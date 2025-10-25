Рейтинг@Mail.ru
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан освобожден и вылетел в Россию - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251025/shef-redaktora-sputnik-azerbaydzhan-osvobozhden-i-vyletel-v-rossiyu-1150401362.html
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан освобожден и вылетел в Россию
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан освобожден и вылетел в Россию - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан освобожден и вылетел в Россию
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов освобожден из-под стражи в Баку и вылетел в Москву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального... РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T15:35
2025-10-25T15:40
sputnik азербайджан
международная медиагруппа "россия сегодня"
азербайджан
новости
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
баку
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142101181_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_c23d1c521d838e92003b5d52cc5e9620.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов освобожден из-под стражи в Баку и вылетел в Москву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.19 октября Захарова сообщила, что глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию. Он прилетел в Москву в тот же день.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца.10 октября гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения на домашний арест, он находится в Баку.Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.Россия будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане, заявлял в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявлял, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит как намеренный шаг к ухудшению отношений между двумя странами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "России сегодня" сделали заявление по ситуации со Sputnik АзербайджанКиселев: задержание сотрудников Sputnik в Баку – несправедливостьВласти Азербайджана закрыли представительство "России сегодня"
азербайджан
баку
москва
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142101181_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_d02386451a56d6bee83197fadff0bb5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
sputnik азербайджан, международная медиагруппа "россия сегодня", азербайджан, новости, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, баку, москва, россия
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан освобожден и вылетел в Россию

Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Белоусов освобожден из-под стражи и вылетел в РФ – МИД

15:35 25.10.2025 (обновлено: 15:40 25.10.2025)
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирский самолёт
Пассажирский самолёт - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов освобожден из-под стражи в Баку и вылетел в Москву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Второй корреспондент Sputnik Белоусов вылетел из Баку после освобождения из-под стражи", - сказала она.

19 октября Захарова сообщила, что глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию. Он прилетел в Москву в тот же день.
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца.
10 октября гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения на домашний арест, он находится в Баку.
Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
Россия будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане, заявлял в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявлял, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит как намеренный шаг к ухудшению отношений между двумя странами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В "России сегодня" сделали заявление по ситуации со Sputnik Азербайджан
Киселев: задержание сотрудников Sputnik в Баку – несправедливость
Власти Азербайджана закрыли представительство "России сегодня"
 
Sputnik АзербайджанМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"АзербайджанНовостиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваБакуМоскваРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:13Истребитель Gripen – что за самолеты и чем опасны
16:58Украинская мина пробила крышу школы в Каховке
16:40Сражение под Балаклавой: героизм русских и глупость англичан
16:29Швеция передаст Украине боевые самолеты Gripen – Зеленский
16:19Крымский мост – время ожидания проезда выросло до двух часов
16:05ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для пропаганды против коммунизма – СМИ
15:51Собаки растерзали 10-летнего ребенка
15:35Шеф-редактор Sputnik Азербайджан освобожден и вылетел в Россию
15:16Сборная России стала четвертой в чемпионате мира по спортивной гимнастике
14:53Литва открыла границу с Белоруссией
14:38660 детей и 40 взрослых эвакуировали из горящей школы в Краснодаре
14:23Более 98 тысяч человек остались без света в Херсонской области
14:16Уголовная ответственность вводится в России для иноагентов
14:01"Даже кляча на скаку красива и живописна": 165 лет Николаю Самокишу
13:45Бесплатный сыр – в мышеловке: Володин о попытках отобрать активы России
13:15Власти Крыма требуют строителей детсада в Евпатории ускориться
12:58Новости СВО: киевский режим теряет тысячи боевиков ежедневно
12:39Ракетная установка "Нептун" уничтожена на Украине
12:29Прекращение огня на Украине не решит конфликт – Дмитриев
12:21Крымский мост – очередь со стороны Керчи выросла кратно
Лента новостейМолния