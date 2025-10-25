https://crimea.ria.ru/20251025/srazhenie-pod-balaklavoy-geroizm-russkikh-i-glupost-anglichan-1150412364.html

Сражение под Балаклавой: героизм русских и глупость англичан

Сражение под Балаклавой: героизм русских и глупость англичан

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 25 октября 1854 года произошла крупнейшая и одна из самых известных, наряду с Альминским сражением, битв Крымской войны – сражение под Балаклавой. Несмотря на то, что ход баталии в целом хорошо известен, вокруг этого сражения до сих пор циркулирует немало мифов. Причем грешат этим как английские историки, так и некоторые отечественные публицисты. Что же все-таки произошло 171 год назад близ Федюхиных высот и почему в Британии до сих пор считают павших под Балаклавой кавалеристов героями – в материале РИА Новости Крым.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Миф о "недобытой победе"Крымская (Восточная) война 1853-1856 годов, в которой против России сражалась коалиция из Великобритании, Франции, Турции и Сардинского королевства, как известно, шла сразу на нескольких фронтах – на Дунае и Кавказе, в Балтийском и Белом морях, на Камчатке и Крымском полуострове. Непосредственно крымская кампания началась в сентябре 1854 года с высадки 62-тысячного англо-французско-турецкого десанта под Евпаторией. В сражении на реке Альме русская армия потерпела поражение, однако сумела нанести противнику ощутимые потери. Это замедлило движение союзников к Севастополю – главной базе Черноморского флота, и дало немного времени на подготовку города к обороне.С 25 сентября осажденный город русской славы при численном превосходстве противника под постоянным огнем героически держал оборону, показав в боях самоотверженность, отвагу и мужество.В середине октября военное командование русскими силами в Крыму (главнокомандующий князь Александр Меншиков) предпринимает попытку облегчить положение осажденного города. Своему заместителю генерал-лейтенанту Павлу Липранди Меншиков ставит задачу – нанести удар севернее Балаклавы, где располагалась основная база противника, и перерезать Воронцовскую дорогу. По ней англичане и французы снабжали свои передовые отряды, осаждающие Севастополь.Миф о "трусости османов"Отряд Липранди насчитывал порядка 16 тысяч человек, включая Киевский и Ингерманландский гусарские, Уральский и Донской казачьи, Азовский, Днепровский пехотные, Одесский и Украинский егерские полки и ряд других подразделений. Оборонительные рубежи союзников под Балаклавой состояли из четырех редутов, на которых стояли турецкие солдаты и британская артиллерия. Главную ударную силу составляли две английские отборные бригады тяжелой и легкой кавалерии под командованием соответственно бригадного генерала Джеймса Скарлетта и генерал-майора Джеймса Кардигана.Один за другим отряд Липранди захватил все редуты противника. В качестве трофеев ему достались семь английских пушек (всего орудий было 10, но три пушки пришлось бросить из-за неудобств при транспортировке).Миф о "тонкой красной линии"Одним из ключевых эпизодов битвы стало сражение конников 1-го Уральского казачьего полка подполковника Михаила Хорошхина с 93-м шотландским пехотным полком. Как утверждают британские историки и публицисты, шотландцы оставались последними, кто закрывал от неприятеля военный лагерь союзников в Балаклаве. Их командир, генерал Колин Кэмпбелл приказал своим облаченным в красные мундиры солдатам построиться в две шеренги и мужественно отражать атаку казаков.Корреспондент газеты The Times Уильям Рассел впоследствии описывал обороняющихся как "тонкую красную линию, ощетинившуюся сталью". В той же газете утверждалось, что шотландцы "героически отразили атаку казаков". В результате выражение "тонкая красная линия" прочно вошло в лексикон в Британии и во многих странах мира, став символом стойкости и самопожертвования.Миф о "гибели цвета британской аристократии"Кульминацией сражения стало глупое и опрометчивое решение британского командующего союзными силами в Крыму генерал-фельдцейхмейстера Фицря Джеймса Реглана. Увидев, что русские солдаты увозят с захваченных редутов пушки, они приказал командующему английской кавалерии генерал-майору Джорджу Бингэму (лорду Лекэну) пойти в атаку и отбить орудия. Получив от капитана Нолана соответствующую записку с приказом, Лекэн сперва даже не понял, о каких орудиях идет речь. В ответ Нолан, как утверждают историки, неопределенно махнул рукой в сторону русских позиций, где была расположена батарея тяжелых русских пушек.Не удивительно, что командующий кавалерией возмутился – британским кавалеристам приходилось скакать по открытому полю прямо на орудия противника. Однако приказ есть приказ – пришлось повиноваться. В атаку пошли более 600 всадников легкой кавалерии Кардигана. Огонь из пушек и картечей буквально выкашивал конников с Туманного Альбиона. Тем не менее, некоторым из них удалось добраться до передовых позиций русской артиллерии. Завязался бой, британцы начали теснить артиллеристов и солдат, но пришедшие на выручку эскадроны уланского полка перешли в контратаку, вынудив противника отступать. Бросившиеся за неприятелем русские кавалеристы полностью истребили бы бригаду, если бы не подошедшие на выручку французские союзники.Благодаря тому же журналисту Расселу и поэту Альфреду Теннисону глупость Рэглана и Нолана в сознании британцев стала "невероятными героизмом и настоящим военным подвигом". Мифом является и то, что в этой атаке якобы погибли представители видных аристократических фамилий Британии. В самоубийственной атаке погиб лишь представитель рода Мальборо. Истина в том, что легкая бригада была сформирована в основном из низов общества, поэтому о гибели "генофонда британской аристократии" вряд ли можно вести речь.Итоги сраженияМногие историки полагают, что Балаклавское сражение закончилось "вничью". Тем не менее, ряд специалистов отмечает: отряду Липранди удалось нарушить коммуникации противника по Воронцовской дороге. Успех русских войск признали и сами британцы. Их главный военный инженер в Крыму, генерал Джон Бургойн писал, что с захваченного под Балаклавой пространства русские войска постоянно угрожали базе союзников. Британцам и французам пришлось доставлять под Севастополь все необходимое через узкую проселочную дорогу, преодолевая крутые подъемы и утопая в грязи. Это существенно ухудшило снабжение осаждающих. От штурма, которым англичане и французы рассчитывали с ходу овладеть Севастополем, пришлось отказаться и перейти к долговременной осаде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

защитники земли русской, история, крымская война, севастополь, балаклава, память, инфографика