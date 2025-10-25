Рейтинг@Mail.ru
Сражение под Балаклавой: героизм русских и глупость англичан - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20251025/srazhenie-pod-balaklavoy-geroizm-russkikh-i-glupost-anglichan-1150412364.html
Сражение под Балаклавой: героизм русских и глупость англичан
Сражение под Балаклавой: героизм русских и глупость англичан - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Сражение под Балаклавой: героизм русских и глупость англичан
25 октября 1854 года произошла крупнейшая и одна из самых известных, наряду с Альминским сражением, битв Крымской войны – сражение под Балаклавой. Несмотря на... РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T16:40
2025-10-25T16:40
защитники земли русской
инфографика
история
крымская война
севастополь
балаклава
память
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111196/76/1111967603_0:15:1500:859_1920x0_80_0_0_db56214287009d0f1212302cc87badc2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 25 октября 1854 года произошла крупнейшая и одна из самых известных, наряду с Альминским сражением, битв Крымской войны – сражение под Балаклавой. Несмотря на то, что ход баталии в целом хорошо известен, вокруг этого сражения до сих пор циркулирует немало мифов. Причем грешат этим как английские историки, так и некоторые отечественные публицисты. Что же все-таки произошло 171 год назад близ Федюхиных высот и почему в Британии до сих пор считают павших под Балаклавой кавалеристов героями – в материале РИА Новости Крым.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Миф о "недобытой победе"Крымская (Восточная) война 1853-1856 годов, в которой против России сражалась коалиция из Великобритании, Франции, Турции и Сардинского королевства, как известно, шла сразу на нескольких фронтах – на Дунае и Кавказе, в Балтийском и Белом морях, на Камчатке и Крымском полуострове. Непосредственно крымская кампания началась в сентябре 1854 года с высадки 62-тысячного англо-французско-турецкого десанта под Евпаторией. В сражении на реке Альме русская армия потерпела поражение, однако сумела нанести противнику ощутимые потери. Это замедлило движение союзников к Севастополю – главной базе Черноморского флота, и дало немного времени на подготовку города к обороне.С 25 сентября осажденный город русской славы при численном превосходстве противника под постоянным огнем героически держал оборону, показав в боях самоотверженность, отвагу и мужество.В середине октября военное командование русскими силами в Крыму (главнокомандующий князь Александр Меншиков) предпринимает попытку облегчить положение осажденного города. Своему заместителю генерал-лейтенанту Павлу Липранди Меншиков ставит задачу – нанести удар севернее Балаклавы, где располагалась основная база противника, и перерезать Воронцовскую дорогу. По ней англичане и французы снабжали свои передовые отряды, осаждающие Севастополь.Миф о "трусости османов"Отряд Липранди насчитывал порядка 16 тысяч человек, включая Киевский и Ингерманландский гусарские, Уральский и Донской казачьи, Азовский, Днепровский пехотные, Одесский и Украинский егерские полки и ряд других подразделений. Оборонительные рубежи союзников под Балаклавой состояли из четырех редутов, на которых стояли турецкие солдаты и британская артиллерия. Главную ударную силу составляли две английские отборные бригады тяжелой и легкой кавалерии под командованием соответственно бригадного генерала Джеймса Скарлетта и генерал-майора Джеймса Кардигана.Один за другим отряд Липранди захватил все редуты противника. В качестве трофеев ему достались семь английских пушек (всего орудий было 10, но три пушки пришлось бросить из-за неудобств при транспортировке).