Более 98 тысяч человек остались без света в Херсонской области
Более 98 тысяч человек остались без света в Херсонской области - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Более 98 тысяч человек остались без света в Херсонской области
Больше 98 тысяч жителей Херсонской области остались без электричества в связи с аварийным отключением подстанции "Виноградово". Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T14:23
2025-10-25T14:23
2025-10-25T14:23
херсонская область
владимир сальдо
энергоресурсы
электроэнергия
электросети
новости
новые регионы россии
жкх
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Больше 98 тысяч жителей Херсонской области остались без электричества в связи с аварийным отключением подстанции "Виноградово". Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.На данный момент все социально значимые объекты переведены на аварийные источники питания. На месте работают бригады "Херсонэнерго", добавил губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
херсонская область
новые регионы россии
Более 98 тысяч человек остались без света в Херсонской области
