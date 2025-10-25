https://crimea.ria.ru/20251025/litva-otkryla-granitsu-s-belorussiey-1150428453.html
Литва открыла границу с Белоруссией
Литва открыла границу с Белоруссией - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Литва открыла границу с Белоруссией
25.10.2025
2025-10-25T14:53
2025-10-25T14:53
2025-10-25T14:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Движение через границу Литвы с Белоруссией восстановлено. Об этом в субботу заявил глава литовской службы охраны государственной границы Рустам Любаев, пишет РИА Новости.Литва с вечера пятницы закрыла два оставшихся КПП "Шальчининкай" и "Мядининкай" на границе с Белоруссией из-за налета метеозондов. Ограничение действовало до полудня субботы, заявила ранее литовский премьер-министр Инга Ругинене. Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что из-за этого на пунктах пропуска скопилось больше 1,7 тысяч грузовиков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Литва открыла границу с Белоруссией
Литва восстановила движение через границу с Белоруссией