Рейтинг@Mail.ru
ВСУ запустили 111 дронов по Крыму и другим регионам России - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251024/vsu-zapustili-111-dronov-po-krymu-i-drugim-regionam-rossii-1150395546.html
ВСУ запустили 111 дронов по Крыму и другим регионам России
ВСУ запустили 111 дронов по Крыму и другим регионам России - РИА Новости Крым, 24.10.2025
ВСУ запустили 111 дронов по Крыму и другим регионам России
В течение ночи над регионами России сбиты 111 украинских БПЛА, семь из них – над Крымом, один – над акваторией Азовского моря, сообщили утром в пятницу в... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T07:28
2025-10-24T07:31
атаки всу на крым
атаки всу
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138192465_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae8105451a3e02d80545db9991016c4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В течение ночи над регионами России сбиты 111 украинских БПЛА, семь из них – над Крымом, один – над акваторией Азовского моря, сообщили утром в пятницу в Минобороны.В том числе 34 беспилотника ликвидировали над территорией Ростовской области, 25 БПЛА – над Брянской, 11 – над Калужской, 10 – над Новгородской областями, по семь – над Белгородской областью и Республики Крым, 5 – над территорией Тульской области, 4 – над Краснодарским краем, по 2 БПЛА - над Волгоградской и Орловской областями и по одному – над территориями Липецкой, Тверской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря.В результате массированной атаки беспилотников на Ростовскую область в ряде мест возникли пожары, в Новошахтинске без света остались жилые дома, сообщал ранее губернатор Юрий Слюсарь. В подмосковном Красногорске беспилотник влетел в многоэтажку и взорвался - пять человек ранены, в том числе ребенок, информировал губернатор Андрей Воробьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ранены дети: беспилотники ВСУ продолжают бить по Белгороду и пригородуДва беспилотника ВСУ пытались атаковать КрымМассированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 139 вражеских БПЛА
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138192465_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dedc22260fdc82fe72831a9efa2a8d94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
ВСУ запустили 111 дронов по Крыму и другим регионам России

111 беспилотников уничтожили над регионами России за ночь

07:28 24.10.2025 (обновлено: 07:31 24.10.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В течение ночи над регионами России сбиты 111 украинских БПЛА, семь из них – над Крымом, один – над акваторией Азовского моря, сообщили утром в пятницу в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении.
В том числе 34 беспилотника ликвидировали над территорией Ростовской области, 25 БПЛА – над Брянской, 11 – над Калужской, 10 – над Новгородской областями, по семь – над Белгородской областью и Республики Крым, 5 – над территорией Тульской области, 4 – над Краснодарским краем, по 2 БПЛА - над Волгоградской и Орловской областями и по одному – над территориями Липецкой, Тверской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря.
В результате массированной атаки беспилотников на Ростовскую область в ряде мест возникли пожары, в Новошахтинске без света остались жилые дома, сообщал ранее губернатор Юрий Слюсарь. В подмосковном Красногорске беспилотник влетел в многоэтажку и взорвался - пять человек ранены, в том числе ребенок, информировал губернатор Андрей Воробьев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ранены дети: беспилотники ВСУ продолжают бить по Белгороду и пригороду
Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым
Массированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 139 вражеских БПЛА
 
Атаки ВСУ на КрымАтаки ВСУБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Над Россией за час сбили еще 25 украинских БПЛА
08:57В Керчи на день без газа останутся жители трех районов
08:41Массированная атака на Белгородскую область – ранены взрослые и дети
08:26На Украине гаснет свет и задерживаются поезда
08:18Где в Крыму есть бензин
08:08Федеральный бюджет 2026: как экономика России перемолола 30 000 санкций
07:51Тела двух мужчин найдены в сгоревшем автомобиле в Москве
07:44Британия призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобоя
07:28ВСУ запустили 111 дронов по Крыму и другим регионам России
07:06Крымский мост сейчас - обстановка утром в пятницу
06:47После атаки БПЛА на Ростовскую область без света остались жилые дома
06:33Дрон влетел в многоэтажку в Подмосковье - пять человек ранены
06:20Аэропорты Краснодара и Геленджика закрыты в целях безопасности
06:01Крымский митрополит Тихон отмечает юбилей архиерейской хиротонии
00:01На пороге шторма: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 24 октября
23:57ЕС не поддержал предложение по использованию активов РФ на нужды Киева
23:43Последствия антироссийских санкций станут понятны через полгода – Трамп
22:57Усиление атак на Крым и ответ РФ на удары Tomahawk – главное за день
22:37Народная рыба: когда в Крыму подешевеет хамса
Лента новостейМолния