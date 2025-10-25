Рейтинг@Mail.ru
Истребитель Gripen – что за самолеты и чем опасны

Истребитель Gripen – что за самолеты и чем опасны
Истребитель Gripen – что за самолеты и чем опасны - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Истребитель Gripen – что за самолеты и чем опасны
Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Первый такой самолет был поднят в небо в 1988 году, а на вооружение поступил спустя девять лет. РИА Новости Крым, 25.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150432621_0:99:1024:675_1920x0_80_0_0_6d992838c81ee04ce73a4cc23c43765f.jpg
Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Первый такой самолет был поднят в небо в 1988 году, а на вооружение поступил спустя девять лет. С 1997 года состоит на вооружении ВВС Швеции.По летным характеристикам близок к уже имеющимся у ВСУ F-16. Неприхотлив, для взлета и посадки способен обойтись полукилометровой полосой, причем годятся даже автомобильные дороги. Как уверяют производители, заправить и перевооружить его можно за десять минут. Для этого достаточно одного техника и пяти новобранцев.Истребитель одноместный, спроектирован по аэродинамической схеме "утка". Способен развивать скорость до 2200 километров в час, дальность полета – больше 4000 километров. Имеет десять пилонов для ракет.Истребитель способен нести до 5300 кг нагрузки. Основное вооружение:Gripen оборудован многорежимной поисковой системой PS-05A. Также используется вычислительная система SDS 80, установлена связная аппаратура AMR 345, лазерная инерциальная система навигации.
Новости
РИА Новости Крым
Истребитель Gripen – что за самолеты и чем опасны

Истребитель Gripen – главные характеристики

17:13 25.10.2025
 
© AP Photo Eraldo PeresИстребитель F-39 Gripen
Истребитель F-39 Gripen - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo Eraldo Peres
Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Первый такой самолет был поднят в небо в 1988 году, а на вооружение поступил спустя девять лет. С 1997 года состоит на вооружении ВВС Швеции.
По летным характеристикам близок к уже имеющимся у ВСУ F-16. Неприхотлив, для взлета и посадки способен обойтись полукилометровой полосой, причем годятся даже автомобильные дороги. Как уверяют производители, заправить и перевооружить его можно за десять минут. Для этого достаточно одного техника и пяти новобранцев.
Истребитель одноместный, спроектирован по аэродинамической схеме "утка". Способен развивать скорость до 2200 километров в час, дальность полета – больше 4000 километров. Имеет десять пилонов для ракет.
Истребитель способен нести до 5300 кг нагрузки. Основное вооружение:
  • Ракеты класса "воздух–воздух": AIM-9 Sidewinder, IRIS-T, AIM-120 AMRAAM, а также европейскую Meteor – одну из самых быстрых и дальних ракет в своем классе, способную поражать цели на расстоянии свыше 100 км.
  • Противокорабельные ракеты RBS-15F, позволяющие Gripen действовать в прибрежной зоне.
  • Управляемые бомбы GBU-12 Paveway II, а также шведские кассетные бомбы Bombkapsel 90, разработанные для поражения бронетехники.
Gripen оборудован многорежимной поисковой системой PS-05A. Также используется вычислительная система SDS 80, установлена связная аппаратура AMR 345, лазерная инерциальная система навигации.
Истребители GripenАвиацияСамолетОружиеПоставки западного оружия Украине
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
