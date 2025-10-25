https://crimea.ria.ru/20251025/krymskiy-most-seychas--obstanovka-k-vecheru-subboty-1150437678.html

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы

Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. К вечеру субботы у Крымского моста со стороны Керчи сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Пробка со стороны Керчи перед пунктами ручного досмотра образовалась в 9 утра в субботу. Тогда проезда ожидали 75 машин. К 10 часам очередь выросла в два раза – до 150 автомобилей. После полудня уже 310 транспортных средств стояли в заторе. В 16:00 число авто перед пунктами досмотра достигло 405.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут временно закрыть – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

