Режим локальной ЧС ввели в Сочи после взрыва газа в многоэтажке

2025-10-25T09:15

2025-10-25T09:15

2025-10-25T09:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Режим локальной чрезвычайной ситуации ввели в Сочи после взрыва бытового газа в одной из многоэтажек. Об этом после выездного совещания оперштаба сообщил мэр города Андрей Прошунин.Ночью в субботу в Сочи на улице Тимирязева на четвертом этаже многоэтажки взорвался бытовой газ и вспыхнул пожар. Один человек погиб, трое ранены и 70 жильцов были эвакуированы.По словам мэра, в пунктах временного размещения находятся сейчас 28 жителей дома, в том числе семеро детей. Как уточнили в оперштабе Кубани, этот дом на улице Тимирязева имеет статус "жилое помещение", право собственности признано по суду в 2012 году. Там проживали в большинстве своем не собственники помещений, а арендаторы."По результатам проверки установлено, что право собственности на помещения жители получили в 2012 году по решению суда. Основная задача – оказать сейчас людям всю необходимую помощь. Далее – определить состояние здания. Исходя из этого будет приниматься решение о его дальнейшей эксплуатации", - добавил Прошунин.По факту взрыва газа заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в следственном комитете РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