Миф о "тонкой красной линии"Одним из ключевых эпизодов битвы стало сражение конников 1-го Уральского казачьего полка подполковника Михаила Хорошхина с 93-м шотландским пехотным полком. Как утверждают британские историки и публицисты, шотландцы оставались последними, кто закрывал от неприятеля военный лагерь союзников в Балаклаве. Их командир, генерал Колин Кэмпбелл приказал своим облаченным в красные мундиры солдатам построиться в две шеренги и мужественно отражать атаку казаков.Корреспондент газеты The Times Уильям Рассел впоследствии описывал обороняющихся как "тонкую красную линию, ощетинившуюся сталью". В той же газете утверждалось, что шотландцы "героически отразили атаку казаков". В результате выражение "тонкая красная линия" прочно вошло в лексикон в Британии и во многих странах мира, став символом стойкости и самопожертвования.Миф о "гибели цвета британской аристократии"Кульминацией сражения стало глупое и опрометчивое решение британского командующего союзными силами в Крыму генерал-фельдцейхмейстера Фицря Джеймса Реглана. Увидев, что русские солдаты увозят с захваченных редутов пушки, они приказал командующему английской кавалерии генерал-майору Джорджу Бингэму (лорду Лекэну) пойти в атаку и отбить орудия. Получив от капитана Нолана соответствующую записку с приказом, Лекэн сперва даже не понял, о каких орудиях идет речь. В ответ Нолан, как утверждают историки, неопределенно махнул рукой в сторону русских позиций, где была расположена батарея тяжелых русских пушек.Не удивительно, что командующий кавалерией возмутился – британским кавалеристам приходилось скакать по открытому полю прямо на орудия противника. Однако приказ есть приказ – пришлось повиноваться. В атаку пошли более 600 всадников легкой кавалерии Кардигана. Огонь из пушек и картечей буквально выкашивал конников с Туманного Альбиона. Тем не менее, некоторым из них удалось добраться до передовых позиций русской артиллерии. Завязался бой, британцы начали теснить артиллеристов и солдат, но пришедшие на выручку эскадроны уланского полка перешли в контратаку, вынудив противника отступать. Бросившиеся за неприятелем русские кавалеристы полностью истребили бы бригаду, если бы не подошедшие на выручку французские союзники.Благодаря тому же журналисту Расселу и поэту Альфреду Теннисону глупость Рэглана и Нолана в сознании британцев стала "невероятными героизмом и настоящим военным подвигом". Мифом является и то, что в этой атаке якобы погибли представители видных аристократических фамилий Британии. В самоубийственной атаке погиб лишь представитель рода Мальборо. Истина в том, что легкая бригада была сформирована в основном из низов общества, поэтому о гибели "генофонда британской аристократии" вряд ли можно вести речь.Итоги сраженияМногие историки полагают, что Балаклавское сражение закончилось "вничью". Тем не менее, ряд специалистов отмечает: отряду Липранди удалось нарушить коммуникации противника по Воронцовской дороге. Успех русских войск признали и сами британцы. Их главный военный инженер в Крыму, генерал Джон Бургойн писал, что с захваченного под Балаклавой пространства русские войска постоянно угрожали базе союзников. Британцам и французам пришлось доставлять под Севастополь все необходимое через узкую проселочную дорогу, преодолевая крутые подъемы и утопая в грязи. Это существенно ухудшило снабжение осаждающих. От штурма, которым англичане и французы рассчитывали с ходу овладеть Севастополем, пришлось отказаться и перейти к долговременной осаде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
балаклава
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111196/76/1111967603_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_d0a2aafdf79a3c94d6b2223149a488aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
защитники земли русской, история, крымская война, севастополь, балаклава, память, инфографика
Сражение под Балаклавой: героизм русских и глупость англичан

