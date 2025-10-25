Рейтинг@Mail.ru
Режим локальной ЧС ввели в Сочи после взрыва газа в многоэтажке - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251025/rezhim-lokalnoy-chs-vveli-v-sochi-posle-vzryva-gaza-v-mnogoetazhke-1150421894.html
Режим локальной ЧС ввели в Сочи после взрыва газа в многоэтажке
Режим локальной ЧС ввели в Сочи после взрыва газа в многоэтажке - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Режим локальной ЧС ввели в Сочи после взрыва газа в многоэтажке
Режим локальной чрезвычайной ситуации ввели в Сочи после взрыва бытового газа в одной из многоэтажек. Об этом после выездного совещания оперштаба сообщил мэр... РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T09:15
2025-10-25T09:24
сочи
происшествия
взрыв
газ
андрей прошунин
общество
новости
режим чс
краснодарский край
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150419375_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_deef9b5fda7afb83fc21367b68e78fdb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Режим локальной чрезвычайной ситуации ввели в Сочи после взрыва бытового газа в одной из многоэтажек. Об этом после выездного совещания оперштаба сообщил мэр города Андрей Прошунин.Ночью в субботу в Сочи на улице Тимирязева на четвертом этаже многоэтажки взорвался бытовой газ и вспыхнул пожар. Один человек погиб, трое ранены и 70 жильцов были эвакуированы.По словам мэра, в пунктах временного размещения находятся сейчас 28 жителей дома, в том числе семеро детей. Как уточнили в оперштабе Кубани, этот дом на улице Тимирязева имеет статус "жилое помещение", право собственности признано по суду в 2012 году. Там проживали в большинстве своем не собственники помещений, а арендаторы."По результатам проверки установлено, что право собственности на помещения жители получили в 2012 году по решению суда. Основная задача – оказать сейчас людям всю необходимую помощь. Далее – определить состояние здания. Исходя из этого будет приниматься решение о его дальнейшей эксплуатации", - добавил Прошунин.По факту взрыва газа заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в следственном комитете РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150419375_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_db473c3fb48dd01ce09db05e729fe33c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, происшествия, взрыв, газ, андрей прошунин, общество, новости, режим чс, краснодарский край, кубань
Режим локальной ЧС ввели в Сочи после взрыва газа в многоэтажке

В Сочи после взрыва газа в многоэтажке введен режим локальной ЧС – мэр

09:15 25.10.2025 (обновлено: 09:24 25.10.2025)
 
© Оперштаб Краснодарский крайВ Сочи при взрыве газа в многоэтажке один человек погиб и трое пострадали
В Сочи при взрыве газа в многоэтажке один человек погиб и трое пострадали
© Оперштаб Краснодарский край
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Режим локальной чрезвычайной ситуации ввели в Сочи после взрыва бытового газа в одной из многоэтажек. Об этом после выездного совещания оперштаба сообщил мэр города Андрей Прошунин.
Ночью в субботу в Сочи на улице Тимирязева на четвертом этаже многоэтажки взорвался бытовой газ и вспыхнул пожар. Один человек погиб, трое ранены и 70 жильцов были эвакуированы.
"На месте происшествия вводим режим локальной ЧС", - сообщил он.
По словам мэра, в пунктах временного размещения находятся сейчас 28 жителей дома, в том числе семеро детей.
Как уточнили в оперштабе Кубани, этот дом на улице Тимирязева имеет статус "жилое помещение", право собственности признано по суду в 2012 году. Там проживали в большинстве своем не собственники помещений, а арендаторы.
"По результатам проверки установлено, что право собственности на помещения жители получили в 2012 году по решению суда. Основная задача – оказать сейчас людям всю необходимую помощь. Далее – определить состояние здания. Исходя из этого будет приниматься решение о его дальнейшей эксплуатации", - добавил Прошунин.
По факту взрыва газа заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в следственном комитете РФ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СочиПроисшествияВзрывГазАндрей ПрошунинОбществоНовостиРежим ЧСКраснодарский крайКубань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:08Крымский мост – очередь выросла в два раза за час
10:01В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погибла семья с 8-летним ребенком
09:50Туристов из ЕС в России заменят гости с Востока и Азии
09:36Николай Самокиш - 165 лет мастеру батальной живописи
09:15Режим локальной ЧС ввели в Сочи после взрыва газа в многоэтажке
09:07Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
08:47Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве
08:29121 беспилотник сбили над Россией
08:12Бензин в Крыму в субботу есть на 150 АЗС
07:27Массированная атака на Волгоградскую область – повреждена подстанция
07:02Газ взорвался в многоэтажке в Сочи – есть жертвы
00:01Дождь с грозой: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 25 октября
22:33Удар ВСУ по Подмосковью и отмена лимита на бензин в Крыму – главное
21:47Популяция осетра на Азове восстановлена - когда подешевеет черная икра
21:31В Крыму похищенный раритетный мопед вернули владельцу
21:20В Севастополе внедрили биометрию на морском общественном транспорте
20:45Новые санкции США могут дать толчок развитию экономики России – мнение
20:33Целевой набор и цифровой контроль: новое в концепции о мигрантах в России
20:02Фальков и Развожаев в Севастополе обсудили перспективы для вузов России
Лента новостейМолния