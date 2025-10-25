https://crimea.ria.ru/20251025/tri-cheloveka-pogibli-i-chetyre-rebenka-raneny-v-dtp-na-kubani-1150439056.html
Трое взрослых погибли и четыре ребенка ранены в ДТП на Кубани
2025-10-25T23:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще четверо детей пострадали в столкновении двух легковых автомобилей в Краснодарском крае. Об этом сообщили в краевом главке МВД.Отмечается, что ДТП произошло в субботу в Белореченском районе. 36-летний водитель Lada Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Kia Rio.Дети с различными травмами госпитализированы. По факту аварии ведется проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
