Трое взрослых погибли и четыре ребенка ранены в ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Трое взрослых погибли и четыре ребенка ранены в ДТП на Кубани
Трое взрослых погибли и четыре ребенка ранены в ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Трое взрослых погибли и четыре ребенка ранены в ДТП на Кубани
Три человека погибли, еще четверо детей пострадали в столкновении двух легковых автомобилей в Краснодарском крае. Об этом сообщили в краевом главке МВД. РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T23:39
2025-10-25T23:39
краснодарский край
кубань
происшествия
дтп
новости
умвд россии по краснодарскому краю
дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще четверо детей пострадали в столкновении двух легковых автомобилей в Краснодарском крае. Об этом сообщили в краевом главке МВД.Отмечается, что ДТП произошло в субботу в Белореченском районе. 36-летний водитель Lada Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Kia Rio.
краснодарский край
кубань
Новости
краснодарский край, кубань, происшествия, дтп, новости, умвд россии по краснодарскому краю, дети
Трое взрослых погибли и четыре ребенка ранены в ДТП на Кубани

На Кубани в лобовом ДТП погибли трое взрослых и ранены четыре ребенка

23:39 25.10.2025
 
На Кубани в лобовом ДТП погибли трое взрослы и ранены четыре ребенка
На Кубани в лобовом ДТП погибли трое взрослы и ранены четыре ребенка
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Три человека погибли, еще четверо детей пострадали в столкновении двух легковых автомобилей в Краснодарском крае. Об этом сообщили в краевом главке МВД.
Отмечается, что ДТП произошло в субботу в Белореченском районе. 36-летний водитель Lada Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Kia Rio.

"В ДТП 39-летняя женщина-водитель Kia Rio, водитель Lada Priora и его 21-летний пассажир скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Пострадали четыре несовершеннолетних пассажира иномарки: 16-ти,13-ти, 4-х и 12-ти лет", - говорится в сообщении.

Дети с различными травмами госпитализированы. По факту аварии ведется проверка.
