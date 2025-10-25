https://crimea.ria.ru/20251025/istoricheskoe-sobytie-putin-o-reshenii-oon-po-kiberprestupnosti-1150423963.html
Историческое событие: Путин о решении ООН по киберпреступности
Историческое событие: Путин о решении ООН по киберпреступности - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Историческое событие: Путин о решении ООН по киберпреступности
Президент России Владимир Путин заявил, что подписание конвенции ООН против киберпреступности является историческим событием, которое стало возможным благодаря... РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T11:28
2025-10-25T11:28
2025-10-25T11:28
владимир путин (политик)
россия
оон
в мире
киберпреступность
кибербезопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150033284_164:75:3073:1711_1920x0_80_0_0_89f444824e83abfd1b66491191269038.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что подписание конвенции ООН против киберпреступности является историческим событием, которое стало возможным благодаря поддержке инициативы России большинством стран мира.Несмотря на непростую международную обстановку, дипломаты и представители правоохранительных органов всех участников ООН смогли объединить усилия, чтобы подготовить и согласовать "проект этого важнейшего документа", акцентировал российский лидер.В субботу в Ханое состоялось подписание конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Генеральной прокуратурой России при координирующей роли МИД РФ и принятой Организацией объединенных наций в декабре 2024 года. Документ уже подписали 65 государств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150033284_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_5bb42631d457cb75a257e9698dbed21f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, оон, в мире, киберпреступность, кибербезопасность, новости
Историческое событие: Путин о решении ООН по киберпреступности
Путин назвал историческим событием подписание конвенции ООН по киберпреступлениям
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что подписание конвенции ООН против киберпреступности является историческим событием, которое стало возможным благодаря поддержке инициативы России большинством стран мира.
"Это без преувеличения историческое событие стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира выдвинутой Россией в 2019 году инициативы по разработке универсального международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях" - отметил Путин в приветствии участникам церемонии подписания, которое приводит РИА Новости.
Несмотря на непростую международную обстановку, дипломаты и представители правоохранительных органов всех участников ООН смогли объединить усилия, чтобы подготовить и согласовать "проект этого важнейшего документа", акцентировал российский лидер.
В субботу в Ханое состоялось подписание конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Генеральной прокуратурой России при координирующей роли МИД РФ и принятой Организацией объединенных наций в декабре 2024 года. Документ уже подписали 65 государств.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.