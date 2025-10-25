Более 98 тысяч человек остались без света в Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20251025/bolee-98-tysyach-chelovek-ostalis-bez-sveta-v-khersonskoy-oblasti-1150427260.html

2025-10-25T14:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Больше 98 тысяч жителей Херсонской области остались без электричества в связи с аварийным отключением подстанции "Виноградово". Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.На данный момент все социально значимые объекты переведены на аварийные источники питания. На месте работают бригады "Херсонэнерго", добавил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

