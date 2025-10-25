https://crimea.ria.ru/20251025/turisty-vybirayut-yaltu-v-noyabre--chto-s-tsenami-1150398769.html

Туристы выбирают Ялту в ноябре – что с ценами

Туристы выбирают Ялту в ноябре – что с ценами - РИА Новости Крым, 25.10.2025

Туристы выбирают Ялту в ноябре – что с ценами

Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в ноябрьские праздники. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса... РИА Новости Крым, 25.10.2025

2025-10-25T19:37

2025-10-25T19:37

2025-10-25T19:37

ялта

отдых

крым

новости крыма

туризм в крыму

отдых в крыму

туризм

внутренний туризм

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146474206_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1456919d60d6ff0ecd06d305a6ed0494.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в ноябрьские праздники. Об этом свидетельствуют результаты исследования российского сервиса бронирования Твил.ру."Популярность поездок на ноябрьские праздники в 2025 году выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На первом месте город революции Санкт-Петербург с 13% бронирований в ноябрьские праздники. На втором месте – Сочи , а на третьем – Москва – 10% и 9% бронирований соответственно", - выяснили аналитики.Также в десятку вошли Краснодар – 3907 рублей, Кисловодск – 3903 рубля, Калининград –3303 рубля, Геленджик – 4069 рублей и Пятигорск, где средний чек за одну ночевку в отеле составляет 3587 рублей.Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для спонтанных поездок в октябре, выяснили ранее аналитики сервиса бронирования Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на машине – куда едут автотуристы и что с ценамиГорода Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризмаРомантическое путешествие – куда в Крыму едут отдыхать парами

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, отдых, крым, новости крыма, туризм в крыму, отдых в крыму, туризм, внутренний туризм, общество