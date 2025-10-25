Собаки растерзали 10-летнего ребенка

https://crimea.ria.ru/20251025/sobaki-rasterzali-10-letnego-rebenka--1150430229.html
Собаки загрызли 10-летнего ребенка в одном из СНТ Красноярского края. Погибшего мальчика обнаружено в поле. Об этом сообщает ГСУ СК региона.
В Красноярском крае стая собак насмерть загрызла 10-летнего ребенка – СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Собаки загрызли 10-летнего ребенка в одном из СНТ Красноярского края. Погибшего мальчика обнаружено в поле. Об этом сообщает ГСУ СК региона.
По данным ведомства, сообщение о найденном теле ребенка с ранами от укусов поступило в субботу утром. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).
"По версии следствия, около 8 часов утра 25 октября 2025 года мальчик пошел через поле из своего дома к знакомому пастуху, чтобы отправиться на выпас скота. Позднее ребенка обнаружили проезжавшие мимо на автомобиле люди", - говорится в сообщении.
В краевом главке МВД сообщили, что в настоящее время силовики опрашивают свидетелей и очевидцев трагедии, а также устанавливают возможных владельцев животных. Уточняется, что семья погибшего мальчика благополучная, на профилактических учетах не состоит.
Прокуратура края сообщила, что организовала проверку в связи с гибелью ребенка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана правовая оценка действиям органов системы профилактики и иных должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности несовершеннолетних.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.