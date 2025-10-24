https://crimea.ria.ru/20251024/vsu-zapustili-111-dronov-po-krymu-i-drugim-regionam-rossii-1150395546.html

ВСУ запустили 111 дронов по Крыму и другим регионам России

ВСУ запустили 111 дронов по Крыму и другим регионам России - РИА Новости Крым, 24.10.2025

ВСУ запустили 111 дронов по Крыму и другим регионам России

В течение ночи над регионами России сбиты 111 украинских БПЛА, семь из них – над Крымом, один – над акваторией Азовского моря, сообщили утром в пятницу в... РИА Новости Крым, 24.10.2025

2025-10-24T07:28

2025-10-24T07:28

2025-10-24T07:31

атаки всу на крым

атаки всу

безопасность республики крым и севастополя

крым

новости крыма

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138192465_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae8105451a3e02d80545db9991016c4a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В течение ночи над регионами России сбиты 111 украинских БПЛА, семь из них – над Крымом, один – над акваторией Азовского моря, сообщили утром в пятницу в Минобороны.В том числе 34 беспилотника ликвидировали над территорией Ростовской области, 25 БПЛА – над Брянской, 11 – над Калужской, 10 – над Новгородской областями, по семь – над Белгородской областью и Республики Крым, 5 – над территорией Тульской области, 4 – над Краснодарским краем, по 2 БПЛА - над Волгоградской и Орловской областями и по одному – над территориями Липецкой, Тверской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря.В результате массированной атаки беспилотников на Ростовскую область в ряде мест возникли пожары, в Новошахтинске без света остались жилые дома, сообщал ранее губернатор Юрий Слюсарь. В подмосковном Красногорске беспилотник влетел в многоэтажку и взорвался - пять человек ранены, в том числе ребенок, информировал губернатор Андрей Воробьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ранены дети: беспилотники ВСУ продолжают бить по Белгороду и пригородуДва беспилотника ВСУ пытались атаковать КрымМассированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 139 вражеских БПЛА

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), новости сво