ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для пропаганды против коммунизма – СМИ - РИА Новости Крым, 25.10.2025
ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для пропаганды против коммунизма – СМИ
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в 1950-х годах пыталось завербовать бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля для трансляции... РИА Новости Крым, 25.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в 1950-х годах пыталось завербовать бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля для трансляции антикоммунистической повестки в СССР. Об этом со ссылкой на газету Telegraph пишет РИА Новости.По данным газеты, руководители тайно финансировавшейся ЦРУ радиостанции в период с 14 марта по 5 мая 1958 года проводили специальную пропагандистскую операцию "стимулирования инакомыслия" и "подрыва доверия к любой форме марксизма". Тогда руководители радиостанции сообщили руководству ЦРУ в штате Вирджиния, что они готовят специальную серию передач, приуроченных к 75-й годовщине смерти Карла Маркса.В рассекреченном письме Черчилль упоминался в числе нескольких британских деятелей, которые, предположительно, должны были вести эти передачи. Также в письме перечислялись потенциальные гости из других стран, например, бывший президент Франции Жюль Венсан Ориоль и вице-канцлер Австрии Бруно Питтерман.В историческом документе не содержится подробностей об участии Черчилля в осуществлении этого плана и то, получил ли он в конечном счете соответствующее предложение от радиостанции.* Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организациейСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для антикоммунистической пропаганды в СССР – СМИ

16:05 25.10.2025
 
© Архив Минобороны РФПремьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в Крыму. Февраль1945 года
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в Крыму. Февраль1945 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в 1950-х годах пыталось завербовать бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля для трансляции антикоммунистической повестки в СССР. Об этом со ссылкой на газету Telegraph пишет РИА Новости.
"Недавно опубликованные документы показывают, что работавшее при поддержке ЦРУ в Восточной Европе "Радио Свобода"*, которое вещало на СССР, надеялось, что сможет использовать премьер-министра Великобритании военного времени, чтобы настроить слушателей против их коммунистических лидеров", - говорится в статье.
По данным газеты, руководители тайно финансировавшейся ЦРУ радиостанции в период с 14 марта по 5 мая 1958 года проводили специальную пропагандистскую операцию "стимулирования инакомыслия" и "подрыва доверия к любой форме марксизма". Тогда руководители радиостанции сообщили руководству ЦРУ в штате Вирджиния, что они готовят специальную серию передач, приуроченных к 75-й годовщине смерти Карла Маркса.
В рассекреченном письме Черчилль упоминался в числе нескольких британских деятелей, которые, предположительно, должны были вести эти передачи. Также в письме перечислялись потенциальные гости из других стран, например, бывший президент Франции Жюль Венсан Ориоль и вице-канцлер Австрии Бруно Питтерман.
В историческом документе не содержится подробностей об участии Черчилля в осуществлении этого плана и то, получил ли он в конечном счете соответствующее предложение от радиостанции.
* Признано в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией
9 февраля 2021, 07:02
Как Черчилль в Севастополе колено преклонялВокруг визита премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в Севастополь в феврале 1945 года – сразу после Ялтинской конференции - ходит много слухов. Корреспондент РИА Новости Крым попытался на основе скудной информации восстановить картину пребывания в городе "величайшего (по мнению жителей Соединенного Королевства) британца в истории".
 
