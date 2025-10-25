https://crimea.ria.ru/20251025/istoricheskoe-sobytie-putin-o-reshenii-oon-po-kiberprestupnosti-1150423963.html

Историческое событие: Путин о решении ООН по киберпреступности

Президент России Владимир Путин заявил, что подписание конвенции ООН против киберпреступности является историческим событием, которое стало возможным благодаря...

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что подписание конвенции ООН против киберпреступности является историческим событием, которое стало возможным благодаря поддержке инициативы России большинством стран мира.Несмотря на непростую международную обстановку, дипломаты и представители правоохранительных органов всех участников ООН смогли объединить усилия, чтобы подготовить и согласовать "проект этого важнейшего документа", акцентировал российский лидер.В субботу в Ханое состоялось подписание конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Генеральной прокуратурой России при координирующей роли МИД РФ и принятой Организацией объединенных наций в декабре 2024 года. Документ уже подписали 65 государств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

