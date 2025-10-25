Рейтинг@Mail.ru
Gripen для ВСУ и повреждение плотины в Белгороде – главное за день
Gripen для ВСУ и повреждение плотины в Белгороде – главное за день
Gripen для ВСУ и повреждение плотины в Белгороде – главное за день - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Gripen для ВСУ и повреждение плотины в Белгороде – главное за день
Санаторий "Симеиз" на Южном берегу Крыма передают в федеральную собственность. На Украине в субботу прогремели взрывы, разбиты энергообъекты и оборонка. ВСУ... РИА Новости Крым, 25.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Санаторий "Симеиз" на Южном берегу Крыма передают в федеральную собственность. На Украине в субботу прогремели взрывы, разбиты энергообъекты и оборонка. ВСУ повредили плотину белгородского водохранилища, есть угроза подтопления. В Сочи введен режим локальной ЧС после взрыва газа в многоэтажке. Швеция передаст Украине боевые самолеты Gripen, заявил Владимир Зеленский.О главных событиях и происшествиях субботы – в подборке РИА Новости Крым.Санаторий "Симеиз" передают в федеральную собственностьПремьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому клинический специализированный санаторий "Симеиз" на Южном берегу Крыма передают в федеральную собственность.Минюсту России совместно с Росимуществом и Советом министров Крыма необходимо в четырехмесячный срок обеспечить проведение необходимых мероприятий по принятию в федеральную собственность имущества, закрепленного за учреждением.Удары по УкраинеСерия мощных взрывов прогремела в нескольких городах Украины рано утром и вечером в субботу. В Киеве и Харькове возникли пожары, повреждены объекты энергетики.В Минобороны РФ сообщили, что ВС России нанесли групповой удар по оборонному и энергетическому комплексам Украины в ответ на террористические атаки по гражданским объектам на территории России.Повреждение плотины белгородского водохранилищаБоевики киевского режима нанесли удар по плотине белгородского водохранилища, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Из-за этого появилась угроза попытки полного разрушения конструкции. Жителям близлежащих сел и города Шебекино предлагают переезд во временные пункты размещения.Взрыв газа в СочиРежим локальной чрезвычайной ситуации ввели в Сочи после взрыва бытового газа в одной из многоэтажек, сообщил мэр города Андрей Прошунин. По его словам, в пунктах временного размещения находятся 28 жителей дома, в том числе семеро детей.Истребители Gripen для УкраиныГлава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина в следующем году получит от Швеции 150 истребителей Gripen. По его словам, "такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было".Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Первый такой самолет был поднят в небо в 1988 году, а на вооружение поступил спустя девять лет. С 1997 года состоит на вооружении ВВС Швеции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Gripen для ВСУ и повреждение плотины в Белгороде – главное за день

Gripen для ВСУ и повреждение плотины белгородского водохранилища – главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Санаторий "Симеиз" на Южном берегу Крыма передают в федеральную собственность. На Украине в субботу прогремели взрывы, разбиты энергообъекты и оборонка. ВСУ повредили плотину белгородского водохранилища, есть угроза подтопления. В Сочи введен режим локальной ЧС после взрыва газа в многоэтажке. Швеция передаст Украине боевые самолеты Gripen, заявил Владимир Зеленский.
О главных событиях и происшествиях субботы – в подборке РИА Новости Крым.

Санаторий "Симеиз" передают в федеральную собственность

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому клинический специализированный санаторий "Симеиз" на Южном берегу Крыма передают в федеральную собственность.
Минюсту России совместно с Росимуществом и Советом министров Крыма необходимо в четырехмесячный срок обеспечить проведение необходимых мероприятий по принятию в федеральную собственность имущества, закрепленного за учреждением.
Удары по Украине

Серия мощных взрывов прогремела в нескольких городах Украины рано утром и вечером в субботу. В Киеве и Харькове возникли пожары, повреждены объекты энергетики.
В Минобороны РФ сообщили, что ВС России нанесли групповой удар по оборонному и энергетическому комплексам Украины в ответ на террористические атаки по гражданским объектам на территории России.
Повреждение плотины белгородского водохранилища

Боевики киевского режима нанесли удар по плотине белгородского водохранилища, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Из-за этого появилась угроза попытки полного разрушения конструкции. Жителям близлежащих сел и города Шебекино предлагают переезд во временные пункты размещения.
Взрыв газа в Сочи

Режим локальной чрезвычайной ситуации ввели в Сочи после взрыва бытового газа в одной из многоэтажек, сообщил мэр города Андрей Прошунин. По его словам, в пунктах временного размещения находятся 28 жителей дома, в том числе семеро детей.
Истребители Gripen для Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина в следующем году получит от Швеции 150 истребителей Gripen. По его словам, "такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было".
Gripen – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Первый такой самолет был поднят в небо в 1988 году, а на вооружение поступил спустя девять лет. С 1997 года состоит на вооружении ВВС Швеции.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
