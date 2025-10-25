Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы
К вечеру субботы у Крымского моста со стороны Керчи сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 25.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. К вечеру субботы у Крымского моста со стороны Керчи сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Пробка со стороны Керчи перед пунктами ручного досмотра образовалась в 9 утра в субботу. Тогда проезда ожидали 75 машин. К 10 часам очередь выросла в два раза – до 150 автомобилей. После полудня уже 310 транспортных средств стояли в заторе. В 16:00 число авто перед пунктами досмотра достигло 405.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут временно закрыть – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крым
крымский мост
керчь
тамань
Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру субботы

У Крымского моста к вечеру субботу в очереди стоят 295 машин со стороны Керчи

21:07 25.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. К вечеру субботы у Крымского моста со стороны Керчи сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
Пробка со стороны Керчи перед пунктами ручного досмотра образовалась в 9 утра в субботу. Тогда проезда ожидали 75 машин. К 10 часам очередь выросла в два раза – до 150 автомобилей. После полудня уже 310 транспортных средств стояли в заторе. В 16:00 число авто перед пунктами досмотра достигло 405.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 295 транспортных средств. Время ожидания около часа", - отмечается в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут временно закрыть – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Добраться в Крым с материковой части России и обратно можно и через исторические регионы РФ. Сухопутный коридор безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
