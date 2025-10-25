https://crimea.ria.ru/20251025/sobaki-rasterzali-10-letnego-rebenka--1150430229.html

Собаки растерзали 10-летнего ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Собаки загрызли 10-летнего ребенка в одном из СНТ Красноярского края. Погибшего мальчика обнаружено в поле. Об этом сообщает ГСУ СК региона.По данным ведомства, сообщение о найденном теле ребенка с ранами от укусов поступило в субботу утром. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).В краевом главке МВД сообщили, что в настоящее время силовики опрашивают свидетелей и очевидцев трагедии, а также устанавливают возможных владельцев животных. Уточняется, что семья погибшего мальчика благополучная, на профилактических учетах не состоит.Прокуратура края сообщила, что организовала проверку в связи с гибелью ребенка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана правовая оценка действиям органов системы профилактики и иных должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности несовершеннолетних.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