Балаклавское сражение: как русские войска шли на выручку осажденному Севастополю

16:40 25.10.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 25 октября 1854 года произошла крупнейшая и одна из самых известных, наряду с Альминским сражением, битв Крымской войны – сражение под Балаклавой. Несмотря на то, что ход баталии в целом хорошо известен, вокруг этого сражения до сих пор циркулирует немало мифов. Причем грешат этим как английские историки, так и некоторые отечественные публицисты.
Что же все-таки произошло 171 год назад близ Федюхиных высот и почему в Британии до сих пор считают павших под Балаклавой кавалеристов героями – в материале РИА Новости Крым.
Балаклавское сражение: как русские войска шли на выручку осажденному СевастополюБалаклавское сражение: как русские войска шли на выручку осажденному Севастополю
Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.

Миф о "недобытой победе"

Крымская (Восточная) война 1853-1856 годов, в которой против России сражалась коалиция из Великобритании, Франции, Турции и Сардинского королевства, как известно, шла сразу на нескольких фронтах – на Дунае и Кавказе, в Балтийском и Белом морях, на Камчатке и Крымском полуострове. Непосредственно крымская кампания началась в сентябре 1854 года с высадки 62-тысячного англо-французско-турецкого десанта под Евпаторией. В сражении на реке Альме русская армия потерпела поражение, однако сумела нанести противнику ощутимые потери. Это замедлило движение союзников к Севастополю – главной базе Черноморского флота, и дало немного времени на подготовку города к обороне.
С 25 сентября осажденный город русской славы при численном превосходстве противника под постоянным огнем героически держал оборону, показав в боях самоотверженность, отвагу и мужество.
В середине октября военное командование русскими силами в Крыму (главнокомандующий князь Александр Меншиков) предпринимает попытку облегчить положение осажденного города. Своему заместителю генерал-лейтенанту Павлу Липранди Меншиков ставит задачу – нанести удар севернее Балаклавы, где располагалась основная база противника, и перерезать Воронцовскую дорогу. По ней англичане и французы снабжали свои передовые отряды, осаждающие Севастополь.
Здесь и кроется первый миф этой битвы. Некоторые авторы склонны утверждать, что русские войска не добились победы в сражении, поскольку не сумели овладеть Балаклавой. Хотя на самом деле никакой другой задачи, кроме нарушения снабжения противника по Воронцовской дороге перед Липранди не ставилось. Именно эту задачу его солдаты полностью выполнили.

Миф о "трусости османов"

Отряд Липранди насчитывал порядка 16 тысяч человек, включая Киевский и Ингерманландский гусарские, Уральский и Донской казачьи, Азовский, Днепровский пехотные, Одесский и Украинский егерские полки и ряд других подразделений.
Оборонительные рубежи союзников под Балаклавой состояли из четырех редутов, на которых стояли турецкие солдаты и британская артиллерия. Главную ударную силу составляли две английские отборные бригады тяжелой и легкой кавалерии под командованием соответственно бригадного генерала Джеймса Скарлетта и генерал-майора Джеймса Кардигана.
Сражение началось рано утром 25 октября с русской атаки на первый редут, где стояли воины-тунисцы, отправленные в Крым турецким султаном. То, что османы отдали полевые укрепления нашим войскам практически без боя – очередной миф, запущенный, скорее всего, британцами, чтобы придать больше жертвенности и героизма своим солдатам. На самом деле тунисцы, и в самом деле плохо вооруженные и одетые в худое обмундирование, но не менее храбрые, оказали довольно ожесточенное сопротивление. Однако штыковая атака русских солдат была стремительной и мощной, многие тунисцы погибли, а оставшиеся в живых отступили на следующую линию.
Один за другим отряд Липранди захватил все редуты противника. В качестве трофеев ему достались семь английских пушек (всего орудий было 10, но три пушки пришлось бросить из-за неудобств при транспортировке).

Миф о "тонкой красной линии"

Одним из ключевых эпизодов битвы стало сражение конников 1-го Уральского казачьего полка подполковника Михаила Хорошхина с 93-м шотландским пехотным полком. Как утверждают британские историки и публицисты, шотландцы оставались последними, кто закрывал от неприятеля военный лагерь союзников в Балаклаве. Их командир, генерал Колин Кэмпбелл приказал своим облаченным в красные мундиры солдатам построиться в две шеренги и мужественно отражать атаку казаков.
Корреспондент газеты The Times Уильям Рассел впоследствии описывал обороняющихся как "тонкую красную линию, ощетинившуюся сталью". В той же газете утверждалось, что шотландцы "героически отразили атаку казаков". В результате выражение "тонкая красная линия" прочно вошло в лексикон в Британии и во многих странах мира, став символом стойкости и самопожертвования.
На самом деле, по версии ряда историков, уральские казаки и не думали сметать шотландцев и захватывать лагерь, а лишь осуществляли отвлекающий маневр, чтобы пехотинцы Кэмбелла, в рядах которых были и уцелевшие тунисцы, не пришли на помощь другому соединению – британской тяжелой кавалерии. Ее как раз в это время теснила гусарская бригада генерал-лейтенанта Ивана Рыжова. Более того, в тылу у 93-го пехотного полка находились батареи британской артиллерии, а в самой Балаклаве – отряд Королевской морской пехоты.

