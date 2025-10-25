Литва закрыла границу с Белоруссией – что известно

https://crimea.ria.ru/20251025/litva-zakryla-granitsu-s-belorussiey--chto-izvestno-1150423476.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. После закрытия работы двух пунктов пропуска на границе между Белоруссией и Литвой на выезде из республики скопилось 1705 грузовиков. Об этом сообщил государственный таможенный комитет Белоруссии.Вильнюс накануне закрыл два оставшихся КПП с Белоруссией до полудня субботы из-за метеозондов, заявила в пятницу литовский премьер-министр Инга Ругинене. По данным таможенных органов Белоруссии, транспорт, следующий в Литву через пункты пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский -"Каменный Лог") и "Шальничинкай" ("Бенякони"), литовцы не принимают с 21:40, последнюю машину на въезд в республику оформили в 00.00.Отмечается, что "также литовская сторона не информировала о фактах нарушений государственной границы, в том числе в воздушном пространстве".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

