Серия взрывов прогремела в Харькове
Серия взрывов прогремела в Харькове - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Серия взрывов прогремела в Харькове
Взрывы прогремели в Харькове вечером в субботу. Об этом заявил мэр города Иван Терехов.
2025-10-25T18:13
2025-10-25T18:13
2025-10-25T18:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Харькове вечером в субботу. Об этом заявил мэр города Иван Терехов."Проводится обследование территории и фиксируются последствия события", - написал харьковский мэр в Telegram.Утром 25 октября мэр Киеве Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в украинской столице. По его данным, пожары вспыхнули в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.В Минобороны сообщили, что групповой удар в ночь на субботу был нанесен по оборонному и энергетическому комплексам Украины в ответ на террористические атаки по гражданским объектам на территории России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Серия взрывов прогремела в Харькове
В Харькове прогремели взрывы