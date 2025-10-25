https://crimea.ria.ru/20251025/istrebitel-gripen--chto-za-samolety-i-chem-opasny-1150432734.html

Истребитель Gripen – что за самолеты и чем опасны

Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Первый такой самолет был поднят в небо в 1988 году, а на вооружение поступил спустя девять лет. РИА Новости Крым, 25.10.2025

Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Первый такой самолет был поднят в небо в 1988 году, а на вооружение поступил спустя девять лет. С 1997 года состоит на вооружении ВВС Швеции.По летным характеристикам близок к уже имеющимся у ВСУ F-16. Неприхотлив, для взлета и посадки способен обойтись полукилометровой полосой, причем годятся даже автомобильные дороги. Как уверяют производители, заправить и перевооружить его можно за десять минут. Для этого достаточно одного техника и пяти новобранцев.Истребитель одноместный, спроектирован по аэродинамической схеме "утка". Способен развивать скорость до 2200 километров в час, дальность полета – больше 4000 километров. Имеет десять пилонов для ракет.Истребитель способен нести до 5300 кг нагрузки. Основное вооружение:Gripen оборудован многорежимной поисковой системой PS-05A. Также используется вычислительная система SDS 80, установлена связная аппаратура AMR 345, лазерная инерциальная система навигации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

