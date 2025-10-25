Рейтинг@Mail.ru
Его голосом говорил Ален Делон: умер заслуженный артист РФ Золотницкий
Его голосом говорил Ален Делон: умер заслуженный артист РФ Золотницкий
Его голосом говорил Ален Делон: умер заслуженный артист РФ Золотницкий - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Его голосом говорил Ален Делон: умер заслуженный артист РФ Золотницкий
Заслуженный артист России, актер театра и кино Алексей Золотницкий ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщает Московский театр Олега Табакова.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Заслуженный артист России, актер театра и кино Алексей Золотницкий ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщает Московский театр Олега Табакова.В некрологе сообщается, что артист сыграл сотни ролей в театре и кино, а также был актером дубляжа на киностудии им. Горького, подарив русскоязычным зрителям голоса легендарных актеров, таких как Роберт Де Ниро, Роберт Рэдфорд, Ален Делон, Энтони Хопкинс.В кинематографе он известен также по роли дворецкого Роджерса в фильме "Десять негритят", запомнили артиста и как главного бандита в драме "Поезд до Бруклина". Алексей Алексеевич Золотницкий родился 16 июня 1946 года в семье режиссера Алексея Владимировича Золотницкого. Работал в Театре имени Маяковского, театре имени Моссовета. С 1989 года — актер в Театре-студии Олега Табакова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Его голосом говорил Ален Делон: умер заслуженный артист РФ Золотницкий

Заслуженный артист России Алексей Золотницкий скончался в возрасте 79 лет

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Заслуженный артист России, актер театра и кино Алексей Золотницкий ушел из жизни в возрасте 79 лет. Об этом сообщает Московский театр Олега Табакова.

"Алексей Алексеевич был артистом редкого дарования. С глубоким прискорбием сообщаем о кончине талантливого актера театра и кино, выдающегося мастера дубляжа, Заслуженного артиста России", - говорится на сайте.

В некрологе сообщается, что артист сыграл сотни ролей в театре и кино, а также был актером дубляжа на киностудии им. Горького, подарив русскоязычным зрителям голоса легендарных актеров, таких как Роберт Де Ниро, Роберт Рэдфорд, Ален Делон, Энтони Хопкинс.
В кинематографе он известен также по роли дворецкого Роджерса в фильме "Десять негритят", запомнили артиста и как главного бандита в драме "Поезд до Бруклина".
Алексей Алексеевич Золотницкий родился 16 июня 1946 года в семье режиссера Алексея Владимировича Золотницкого. Работал в Театре имени Маяковского, театре имени Моссовета. С 1989 года — актер в Театре-студии Олега Табакова.
