Рейтинг@Mail.ru
Житель Судака задержан за призывы к экстремизму - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251024/zhitel-sudaka-zaderzhan-za-prizyvy-k-ekstremizmu-1150409315.html
Житель Судака задержан за призывы к экстремизму
Житель Судака задержан за призывы к экстремизму - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Житель Судака задержан за призывы к экстремизму
Житель Судака задержан за призывы против русских в запрещенной социальной сети. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T15:13
2025-10-24T15:14
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
видео
экстремизм
крым
новости крыма
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132610484_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_6186894cbe7987a3aead7bad78c52d2c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Житель Судака задержан за призывы против русских в запрещенной социальной сети. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным ведомства, 61-летний мужчина в социальной сети Facebook* размещал материалы русофобского содержания. В публикации он оскорбительно отзывался в отношении русского населения.Уголовное дело возбуждено по статье о публичных призывы к экстремизму. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.*Ранее суд признал деятельность Instagram и Facebook экстремистской и запретил их на территории России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За призывы разрушить Крымский мост севастопольцу грозит до 7 летКрымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сетиЗа призывы к убийству российских военных крымчанин пойдет под суд
крым
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132610484_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_603d00154c7a2d9c0ee16445e322d4a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), видео, экстремизм, крым, новости крыма, судак
Житель Судака задержан за призывы к экстремизму

Житель Судака задержан за призывы к экстремизму – ФСБ

15:13 24.10.2025 (обновлено: 15:14 24.10.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Житель Судака задержан за призывы против русских в запрещенной социальной сети. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
По данным ведомства, 61-летний мужчина в социальной сети Facebook* размещал материалы русофобского содержания. В публикации он оскорбительно отзывался в отношении русского населения.
"Согласно проведенной экспертизе, текстовые записи фигуранта содержат лингвистические признаки побуждения в форме призыва к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности – русские", - сказано в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье о публичных призывы к экстремизму. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
*Ранее суд признал деятельность Instagram и Facebook экстремистской и запретил их на территории России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За призывы разрушить Крымский мост севастопольцу грозит до 7 лет
Крымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сети
За призывы к убийству российских военных крымчанин пойдет под суд
 
НовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ВидеоЭкстремизмКрымНовости КрымаСудак
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и регионами России
15:23Крымский мост сейчас - обстановка на 15.00
15:13Житель Судака задержан за призывы к экстремизму
15:03В Керчи директор стройфирмы 9 месяцев не платил сотрудникам зарплату
14:55Дождь с сильным ветром накроют Севастополь
14:44В Севастополе до конца года закончат монтаж кольцевого водовода - власти
14:36Глава МЧС Куренков прибыл в Анапу для координации работ по сбору мазута
14:29В Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 году
14:22Путин собрал Совбез по мерам борьбы с терроризмом
14:07Морской пассажирский транспорт с Севастополе возобновил работу
13:56Новости СВО: Киев за неделю потерял 11 тысяч боевиков
13:44Рейд в Севастополе закрыт
13:41Песков назвал причины переноса встречи президентов РФ и США
13:32ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5% годовых
13:15Путин переговорил с Алиевым по телефону
12:53Санкции ЕС не скажутся на турпотоке в Россию
12:43Российская гимнастка Ангелина Мельникова взяла третье "золото" на ЧМ
12:28Ответ за терроризм: армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики Украины
12:25Освобождена Бологовка в Харьковской области
11:58В Анапе ликвидируют новые выбросы мазута
Лента новостейМолния