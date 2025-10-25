Сражение под Балаклавой: героизм русских и глупость англичан
Балаклавское сражение: как русские войска шли на выручку осажденному Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 25 октября 1854 года произошла крупнейшая и одна из самых известных, наряду с Альминским сражением, битв Крымской войны – сражение под Балаклавой. Несмотря на то, что ход баталии в целом хорошо известен, вокруг этого сражения до сих пор циркулирует немало мифов. Причем грешат этим как английские историки, так и некоторые отечественные публицисты.
Что же все-таки произошло 171 год назад близ Федюхиных высот и почему в Британии до сих пор считают павших под Балаклавой кавалеристов героями – в материале РИА Новости Крым.
Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.
Миф о "недобытой победе"
Крымская (Восточная) война 1853-1856 годов, в которой против России сражалась коалиция из Великобритании, Франции, Турции и Сардинского королевства, как известно, шла сразу на нескольких фронтах – на Дунае и Кавказе, в Балтийском и Белом морях, на Камчатке и Крымском полуострове. Непосредственно крымская кампания началась в сентябре 1854 года с высадки 62-тысячного англо-французско-турецкого десанта под Евпаторией. В сражении на реке Альме русская армия потерпела поражение, однако сумела нанести противнику ощутимые потери. Это замедлило движение союзников к Севастополю – главной базе Черноморского флота, и дало немного времени на подготовку города к обороне.
С 25 сентября осажденный город русской славы при численном превосходстве противника под постоянным огнем героически держал оборону, показав в боях самоотверженность, отвагу и мужество.
В середине октября военное командование русскими силами в Крыму (главнокомандующий князь Александр Меншиков) предпринимает попытку облегчить положение осажденного города. Своему заместителю генерал-лейтенанту Павлу Липранди Меншиков ставит задачу – нанести удар севернее Балаклавы, где располагалась основная база противника, и перерезать Воронцовскую дорогу. По ней англичане и французы снабжали свои передовые отряды, осаждающие Севастополь.
Здесь и кроется первый миф этой битвы. Некоторые авторы склонны утверждать, что русские войска не добились победы в сражении, поскольку не сумели овладеть Балаклавой. Хотя на самом деле никакой другой задачи, кроме нарушения снабжения противника по Воронцовской дороге перед Липранди не ставилось. Именно эту задачу его солдаты полностью выполнили.
Миф о "трусости османов"
Отряд Липранди насчитывал порядка 16 тысяч человек, включая Киевский и Ингерманландский гусарские, Уральский и Донской казачьи, Азовский, Днепровский пехотные, Одесский и Украинский егерские полки и ряд других подразделений.
Оборонительные рубежи союзников под Балаклавой состояли из четырех редутов, на которых стояли турецкие солдаты и британская артиллерия. Главную ударную силу составляли две английские отборные бригады тяжелой и легкой кавалерии под командованием соответственно бригадного генерала Джеймса Скарлетта и генерал-майора Джеймса Кардигана.
Сражение началось рано утром 25 октября с русской атаки на первый редут, где стояли воины-тунисцы, отправленные в Крым турецким султаном. То, что османы отдали полевые укрепления нашим войскам практически без боя – очередной миф, запущенный, скорее всего, британцами, чтобы придать больше жертвенности и героизма своим солдатам. На самом деле тунисцы, и в самом деле плохо вооруженные и одетые в худое обмундирование, но не менее храбрые, оказали довольно ожесточенное сопротивление. Однако штыковая атака русских солдат была стремительной и мощной, многие тунисцы погибли, а оставшиеся в живых отступили на следующую линию.
Один за другим отряд Липранди захватил все редуты противника. В качестве трофеев ему достались семь английских пушек (всего орудий было 10, но три пушки пришлось бросить из-за неудобств при транспортировке).
Миф о "тонкой красной линии"
Одним из ключевых эпизодов битвы стало сражение конников 1-го Уральского казачьего полка подполковника Михаила Хорошхина с 93-м шотландским пехотным полком. Как утверждают британские историки и публицисты, шотландцы оставались последними, кто закрывал от неприятеля военный лагерь союзников в Балаклаве. Их командир, генерал Колин Кэмпбелл приказал своим облаченным в красные мундиры солдатам построиться в две шеренги и мужественно отражать атаку казаков.
