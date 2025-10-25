Рейтинг@Mail.ru
Автобус с детской командой гимнастов попал в ДТП в Самаре - РИА Новости Крым, 25.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251025/avtobus-s-detskoy-komandoy-gimnastov-popal-v-dtp-v-samare-1150438170.html
Автобус с детской командой гимнастов попал в ДТП в Самаре
Автобус с детской командой гимнастов попал в ДТП в Самаре - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Автобус с детской командой гимнастов попал в ДТП в Самаре
В Самаре автобус, в котором ехали члены детской команды по спортивной гимнастике, столкнулся с легковушкой. Пострадали четыре ребенка. По факту происшествия... РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T21:42
2025-10-25T21:42
самара
дтп
самарская область
происшествия
дети
новости
автобус
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150438050_0:75:1011:644_1920x0_80_0_0_941235da078b857fc3766370d35e733c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Самаре автобус, в котором ехали члены детской команды по спортивной гимнастике, столкнулся с легковушкой. Пострадали четыре ребенка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.Прокуратура проверяет соблюдение законодательства, регулирующего порядок перевозки детей, и контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).Ка уточнили в региональном главке МВД России, авария произошла в субботу в 19.20 на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова. В МВД России по региону уточнили, что пострадали семь человек: четверо детей в автобусе и трое взрослых в легковушке.В региональном СУСК России допросят водителя и очевидцев происшествия, представителей компании-перевозчика. Также будут назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан.
самара, дтп, самарская область, происшествия, дети, новости, автобус
Автобус с детской командой гимнастов попал в ДТП в Самаре

Четыре ребенка из команды гимнастов пострадали в ДТП с автобусом в Самарской области

21:42 25.10.2025
 
© МВД по Самарской областиВ Самаре автобус с детской командой по гимнастике попал в ДТП
В Самаре автобус с детской командой по гимнастике попал в ДТП
© МВД по Самарской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Самаре автобус, в котором ехали члены детской команды по спортивной гимнастике, столкнулся с легковушкой. Пострадали четыре ребенка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.
"По предварительным данным, 25 октября в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который перевозил детскую команду по спортивной гимнастике, и легкового автомобиля", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура проверяет соблюдение законодательства, регулирующего порядок перевозки детей, и контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).
Ка уточнили в региональном главке МВД России, авария произошла в субботу в 19.20 на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова. В МВД России по региону уточнили, что пострадали семь человек: четверо детей в автобусе и трое взрослых в легковушке.
В региональном СУСК России допросят водителя и очевидцев происшествия, представителей компании-перевозчика. Также будут назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан.
