https://crimea.ria.ru/20251025/avtobus-s-detskoy-komandoy-gimnastov-popal-v-dtp-v-samare-1150438170.html
Автобус с детской командой гимнастов попал в ДТП в Самаре
Автобус с детской командой гимнастов попал в ДТП в Самаре - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Автобус с детской командой гимнастов попал в ДТП в Самаре
В Самаре автобус, в котором ехали члены детской команды по спортивной гимнастике, столкнулся с легковушкой. Пострадали четыре ребенка. По факту происшествия... РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T21:42
2025-10-25T21:42
2025-10-25T21:42
самара
дтп
самарская область
происшествия
дети
новости
автобус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150438050_0:75:1011:644_1920x0_80_0_0_941235da078b857fc3766370d35e733c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Самаре автобус, в котором ехали члены детской команды по спортивной гимнастике, столкнулся с легковушкой. Пострадали четыре ребенка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.Прокуратура проверяет соблюдение законодательства, регулирующего порядок перевозки детей, и контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).Ка уточнили в региональном главке МВД России, авария произошла в субботу в 19.20 на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова. В МВД России по региону уточнили, что пострадали семь человек: четверо детей в автобусе и трое взрослых в легковушке.В региональном СУСК России допросят водителя и очевидцев происшествия, представителей компании-перевозчика. Также будут назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
самара
самарская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150438050_0:0:1011:759_1920x0_80_0_0_fbe142c779560a575c68947df080f731.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, дтп, самарская область, происшествия, дети, новости, автобус
Автобус с детской командой гимнастов попал в ДТП в Самаре
Четыре ребенка из команды гимнастов пострадали в ДТП с автобусом в Самарской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Самаре автобус, в котором ехали члены детской команды по спортивной гимнастике, столкнулся с легковушкой. Пострадали четыре ребенка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.
"По предварительным данным, 25 октября в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, который перевозил детскую команду по спортивной гимнастике, и легкового автомобиля", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура проверяет соблюдение законодательства, регулирующего порядок перевозки детей, и контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).
Ка уточнили в региональном главке МВД России, авария произошла в субботу в 19.20 на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова. В МВД России по региону уточнили, что пострадали семь человек: четверо детей в автобусе и трое взрослых в легковушке.
В региональном СУСК России допросят водителя и очевидцев происшествия, представителей компании-перевозчика. Также будут назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.