Более 98 тысяч человек остались без света в Херсонской области
Более 98 тысяч человек остались без света в Херсонской области
Более 98 тысяч человек остались без света в Херсонской области - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Более 98 тысяч человек остались без света в Херсонской области
Больше 98 тысяч жителей Херсонской области остались без электричества в связи с аварийным отключением подстанции "Виноградово". Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T14:23
2025-10-25T14:23
херсонская область
владимир сальдо
энергоресурсы
электроэнергия
электросети
новости
новые регионы россии
жкх
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Больше 98 тысяч жителей Херсонской области остались без электричества в связи с аварийным отключением подстанции "Виноградово". Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.На данный момент все социально значимые объекты переведены на аварийные источники питания. На месте работают бригады "Херсонэнерго", добавил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
херсонская область
новые регионы россии
Более 98 тысяч человек остались без света в Херсонской области

14:23 25.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Больше 98 тысяч жителей Херсонской области остались без электричества в связи с аварийным отключением подстанции "Виноградово". Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сегодня утром произошло аварийное отключение подстанции "Виноградово" по причине износа оборудования. Без света остались 96 населенных пунктов Скадовского, Голопристанского, Алешкинского и частично Каховского округов. Затронуто более 98 тысяч человек", - сообщил он в Telegram.
На данный момент все социально значимые объекты переведены на аварийные источники питания. На месте работают бригады "Херсонэнерго", добавил губернатор.
