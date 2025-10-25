https://crimea.ria.ru/20251025/660-detey-i-40-vzroslykh-evakuirovali-iz-goryaschey-shkoly-v-krasnodare-1150428084.html
660 детей и 40 взрослых эвакуировали из горящей школы в Краснодаре
660 детей и 40 взрослых эвакуировали из горящей школы в Краснодаре - РИА Новости Крым, 25.10.2025
660 детей и 40 взрослых эвакуировали из горящей школы в Краснодаре
660 учеников и 40 учителей эвакуировали из школы в Краснодаре из-за пожара. Об этом сообщили в краевом главке МЧС. РИА Новости Крым, 25.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. 660 учеников и 40 учителей эвакуировали из школы в Краснодаре из-за пожара. Об этом сообщили в краевом главке МЧС.Отмечается, что информация о задымлении в школе по улице Автолюбителей поступила спасателям в субботу в 12:58.На месте работает дознаватель МЧС России. Обстоятельства ЧП устанавливаются. К ликвидации пожара привлечено от МЧС России 35 человек личного состава, 10 единиц техники, отметили в пресс-службе.
660 детей и 40 взрослых эвакуировали из горящей школы в Краснодаре
В Краснодаре из горящей школы эвакуировали 700 человек – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. 660 учеников и 40 учителей эвакуировали из школы в Краснодаре из-за пожара. Об этом сообщили в краевом главке МЧС.
Отмечается, что информация о задымлении в школе по улице Автолюбителей поступила спасателям в субботу в 12:58.
"Ориентировочная площадь пожара составила два квадратных метра. Возгорание ликвидировано. Возможны изменения в площади пожара. Проведена эвакуация 700 человек, из них 660 детей", - цитирует сообщение РИА Новости.
На месте работает дознаватель МЧС России. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС России 35 человек личного состава, 10 единиц техники, отметили в пресс-службе.
