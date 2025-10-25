Рейтинг@Mail.ru
Собаки растерзали 10-летнего ребенка - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251025/sobaki-rasterzali-10-letnego-rebenka--1150430229.html
Собаки растерзали 10-летнего ребенка
Собаки растерзали 10-летнего ребенка - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Собаки растерзали 10-летнего ребенка
Собаки загрызли 10-летнего ребенка в одном из СНТ Красноярского края. Погибшего мальчика обнаружено в поле. Об этом сообщает ГСУ СК региона. РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T15:51
2025-10-25T15:28
красноярский край
прокуратура красноярского края
происшествия
дети
ск рф (следственный комитет российской федерации)
собаки
животные
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130904256_0:273:3155:2048_1920x0_80_0_0_7eb91b5ddce61f9e056cb54263913979.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Собаки загрызли 10-летнего ребенка в одном из СНТ Красноярского края. Погибшего мальчика обнаружено в поле. Об этом сообщает ГСУ СК региона.По данным ведомства, сообщение о найденном теле ребенка с ранами от укусов поступило в субботу утром. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).В краевом главке МВД сообщили, что в настоящее время силовики опрашивают свидетелей и очевидцев трагедии, а также устанавливают возможных владельцев животных. Уточняется, что семья погибшего мальчика благополучная, на профилактических учетах не состоит.Прокуратура края сообщила, что организовала проверку в связи с гибелью ребенка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана правовая оценка действиям органов системы профилактики и иных должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности несовершеннолетних.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
красноярский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/17/1130904256_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_6e3cdbd89b86cebf29e3f87012b122ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярский край, прокуратура красноярского края, происшествия, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), собаки, животные, новости
Собаки растерзали 10-летнего ребенка

В Красноярском крае стая собак насмерть загрызла 10-летнего ребенка – СК

15:51 25.10.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСигнальная лента Следственного комитета РФ
Сигнальная лента Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Собаки загрызли 10-летнего ребенка в одном из СНТ Красноярского края. Погибшего мальчика обнаружено в поле. Об этом сообщает ГСУ СК региона.
По данным ведомства, сообщение о найденном теле ребенка с ранами от укусов поступило в субботу утром. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).
"По версии следствия, около 8 часов утра 25 октября 2025 года мальчик пошел через поле из своего дома к знакомому пастуху, чтобы отправиться на выпас скота. Позднее ребенка обнаружили проезжавшие мимо на автомобиле люди", - говорится в сообщении.
В краевом главке МВД сообщили, что в настоящее время силовики опрашивают свидетелей и очевидцев трагедии, а также устанавливают возможных владельцев животных. Уточняется, что семья погибшего мальчика благополучная, на профилактических учетах не состоит.
Прокуратура края сообщила, что организовала проверку в связи с гибелью ребенка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана правовая оценка действиям органов системы профилактики и иных должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности несовершеннолетних.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Красноярский крайПрокуратура Красноярского краяПроисшествиядетиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)СобакиЖивотныеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:13Истребитель Gripen – что за самолеты и чем опасны
16:58Украинская мина пробила крышу школы в Каховке
16:40Сражение под Балаклавой: героизм русских и глупость англичан
16:29Швеция передаст Украине боевые самолеты Gripen – Зеленский
16:19Крымский мост – время ожидания проезда выросло до двух часов
16:05ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для пропаганды против коммунизма – СМИ
15:51Собаки растерзали 10-летнего ребенка
15:35Шеф-редактор Sputnik Азербайджан освобожден и вылетел в Россию
15:16Сборная России стала четвертой в чемпионате мира по спортивной гимнастике
14:53Литва открыла границу с Белоруссией
14:38660 детей и 40 взрослых эвакуировали из горящей школы в Краснодаре
14:23Более 98 тысяч человек остались без света в Херсонской области
14:16Уголовная ответственность вводится в России для иноагентов
14:01"Даже кляча на скаку красива и живописна": 165 лет Николаю Самокишу
13:45Бесплатный сыр – в мышеловке: Володин о попытках отобрать активы России
13:15Власти Крыма требуют строителей детсада в Евпатории ускориться
12:58Новости СВО: киевский режим теряет тысячи боевиков ежедневно
12:39Ракетная установка "Нептун" уничтожена на Украине
12:29Прекращение огня на Украине не решит конфликт – Дмитриев
12:21Крымский мост – очередь со стороны Керчи выросла кратно
Лента новостейМолния