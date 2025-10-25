https://crimea.ria.ru/20251025/shef-redaktora-sputnik-azerbaydzhan-osvobozhden-i-vyletel-v-rossiyu-1150401362.html
Шеф-редактор Sputnik Азербайджан освобожден и вылетел в Россию
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов освобожден из-под стражи в Баку и вылетел в Москву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.19 октября Захарова сообщила, что глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию. Он прилетел в Москву в тот же день.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца.10 октября гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения на домашний арест, он находится в Баку.Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.Россия будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане, заявлял в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявлял, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит как намеренный шаг к ухудшению отношений между двумя странами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "России сегодня" сделали заявление по ситуации со Sputnik АзербайджанКиселев: задержание сотрудников Sputnik в Баку – несправедливостьВласти Азербайджана закрыли представительство "России сегодня"
15:35 25.10.2025 (обновлено: 15:40 25.10.2025)