Бензин в Крыму в субботу есть на 150 АЗС
08:12 25.10.2025 (обновлено: 08:31 25.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму можно купить бензин на 150 заправках. Об этом сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
"Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 150 автозаправочных станциях Республики Крым. Перечень адресов АЗС обновляется ежедневно и доступен на портале правительства РК и сайте министерства топлива и энергетики РК", - написал он в Telegram.
С 26 октября в Крыму бензин можно будет купить без лимитов и ограничений на 270 автозаправочных станциях, сообщал накануне глава республики Сергей Аксенов.
Глава республики подчеркнул, что все мероприятия по урегулированию ситуации с наличием бензина на АЗС региона согласованы с федеральными властями. Актуальные данные о наличии топлива на АЗС Республики Крым размещены на портале минтопэнерго Крыма.
В понедельник в Крыму увеличили суточный лимит отпуска топлива – теперь он составляет 30 литров на машину. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.