Корреспондент газеты The Times Уильям Рассел впоследствии описывал обороняющихся как "тонкую красную линию, ощетинившуюся сталью". В той же газете утверждалось, что шотландцы "героически отразили атаку казаков". В результате выражение "тонкая красная линия" прочно вошло в лексикон в Британии и во многих странах мира, став символом стойкости и самопожертвования.
На самом деле, по версии ряда историков, уральские казаки и не думали сметать шотландцев и захватывать лагерь, а лишь осуществляли отвлекающий маневр, чтобы пехотинцы Кэмбелла, в рядах которых были и уцелевшие тунисцы, не пришли на помощь другому соединению – британской тяжелой кавалерии. Ее как раз в это время теснила гусарская бригада генерал-лейтенанта Ивана Рыжова. Более того, в тылу у 93-го пехотного полка находились батареи британской артиллерии, а в самой Балаклаве – отряд Королевской морской пехоты.
Миф о "гибели цвета британской аристократии"
Кульминацией сражения стало глупое и опрометчивое решение британского командующего союзными силами в Крыму генерал-фельдцейхмейстера Фицря Джеймса Реглана. Увидев, что русские солдаты увозят с захваченных редутов пушки, они приказал командующему английской кавалерии генерал-майору Джорджу Бингэму (лорду Лекэну) пойти в атаку и отбить орудия. Получив от капитана Нолана соответствующую записку с приказом, Лекэн сперва даже не понял, о каких орудиях идет речь. В ответ Нолан, как утверждают историки, неопределенно махнул рукой в сторону русских позиций, где была расположена батарея тяжелых русских пушек.
Не удивительно, что командующий кавалерией возмутился – британским кавалеристам приходилось скакать по открытому полю прямо на орудия противника. Однако приказ есть приказ – пришлось повиноваться. В атаку пошли более 600 всадников легкой кавалерии Кардигана. Огонь из пушек и картечей буквально выкашивал конников с Туманного Альбиона. Тем не менее, некоторым из них удалось добраться до передовых позиций русской артиллерии. Завязался бой, британцы начали теснить артиллеристов и солдат, но пришедшие на выручку эскадроны уланского полка перешли в контратаку, вынудив противника отступать. Бросившиеся за неприятелем русские кавалеристы полностью истребили бы бригаду, если бы не подошедшие на выручку французские союзники.
Потери кавалерии Кардигана, согласно сохранившемуся рапорту, составил более 300 человек убитыми, ранеными и попавшими в плен. В некоторых источниках встречаются данные о 500 убитых, но эти оценки менее объективны. Но в сознании британцев это стало катастрофой. Фактически после атаки на русские позиции под Балаклавой бригада легкой кавалерии перестала существовать, полностью потеряв боеспособность.
Благодаря тому же журналисту Расселу и поэту Альфреду Теннисону глупость Рэглана и Нолана в сознании британцев стала "невероятными героизмом и настоящим военным подвигом". Мифом является и то, что в этой атаке якобы погибли представители видных аристократических фамилий Британии. В самоубийственной атаке погиб лишь представитель рода Мальборо. Истина в том, что легкая бригада была сформирована в основном из низов общества, поэтому о гибели "генофонда британской аристократии" вряд ли можно вести речь.
Итоги сражения
Многие историки полагают, что Балаклавское сражение закончилось "вничью". Тем не менее, ряд специалистов отмечает: отряду Липранди удалось нарушить коммуникации противника по Воронцовской дороге. Успех русских войск признали и сами британцы. Их главный военный инженер в Крыму, генерал Джон Бургойн писал, что с захваченного под Балаклавой пространства русские войска постоянно угрожали базе союзников.
Британцам и французам пришлось доставлять под Севастополь все необходимое через узкую проселочную дорогу, преодолевая крутые подъемы и утопая в грязи. Это существенно ухудшило снабжение осаждающих. От штурма, которым англичане и французы рассчитывали с ходу овладеть Севастополем, пришлось отказаться и перейти к долговременной осаде.
Кроме того, известия о Балаклавском сражении, и в Севастополе, и во всей русской армии привели к мощному подъему боевого духа, а англичане восприняли итоги сражения как огромную трагедию.