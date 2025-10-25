Рейтинг@Mail.ru
Благоустройство в Крыму: из-за чего возникают задержки в работах - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251025/blagoustroystvo-v-krymu-iz-za-chego-voznikayut-zaderzhki-v-rabotakh-1150381053.html
Благоустройство в Крыму: из-за чего возникают задержки в работах
Благоустройство в Крыму: из-за чего возникают задержки в работах - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Благоустройство в Крыму: из-за чего возникают задержки в работах
В Крыму власти усиливают контроль за работой подрядчиков при благоустройстве дворовых и общественных территорий, а также акцентируют внимание на участии жителей РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T19:12
2025-10-25T18:00
благоустройство
городская среда
крым
новости крыма
жкх крыма и севастополя
дмитрий каширин
олег бышук
вадим петров
алла вертинская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/17/1147435207_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d09aa79a19e00833f364d44a07bab240.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Крыму власти усиливают контроль за работой подрядчиков при благоустройстве дворовых и общественных территорий, а также акцентируют внимание на участии жителей в процессе обновления объектов. Об этом в пресс-центре РИА Новости рассказал замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Каширин.По его словам, недобросовестные подрядчики выявляются ежегодно. Для борьбы с ними создан специальный реестр, которым муниципалитеты пользуются при выборе исполнителей. Контроль осуществляется на всех этапах – от заключения договора и проверки проекта до реализации работ. Замминистра отметил, что треть недобросовестных подрядчиков – организации из других регионов, а остальные – крымские.Он пояснил, что задержки часто возникают из-за ошибок проектировщиков, которые не выезжают на объект и не учитывают особенности местности. Это приводит к необходимости внесения изменений в проект, что откладывает начало работ.Директор "ЖКХ Контроль Крым" Анатолий Петров подчеркнул, что важной составляющей успешного благоустройства является активное участие жителей."Если человек хоть капельку труда приложил на свою территорию, он не допустит, чтобы там хулиганы что-то делали или ломали", – сказал Петров.Он отметил, что инициативные жители помогают сохранить газоны, посадить цветы и ухаживать за объектами.Руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская добавила, что многие конфликты возникают из-за формального участия собственников на собраниях, когда решения принимаются без их понимания и согласия."У людей нет понимания, что от их активной позиции и участия в собраниях зависит облик нового двора", – подчеркнула Вертинская.Член штаба Народного фронта и заместитель директора "ЖКХ Контроль" Олег Бышук обратил внимание на необходимость планирования содержания благоустроенных территорий после завершения работ. Он отметил, что средства на содержание, ремонт и обслуживание объектов должны закладываться в муниципальные бюджеты, иначе благоустроенные зоны быстро приходят в упадок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Благоустройство парка в Гурзуфе: как идут работыКогда откроют Детский парк в Симферополе после большой реконструкцииКогда откроют набережную Коктебеля после реконструкции
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/17/1147435207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e34e60867d16c04f1341a767e590db54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
благоустройство, городская среда, крым, новости крыма, жкх крыма и севастополя, дмитрий каширин, олег бышук, вадим петров, алла вертинская
Благоустройство в Крыму: из-за чего возникают задержки в работах

Крымские власти усилили контроль за подрядчиками при благоустройстве

19:12 25.10.2025
 
© РИА Новости КрымБлагоустройство парка им. Юрия Гагарина
Благоустройство парка им. Юрия Гагарина - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Крыму власти усиливают контроль за работой подрядчиков при благоустройстве дворовых и общественных территорий, а также акцентируют внимание на участии жителей в процессе обновления объектов. Об этом в пресс-центре РИА Новости рассказал замминистра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Дмитрий Каширин.
По его словам, недобросовестные подрядчики выявляются ежегодно. Для борьбы с ними создан специальный реестр, которым муниципалитеты пользуются при выборе исполнителей. Контроль осуществляется на всех этапах – от заключения договора и проверки проекта до реализации работ. Замминистра отметил, что треть недобросовестных подрядчиков – организации из других регионов, а остальные – крымские.
Он пояснил, что задержки часто возникают из-за ошибок проектировщиков, которые не выезжают на объект и не учитывают особенности местности. Это приводит к необходимости внесения изменений в проект, что откладывает начало работ.
"Поэтому нужная стопроцентная ответственность не только подрядной организации, но и проектировщиков. Потому что зачастую подрядная организация может выполнить все, как указано в расчете, в объемах, эскизный план соответствует, но сама функциональность нарушена и нет безопасности. Эта проблема не подрядной организации, даже не заказчика, это вина проектировщика. Его нужно в таком случае привлекать к ответственности финансовой", – пояснил Каширин.
Директор "ЖКХ Контроль Крым" Анатолий Петров подчеркнул, что важной составляющей успешного благоустройства является активное участие жителей.
"Если человек хоть капельку труда приложил на свою территорию, он не допустит, чтобы там хулиганы что-то делали или ломали", – сказал Петров.
Он отметил, что инициативные жители помогают сохранить газоны, посадить цветы и ухаживать за объектами.
Руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская добавила, что многие конфликты возникают из-за формального участия собственников на собраниях, когда решения принимаются без их понимания и согласия.
"У людей нет понимания, что от их активной позиции и участия в собраниях зависит облик нового двора", – подчеркнула Вертинская.
Член штаба Народного фронта и заместитель директора "ЖКХ Контроль" Олег Бышук обратил внимание на необходимость планирования содержания благоустроенных территорий после завершения работ. Он отметил, что средства на содержание, ремонт и обслуживание объектов должны закладываться в муниципальные бюджеты, иначе благоустроенные зоны быстро приходят в упадок.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Благоустройство парка в Гурзуфе: как идут работы
Когда откроют Детский парк в Симферополе после большой реконструкции
Когда откроют набережную Коктебеля после реконструкции
 
БлагоустройствоГородская средаКрымНовости КрымаЖКХ Крыма и СевастополяДмитрий КаширинОлег БышукВадим ПетровАлла Вертинская
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:12Благоустройство в Крыму: из-за чего возникают задержки в работах
18:50Его голосом говорил Ален Делон: умер заслуженный артист РФ Золотницкий
18:44Рад вернуться домой: шеф-редактор Sputnik Азербайджан прибыл в Москву
18:39Глаза змеи и когти рыси: таксидермист оживляет мертвую природу
18:13Серия взрывов прогремела в Харькове
17:44Эксперт оценила ситуацию с рождаемостью в Крыму
17:24Санаторий "Симеиз" в Крыму передают в федеральную собственность
17:13Истребитель Gripen – что за самолеты и чем опасны
16:58Украинская мина пробила крышу школы в Каховке
16:40Сражение под Балаклавой: героизм русских и глупость англичан
16:29Швеция передаст Украине боевые самолеты Gripen – Зеленский
16:19Крымский мост – время ожидания проезда выросло до двух часов
16:05ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для пропаганды против коммунизма – СМИ
15:51Собаки растерзали 10-летнего ребенка
15:35Шеф-редактор Sputnik Азербайджан освобожден и вылетел в Россию
15:16Сборная России стала четвертой в чемпионате мира по спортивной гимнастике
14:53Литва открыла границу с Белоруссией
14:38660 детей и 40 взрослых эвакуировали из горящей школы в Краснодаре
14:23Более 98 тысяч человек остались без света в Херсонской области
14:16Уголовная ответственность вводится в России для иноагентов
Лента новостейМолния