Туристы выбирают Ялту в ноябре – что с ценами
Ялта вошла в топ-направлений для отдыха в ноябрьские праздники – исследование
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в ноябрьские праздники. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.
"Популярность поездок на ноябрьские праздники в 2025 году выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На первом месте город революции Санкт-Петербург с 13% бронирований в ноябрьские праздники. На втором месте – Сочи , а на третьем – Москва – 10% и 9% бронирований соответственно", - выяснили аналитики.
Цена за суточное размещение в Питере в среднем составит 3645 рублей, в Сочи – 3835, в Москве – 4282 рубля. Далее в рейтинге следуют Казань со средней стоимостью проживания 4750 рублей в сутки и Ялта – 5662 рубля.
Также в десятку вошли Краснодар – 3907 рублей, Кисловодск – 3903 рубля, Калининград –3303 рубля, Геленджик – 4069 рублей и Пятигорск, где средний чек за одну ночевку в отеле составляет 3587 рублей.
Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для спонтанных поездок
в октябре, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.ру.
