Бензин в Крыму в субботу есть на 150 АЗС

Бензин в Крыму в субботу есть на 150 АЗС - РИА Новости Крым, 25.10.2025

Бензин в Крыму в субботу есть на 150 АЗС

В субботу в Крыму можно купить бензин на 150 заправках. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму можно купить бензин на 150 заправках. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.С 26 октября в Крыму бензин можно будет купить без лимитов и ограничений на 270 автозаправочных станциях, сообщал накануне глава республики Сергей Аксенов.Глава республики подчеркнул, что все мероприятия по урегулированию ситуации с наличием бензина на АЗС региона согласованы с федеральными властями. Актуальные данные о наличии топлива на АЗС Республики Крым размещены на портале минтопэнерго Крыма.В понедельник в Крыму увеличили суточный лимит отпуска топлива – теперь он составляет 30 литров на машину. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

