Посещение "Нового Херсонеса" войдет в школьную программу старших классов

Ученики старших классов крымских школ в обязательном порядке будут посещать "Новый Херсонес" и его "молодежный центр "Точку опоры". Об этом сообщил митрополит... РИА Новости Крым, 25.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Ученики старших классов крымских школ в обязательном порядке будут посещать "Новый Херсонес" и его "молодежный центр "Точку опоры". Об этом сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон перед открытием дискуссии об учебной и внеучебной работе с молодежью, которая прошла при участии министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.Владыка Тихон подчеркнул, что "Новый Херсонес" стал точкой притяжения для молодежи, которая регулярно приезжает сюда в рамках разных программ, фестивалей и активностей. И в ближайшее время, по его словам, будет налажена работа с учениками старших классов школ Крыма и Севастополя, причем на обязательной основе.Он подчеркнул, что здесь дети смогут не только посещать музеи, побывать на экскурсиях и познакомиться с экспозициями, историей этого места, но и пообщаться с различными экспертами и священниками в молодежном центре "Точка опоры"."Здесь будут встречи с учеными, с интересными людьми и со священниками, их собственные экскурсии. Мы видим, что это рабочий инструмент, важнейший очень по передаче нашего мировоззрения следующему поколению. Мы специально строили этот центр, ориентируясь на молодежь", – сказал митрополит Тихон.По его словам, именно передавать молодому поколению базовые ценности сегодня является очень важной задачей, в особенности учитывая, что молодежь сама стремится разобраться, "получив ориентиры от прежних поколений".Владыка Тихон отметил, что на базе "Точки опоры" для молодежи проходят не только встречи с экспертами, но и евангельские беседы, здесь же работает клуб исторической реконструкции, творческий клуб и клубы партнеров, в числе которых МДЦ "Артек", Росмолодежь, Движение первых и другие.Митрополит поблагодарил министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова за то, что он собрал ректоров вузов со всей страны и экспертов для важной дискуссии, касающейся молодежи, именно здесь. И обратил внимание руководителей вузов на то, как может быть значимо для их учащихся такое место, как "Новый Херсонес", где пересекаются эпохи и культуры для формирования понимания о дне сегодняшнем.Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на конференции в Севастополе 24 октября открыл дискуссию о содержании "социально-гуманитарного ядра" дисциплин в рамках перехода к новой модели высшего образования. Помимо этого, в рамках конференции обсуждают внеучебную работу со студентами. В частности, новый проект "От Херсонеса до Севастополя", который позволит студентам со всей России, пройдя конкурсный отбор, бесплатно побывать в Севастополе, посетить музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" и познакомиться с историей региона.Ранее сообщалось, что 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес".

