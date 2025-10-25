https://crimea.ria.ru/20251025/istrebitel-gripen--chto-za-samolety-i-chem-opasny-1150432734.html
Истребитель Gripen – что за самолеты и чем опасны
Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Первый такой самолет был поднят в небо в 1988 году, а на вооружение поступил спустя девять лет.
Истребитель Gripen – главные характеристики
Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Первый такой самолет был поднят в небо в 1988 году, а на вооружение поступил спустя девять лет. С 1997 года состоит на вооружении ВВС Швеции.
По летным характеристикам близок к уже имеющимся у ВСУ F-16. Неприхотлив, для взлета и посадки способен обойтись полукилометровой полосой, причем годятся даже автомобильные дороги. Как уверяют производители, заправить и перевооружить его можно за десять минут. Для этого достаточно одного техника и пяти новобранцев.
Истребитель одноместный, спроектирован по аэродинамической схеме "утка". Способен развивать скорость до 2200 километров в час, дальность полета – больше 4000 километров. Имеет десять пилонов для ракет.
Истребитель способен нести до 5300 кг нагрузки. Основное вооружение:
—Ракеты класса "воздух–воздух": AIM-9 Sidewinder, IRIS-T, AIM-120 AMRAAM, а также европейскую Meteor – одну из самых быстрых и дальних ракет в своем классе, способную поражать цели на расстоянии свыше 100 км.
—Противокорабельные ракеты RBS-15F, позволяющие Gripen действовать в прибрежной зоне.
—Управляемые бомбы GBU-12 Paveway II, а также шведские кассетные бомбы Bombkapsel 90, разработанные для поражения бронетехники.
Gripen оборудован многорежимной поисковой системой PS-05A. Также используется вычислительная система SDS 80, установлена связная аппаратура AMR 345, лазерная инерциальная система навигации.
