Житель Судака задержан за призывы к экстремизму

Житель Судака задержан за призывы к экстремизму

Житель Судака задержан за призывы против русских в запрещенной социальной сети. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым

2025-10-24T15:13

2025-10-24T15:13

2025-10-24T15:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Житель Судака задержан за призывы против русских в запрещенной социальной сети. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным ведомства, 61-летний мужчина в социальной сети Facebook* размещал материалы русофобского содержания. В публикации он оскорбительно отзывался в отношении русского населения.Уголовное дело возбуждено по статье о публичных призывы к экстремизму. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.*Ранее суд признал деятельность Instagram и Facebook экстремистской и запретил их на территории России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За призывы разрушить Крымский мост севастопольцу грозит до 7 летКрымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сетиЗа призывы к убийству российских военных крымчанин пойдет под суд

