https://crimea.ria.ru/20251024/zhitel-sudaka-zaderzhan-za-prizyvy-k-ekstremizmu-1150409315.html
Житель Судака задержан за призывы к экстремизму
Житель Судака задержан за призывы к экстремизму - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Житель Судака задержан за призывы к экстремизму
Житель Судака задержан за призывы против русских в запрещенной социальной сети. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T15:13
2025-10-24T15:13
2025-10-24T15:14
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
видео
экстремизм
крым
новости крыма
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132610484_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_6186894cbe7987a3aead7bad78c52d2c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Житель Судака задержан за призывы против русских в запрещенной социальной сети. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным ведомства, 61-летний мужчина в социальной сети Facebook* размещал материалы русофобского содержания. В публикации он оскорбительно отзывался в отношении русского населения.Уголовное дело возбуждено по статье о публичных призывы к экстремизму. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.*Ранее суд признал деятельность Instagram и Facebook экстремистской и запретил их на территории России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За призывы разрушить Крымский мост севастопольцу грозит до 7 летКрымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сетиЗа призывы к убийству российских военных крымчанин пойдет под суд
крым
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132610484_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_603d00154c7a2d9c0ee16445e322d4a3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), видео, экстремизм, крым, новости крыма, судак
Житель Судака задержан за призывы к экстремизму
Житель Судака задержан за призывы к экстремизму – ФСБ
15:13 24.10.2025 (обновлено: 15:14 24.10.2025)