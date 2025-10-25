Рейтинг@Mail.ru
Бензин в Крыму в субботу есть на 150 АЗС - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Бензин в Крыму в субботу есть на 150 АЗС
Бензин в Крыму в субботу есть на 150 АЗС - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Бензин в Крыму в субботу есть на 150 АЗС
В субботу в Крыму можно купить бензин на 150 заправках. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 25.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706293_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_9f0231220eb1c83a30c2d7464232d57e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму можно купить бензин на 150 заправках. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.С 26 октября в Крыму бензин можно будет купить без лимитов и ограничений на 270 автозаправочных станциях, сообщал накануне глава республики Сергей Аксенов.Глава республики подчеркнул, что все мероприятия по урегулированию ситуации с наличием бензина на АЗС региона согласованы с федеральными властями. Актуальные данные о наличии топлива на АЗС Республики Крым размещены на портале минтопэнерго Крыма.В понедельник в Крыму увеличили суточный лимит отпуска топлива – теперь он составляет 30 литров на машину. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Бензин в Крыму в субботу есть на 150 АЗС

бензин в Крыму в субботу есть на 150 заправках – власти

08:12 25.10.2025 (обновлено: 08:31 25.10.2025)
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму можно купить бензин на 150 заправках. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
"Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 150 автозаправочных станциях Республики Крым. Перечень адресов АЗС обновляется ежедневно и доступен на портале правительства РК и сайте министерства топлива и энергетики РК", - написал он в Telegram.
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаНаличие бензина на АЗС Крыма 25 октября
Наличие бензина на АЗС Крыма 25 октября
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Наличие бензина на АЗС Крыма 25 октября
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаНаличие бензина на АЗС Крыма 25 октября
Наличие бензина на АЗС Крыма 25 октября
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Наличие бензина на АЗС Крыма 25 октября
С 26 октября в Крыму бензин можно будет купить без лимитов и ограничений на 270 автозаправочных станциях, сообщал накануне глава республики Сергей Аксенов.
Глава республики подчеркнул, что все мероприятия по урегулированию ситуации с наличием бензина на АЗС региона согласованы с федеральными властями. Актуальные данные о наличии топлива на АЗС Республики Крым размещены на портале минтопэнерго Крыма.
В понедельник в Крыму увеличили суточный лимит отпуска топлива – теперь он составляет 30 литров на машину. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымАЗСБензинТопливоТопливо в КрымуЮрий ГоцанюкНовости КрымаОбщество
 
