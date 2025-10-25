Рейтинг@Mail.ru
Литва закрыла границу с Белоруссией – что известно - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Литва закрыла границу с Белоруссией – что известно
Литва закрыла границу с Белоруссией – что известно - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Литва закрыла границу с Белоруссией – что известно
После закрытия работы двух пунктов пропуска на границе между Белоруссией и Литвой на выезде из республики скопилось 1705 грузовиков. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.10.2025
белоруссия
литва
граница
в мире
новости
таможня
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. После закрытия работы двух пунктов пропуска на границе между Белоруссией и Литвой на выезде из республики скопилось 1705 грузовиков. Об этом сообщил государственный таможенный комитет Белоруссии.Вильнюс накануне закрыл два оставшихся КПП с Белоруссией до полудня субботы из-за метеозондов, заявила в пятницу литовский премьер-министр Инга Ругинене. По данным таможенных органов Белоруссии, транспорт, следующий в Литву через пункты пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский -"Каменный Лог") и "Шальничинкай" ("Бенякони"), литовцы не принимают с 21:40, последнюю машину на въезд в республику оформили в 00.00.Отмечается, что "также литовская сторона не информировала о фактах нарушений государственной границы, в том числе в воздушном пространстве".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белоруссия
литва
белоруссия, литва, граница, в мире, новости, таможня
Литва закрыла границу с Белоруссией – что известно

На границе между Белоруссией и Литвой после закрытия границы скопилось 1705 большегрузов

10:50 25.10.2025
 
© РИА Новости . Виктор ТолочкоГрузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Бенякони". Архивное фото
Грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска Бенякони. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. После закрытия работы двух пунктов пропуска на границе между Белоруссией и Литвой на выезде из республики скопилось 1705 грузовиков. Об этом сообщил государственный таможенный комитет Белоруссии.
Вильнюс накануне закрыл два оставшихся КПП с Белоруссией до полудня субботы из-за метеозондов, заявила в пятницу литовский премьер-министр Инга Ругинене.
По данным таможенных органов Белоруссии, транспорт, следующий в Литву через пункты пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский -"Каменный Лог") и "Шальничинкай" ("Бенякони"), литовцы не принимают с 21:40, последнюю машину на въезд в республику оформили в 00.00.

""По состоянию на 9.00 25 октября въезда в Евросоюз перед пунктом пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") ожидает 890 транспортных средств, перед "Шальчининкаем" ("Бенякони") — 815", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что "также литовская сторона не информировала о фактах нарушений государственной границы, в том числе в воздушном пространстве".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
БелоруссияЛитваГраницаВ миреНовостиТаможня
 
