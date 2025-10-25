Рейтинг@Mail.ru
Литва открыла границу с Белоруссией - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251025/litva-otkryla-granitsu-s-belorussiey-1150428453.html
Литва открыла границу с Белоруссией
Литва открыла границу с Белоруссией - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Литва открыла границу с Белоруссией
Движение через границу Литвы с Белоруссией восстановлено. Об этом в субботу заявил глава литовской службы охраны государственной границы Рустам Любаев, пишет... РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T14:53
2025-10-25T14:53
литва
белоруссия
граница
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150428342_0:22:1349:781_1920x0_80_0_0_daa5770c6774f4d7412c91dbcfea18cd.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Движение через границу Литвы с Белоруссией восстановлено. Об этом в субботу заявил глава литовской службы охраны государственной границы Рустам Любаев, пишет РИА Новости.Литва с вечера пятницы закрыла два оставшихся КПП "Шальчининкай" и "Мядининкай" на границе с Белоруссией из-за налета метеозондов. Ограничение действовало до полудня субботы, заявила ранее литовский премьер-министр Инга Ругинене. Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что из-за этого на пунктах пропуска скопилось больше 1,7 тысяч грузовиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
литва
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150428342_116:0:1157:781_1920x0_80_0_0_45f818710d7e3959f99d454f74ff7b32.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
литва, белоруссия, граница, в мире, новости
Литва открыла границу с Белоруссией

Литва восстановила движение через границу с Белоруссией

14:53 25.10.2025
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоПогранпереход "Видзы" на белорусско-литовской границе. Архивное фото
Погранпереход Видзы на белорусско-литовской границе. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Движение через границу Литвы с Белоруссией восстановлено. Об этом в субботу заявил глава литовской службы охраны государственной границы Рустам Любаев, пишет РИА Новости.
Литва с вечера пятницы закрыла два оставшихся КПП "Шальчининкай" и "Мядининкай" на границе с Белоруссией из-за налета метеозондов. Ограничение действовало до полудня субботы, заявила ранее литовский премьер-министр Инга Ругинене. Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что из-за этого на пунктах пропуска скопилось больше 1,7 тысяч грузовиков.

"В 12:00 (совпадает с мск) было принято решение о возобновлении проверки и пропуска людей и транспортных средств через закрытые пункты пропуска... Такое решение было принято после оценки ситуации и имеющейся информации, в том числе от военно-воздушных сил, об инцидентах с запуском воздушных шаров из Белоруссии в Литву прошлой ночью", - сказал Любаев в эфире местного радио.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ЛитваБелоруссияГраницаВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:53Литва открыла границу с Белоруссией
14:38660 детей и 40 взрослых эвакуировали из горящей школы в Краснодаре
14:23Более 98 тысяч человек остались без света в Херсонской области
14:16Уголовная ответственность вводится в России для иноагентов
14:01"Даже кляча на скаку красива и живописна": 165 лет Николаю Самокишу
13:45Бесплатный сыр – в мышеловке: Володин о попытках отобрать активы России
13:15Власти Крыма требуют строителей детсада в Евпатории ускориться
12:58Новости СВО: киевский режим теряет тысячи боевиков ежедневно
12:39Ракетная установка "Нептун" уничтожена на Украине
12:29Прекращение огня на Украине не решит конфликт – Дмитриев
12:21Крымский мост – очередь со стороны Керчи выросла кратно
12:19Групповой удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено
12:14ВСУ повредили плотину белгородского водохранилища
12:07На Крым идет новый шторм
11:59Водитель отвлеклась на плач ребенка: под Ростовом перевернулось авто
11:38Посещение "Нового Херсонеса" войдет в школьную программу старших классов
11:28Историческое событие: Путин о решении ООН по киберпреступности
11:12Зеленский требует от Европы комплексы ПВО Patriot вне очереди
10:50Литва закрыла границу с Белоруссией – что известно
10:39Трамп снова поверил в желание России достичь мира на Украине
Лента новостейМолния