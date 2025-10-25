https://crimea.ria.ru/20251025/kakoy-segodnya-prazdnik-25-oktyabrya-1132285224.html

Какой сегодня праздник: 25 октября

Какой сегодня праздник: 25 октября - РИА Новости Крым, 25.10.2025

Какой сегодня праздник: 25 октября

Сегодня во всем мире отмечают День художника и День пасты (той, которая макароны). В России с профессиональным праздником поздравляют таможенников и... РИА Новости Крым, 25.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День художника и День пасты (той, которая макароны). В России с профессиональным праздником поздравляют таможенников и маркетологов. В этот день в 1889 в Париже завершено строительство Эйфелевой башни, 70 лет назад американская фирма "Tappan Company" впервые представила микроволновую печь, и 35 лет прошло с момента выхода в эфир первого выпуска телеигры "Поле Чудес". Родились испанский художник Пабло Пикассо, юморист, актер, телеведущий Азамат Мусагалиев, комедийный актер, сценарист и продюсер Михаил Галустян.Что отмечают в мире25 октября 1653 года в России впервые появился Единый таможенный устав, закрепивший права и обязанности таможенников. А в 1995 году президент своим Указом назначил на эту дату празднование Дня таможенника Российской Федерации.Наверное, где-то очень глубоко в душе каждый немножко художник. А если убедить в этом окружающих, то даже кривенько нарисованный кружочек можно продать за 1,6 млн долларов. Именно так и поступил Эллсворт Келли, который написал полотно "Зеленая клякса" и неплохо на этом заработал. Так что дерзайте. Предварительно отметив Всемирный день художника.Еще сегодня можно отметить День пасты. И вот вам интересный факт: если бы вся паста, которую за год съедают итальянцы, превратилась в одну макаронину, то ее длина составила бы 600 миллионов километров, и это бесконечное гастрономическое удовольствие можно было бы обмотать вокруг Земли 15 тысяч раз!Также 25 октября с профессиональным праздником можно поздравить маркетологов и работников кабельной промышленности в России, а еще отметить День панка и День трубного зова дальних странствий. Именины у Богдана, Доминики, Кузьмы, Тараса, Мартина, Александра, Дарьи, Дениса, Ивана, Николая.Знаменательные датыЭйфелева башня сделана из 18 038 кусков кованого железа, которые соединены 2,5 миллионами заклепок, ее высота 324 метра со шпилем, без него – 300,6, и каждые семь лет на покраску этой красоты уходит до 60 тонн краски! Но и не красить нельзя. Сами понимаете, главная достопримечательность Парижа, которая украсила самый романтический город Европы 136 лет назад.25 октября 1955-го американская фирма "Tappan Company" впервые представила микроволновую печь. Честно говоря, похожие изобретения были и раньше. Правда, двухметровой высоты и для промышленного размораживания больших объемов продуктов. Владельцы "Tappan Company" быстро сообразили, что такую штуку можно немножко доработать и использовать в быту. Они выкупили патент, а спустя три года выпустили на рынок первый образец бытовой микроволновки по цене 1295 долларов за штуку.Как-то раз Владислав Листьев и Анатолий Лысенко сидели в гостиничном номере и смотрели американскую телепередачу Wheel of Fortune ("Колесо фортуны"). Шоу им так понравилось, что они решили сделать аналогичное. Так родилась самая популярная в нашей стране телевикторина "Поле Чудес", первый выпуск которой вышел на экраны отечественного телевидения 25 октября 1990 года. Кстати, музей "Поля Чудес" действительно существует. Сейчас он расположен в телецентре Останкино. Одна из табличек, установленных в экспозиции, сообщает, что за всю историю программы ее ведущего Леонида Якубовича переодевали 6807 раз! А еще 5317 раз его целовали.Кто родился в этот деньКогда родился будущий великий художник Пабло Пикассо, акушерка посчитала его мертворожденным. Спас ребенка его дядя, который курил сигары и, увидев лежащего на столе младенца, пустил дым ему в лицо, после чего Пабло заревел. Таким образом, можно сказать, что курение спасло Пикассо жизнь. Случилось это 144 года назад.Юморист, актер, телеведущий Азамат Мусагалиев сегодня отмечает 41-летие. Участник шоу "Однажды в России", ведущий шоу "Где логика?" и актер сериала "Интерны" родился в городе Камызяк Астраханской области, учился на инженера, а параллельно решил сыграть в КВН в составе команды "Сборная Камызякского края". Так началась его артистическая карьера.Таксистом, Рембо и Терминатором – вот кем хотел быть в детстве еще один бывший КВНщик Михаил Галустян. А стал одним из самых популярных в России комиков. Сегодня Миша отмечает 46-й день рождения.Также в этот день родились австрийский композитор, дирижер и скрипач, "король вальса" Иоганн Штраус, русский живописец, чьим именем названо художественное училище в Симферополе, Николай Самокиш, французская актриса театра и кино Ани Жирардо.

