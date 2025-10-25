https://crimea.ria.ru/20251025/tsru-pytalos-zaverbovat-cherchillya-dlya-propagandy-protiv-kommunizma--smi-1150431020.html
ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для пропаганды против коммунизма – СМИ
ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для пропаганды против коммунизма – СМИ - РИА Новости Крым, 25.10.2025
ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для пропаганды против коммунизма – СМИ
25.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в 1950-х годах пыталось завербовать бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля для трансляции антикоммунистической повестки в СССР. Об этом со ссылкой на газету Telegraph пишет РИА Новости.По данным газеты, руководители тайно финансировавшейся ЦРУ радиостанции в период с 14 марта по 5 мая 1958 года проводили специальную пропагандистскую операцию "стимулирования инакомыслия" и "подрыва доверия к любой форме марксизма". Тогда руководители радиостанции сообщили руководству ЦРУ в штате Вирджиния, что они готовят специальную серию передач, приуроченных к 75-й годовщине смерти Карла Маркса.В рассекреченном письме Черчилль упоминался в числе нескольких британских деятелей, которые, предположительно, должны были вести эти передачи. Также в письме перечислялись потенциальные гости из других стран, например, бывший президент Франции Жюль Венсан Ориоль и вице-канцлер Австрии Бруно Питтерман.В историческом документе не содержится подробностей об участии Черчилля в осуществлении этого плана и то, получил ли он в конечном счете соответствующее предложение от радиостанции.* Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организациейСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым.
