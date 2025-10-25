https://crimea.ria.ru/20251025/blagoustroystvo-v-krymu-iz-za-chego-voznikayut-zaderzhki-v-rabotakh-1150381053.html

Благоустройство в Крыму: из-за чего возникают задержки в работах

25.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Крыму власти усиливают контроль за работой подрядчиков при благоустройстве дворовых и общественных территорий, а также акцентируют внимание на участии жителей в процессе обновления объектов. Об этом в пресс-центре РИА Новости рассказал замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Каширин.По его словам, недобросовестные подрядчики выявляются ежегодно. Для борьбы с ними создан специальный реестр, которым муниципалитеты пользуются при выборе исполнителей. Контроль осуществляется на всех этапах – от заключения договора и проверки проекта до реализации работ. Замминистра отметил, что треть недобросовестных подрядчиков – организации из других регионов, а остальные – крымские.Он пояснил, что задержки часто возникают из-за ошибок проектировщиков, которые не выезжают на объект и не учитывают особенности местности. Это приводит к необходимости внесения изменений в проект, что откладывает начало работ.Директор "ЖКХ Контроль Крым" Анатолий Петров подчеркнул, что важной составляющей успешного благоустройства является активное участие жителей."Если человек хоть капельку труда приложил на свою территорию, он не допустит, чтобы там хулиганы что-то делали или ломали", – сказал Петров.Он отметил, что инициативные жители помогают сохранить газоны, посадить цветы и ухаживать за объектами.Руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская добавила, что многие конфликты возникают из-за формального участия собственников на собраниях, когда решения принимаются без их понимания и согласия."У людей нет понимания, что от их активной позиции и участия в собраниях зависит облик нового двора", – подчеркнула Вертинская.Член штаба Народного фронта и заместитель директора "ЖКХ Контроль" Олег Бышук обратил внимание на необходимость планирования содержания благоустроенных территорий после завершения работ. Он отметил, что средства на содержание, ремонт и обслуживание объектов должны закладываться в муниципальные бюджеты, иначе благоустроенные зоны быстро приходят в упадок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство парка в Гурзуфе: как идут работыКогда откроют Детский парк в Симферополе после большой реконструкцииКогда откроют набережную Коктебеля после реконструкции

