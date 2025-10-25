https://crimea.ria.ru/20251025/rad-vernutsya-domoy-shef-redaktor-sputnik-azerbaydzhan-pribyl-v-moskvu-1150436207.html

Рад вернуться домой: шеф-редактор Sputnik Азербайджан прибыл в Москву

Рад вернуться домой: шеф-редактор Sputnik Азербайджан прибыл в Москву - РИА Новости Крым, 25.10.2025

Рад вернуться домой: шеф-редактор Sputnik Азербайджан прибыл в Москву

Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 25.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов прилетел в Москву после освобождения из-под ареста в Баку. Об этом пишет РИА Новости.Днем в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов освобожден из-под стражи в Баку и вылетел в Москву. 19 октября Захарова сообщила, что глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых был освобожден из-под стражи и вылетел в Россию. Он прилетел в Москву в тот же день.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на четыре месяца.10 октября гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что главе редакции Sputnik Азербайджан изменили меру пресечения на домашний арест, он находится в Баку.Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.Россия будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане, заявлял в связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявлял, что происходящее с журналистами Sputnik Азербайджан выглядит как намеренный шаг к ухудшению отношений между двумя странами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