Миф о "гибели цвета британской аристократии"

Кульминацией сражения стало глупое и опрометчивое решение британского командующего союзными силами в Крыму генерал-фельдцейхмейстера Фицря Джеймса Реглана. Увидев, что русские солдаты увозят с захваченных редутов пушки, они приказал командующему английской кавалерии генерал-майору Джорджу Бингэму (лорду Лекэну) пойти в атаку и отбить орудия. Получив от капитана Нолана соответствующую записку с приказом, Лекэн сперва даже не понял, о каких орудиях идет речь. В ответ Нолан, как утверждают историки, неопределенно махнул рукой в сторону русских позиций, где была расположена батарея тяжелых русских пушек.
Не удивительно, что командующий кавалерией возмутился – британским кавалеристам приходилось скакать по открытому полю прямо на орудия противника. Однако приказ есть приказ – пришлось повиноваться. В атаку пошли более 600 всадников легкой кавалерии Кардигана. Огонь из пушек и картечей буквально выкашивал конников с Туманного Альбиона. Тем не менее, некоторым из них удалось добраться до передовых позиций русской артиллерии. Завязался бой, британцы начали теснить артиллеристов и солдат, но пришедшие на выручку эскадроны уланского полка перешли в контратаку, вынудив противника отступать. Бросившиеся за неприятелем русские кавалеристы полностью истребили бы бригаду, если бы не подошедшие на выручку французские союзники.
Потери кавалерии Кардигана, согласно сохранившемуся рапорту, составил более 300 человек убитыми, ранеными и попавшими в плен. В некоторых источниках встречаются данные о 500 убитых, но эти оценки менее объективны. Но в сознании британцев это стало катастрофой. Фактически после атаки на русские позиции под Балаклавой бригада легкой кавалерии перестала существовать, полностью потеряв боеспособность.
Благодаря тому же журналисту Расселу и поэту Альфреду Теннисону глупость Рэглана и Нолана в сознании британцев стала "невероятными героизмом и настоящим военным подвигом". Мифом является и то, что в этой атаке якобы погибли представители видных аристократических фамилий Британии. В самоубийственной атаке погиб лишь представитель рода Мальборо. Истина в том, что легкая бригада была сформирована в основном из низов общества, поэтому о гибели "генофонда британской аристократии" вряд ли можно вести речь.

Итоги сражения

Многие историки полагают, что Балаклавское сражение закончилось "вничью". Тем не менее, ряд специалистов отмечает: отряду Липранди удалось нарушить коммуникации противника по Воронцовской дороге. Успех русских войск признали и сами британцы. Их главный военный инженер в Крыму, генерал Джон Бургойн писал, что с захваченного под Балаклавой пространства русские войска постоянно угрожали базе союзников.
Британцам и французам пришлось доставлять под Севастополь все необходимое через узкую проселочную дорогу, преодолевая крутые подъемы и утопая в грязи. Это существенно ухудшило снабжение осаждающих. От штурма, которым англичане и французы рассчитывали с ходу овладеть Севастополем, пришлось отказаться и перейти к долговременной осаде.
Кроме того, известия о Балаклавском сражении, и в Севастополе, и во всей русской армии привели к мощному подъему боевого духа, а англичане восприняли итоги сражения как огромную трагедию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаЗащитники земли русскойИсторияКрымская войнаСевастопольБалаклаваПамять
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:13Истребитель Gripen – что за самолеты и чем опасны
16:58Украинская мина пробила крышу школы в Каховке
16:40Сражение под Балаклавой: героизм русских и глупость англичан
16:29Швеция передаст Украине боевые самолеты Gripen – Зеленский
16:19Крымский мост – время ожидания проезда выросло до двух часов
16:05ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для пропаганды против коммунизма – СМИ
15:51Собаки растерзали 10-летнего ребенка
15:35Шеф-редактор Sputnik Азербайджан освобожден и вылетел в Россию
15:16Сборная России стала четвертой в чемпионате мира по спортивной гимнастике
14:53Литва открыла границу с Белоруссией
14:38660 детей и 40 взрослых эвакуировали из горящей школы в Краснодаре
14:23Более 98 тысяч человек остались без света в Херсонской области
14:16Уголовная ответственность вводится в России для иноагентов
14:01"Даже кляча на скаку красива и живописна": 165 лет Николаю Самокишу
13:45Бесплатный сыр – в мышеловке: Володин о попытках отобрать активы России
13:15Власти Крыма требуют строителей детсада в Евпатории ускориться
12:58Новости СВО: киевский режим теряет тысячи боевиков ежедневно
12:39Ракетная установка "Нептун" уничтожена на Украине
12:29Прекращение огня на Украине не решит конфликт – Дмитриев
12:21Крымский мост – очередь со стороны Керчи выросла кратно
Лента новостейМолния