https://crimea.ria.ru/20251025/avtobus-s-detskoy-komandoy-gimnastov-popal-v-dtp-v-samare-1150438170.html

Автобус с детской командой гимнастов попал в ДТП в Самаре

Автобус с детской командой гимнастов попал в ДТП в Самаре - РИА Новости Крым, 25.10.2025

Автобус с детской командой гимнастов попал в ДТП в Самаре

В Самаре автобус, в котором ехали члены детской команды по спортивной гимнастике, столкнулся с легковушкой. Пострадали четыре ребенка. По факту происшествия... РИА Новости Крым, 25.10.2025

2025-10-25T21:42

2025-10-25T21:42

2025-10-25T21:42

самара

дтп

самарская область

происшествия

дети

новости

автобус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150438050_0:75:1011:644_1920x0_80_0_0_941235da078b857fc3766370d35e733c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Самаре автобус, в котором ехали члены детской команды по спортивной гимнастике, столкнулся с легковушкой. Пострадали четыре ребенка. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.Прокуратура проверяет соблюдение законодательства, регулирующего порядок перевозки детей, и контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).Ка уточнили в региональном главке МВД России, авария произошла в субботу в 19.20 на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова. В МВД России по региону уточнили, что пострадали семь человек: четверо детей в автобусе и трое взрослых в легковушке.В региональном СУСК России допросят водителя и очевидцев происшествия, представителей компании-перевозчика. Также будут назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

самара

самарская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самара, дтп, самарская область, происшествия, дети, новости, автобус