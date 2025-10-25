Рейтинг@Mail.ru
Серия взрывов прогремела в Харькове - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Серия взрывов прогремела в Харькове
Серия взрывов прогремела в Харькове - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Серия взрывов прогремела в Харькове
Взрывы прогремели в Харькове вечером в субботу. Об этом заявил мэр города Иван Терехов. РИА Новости Крым, 25.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Харькове вечером в субботу. Об этом заявил мэр города Иван Терехов."Проводится обследование территории и фиксируются последствия события", - написал харьковский мэр в Telegram.Утром 25 октября мэр Киеве Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в украинской столице. По его данным, пожары вспыхнули в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.В Минобороны сообщили, что групповой удар в ночь на субботу был нанесен по оборонному и энергетическому комплексам Украины в ответ на террористические атаки по гражданским объектам на территории России.
Серия взрывов прогремела в Харькове

В Харькове прогремели взрывы

18:13 25.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Харькове вечером в субботу. Об этом заявил мэр города Иван Терехов.
По его словам, зафиксированы удары в Киевском и Шевченковском районах. Повреждена инфраструктура. На месте работают взрывотехники.
"Проводится обследование территории и фиксируются последствия события", - написал харьковский мэр в Telegram.
Утром 25 октября мэр Киеве Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в украинской столице. По его данным, пожары вспыхнули в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.
В Минобороны сообщили, что групповой удар в ночь на субботу был нанесен по оборонному и энергетическому комплексам Украины в ответ на террористические атаки по гражданским объектам на территории России.
