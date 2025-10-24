Рейтинг@Mail.ru
В севастопольском кафе нашли нарушения и опасные продукты
В севастопольском кафе нашли нарушения и опасные продукты
В севастопольском кафе нашли нарушения и опасные продукты - РИА Новости Крым, 24.10.2025
В севастопольском кафе нашли нарушения и опасные продукты
Немаркированные продукты сомнительного качества и свежести, отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов – эти и другие нарушения выявили в ходе проверки... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T16:39
2025-10-24T16:39
крым
севастополь
новости крыма
новости севастополя
прокуратура города севастополя
общепит
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Немаркированные продукты сомнительного качества и свежести, отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов – эти и другие нарушения выявили в ходе проверки в одной из лапшичных Севастополя. Об этом сообщили в прокуратуре города.Проверку представители надзорного ведомства провели после интернет-публикации об антисанитарии в этой точке общепита.По информации ведомства, при приготовлении еды в кафе использовались продукты неустановленного качества и свежести, без маркировки. Ветеринарно-сопроводительные документы на продукцию отсутствовали. В отношении индивидуального предпринимателя, организовавшего деятельность кафе, возбуждены дела об административных правонарушениях. Собственник лапшичной оштрафован на 30 тысяч рублей.Ранее стало известно, что конфискованные товары и продукцию без маркировки будут отправлять на гуманитарные цели. Согласно принятому закону, такие товары будут передавать нуждающимся.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, прокуратура города севастополя, общепит
В севастопольском кафе нашли нарушения и опасные продукты

В лапшичной Севастополя выявлены опасные продукты и нарушения санитарных норм

16:39 24.10.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя Кафе в Севастополе работало с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил
 Кафе в Севастополе работало с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Немаркированные продукты сомнительного качества и свежести, отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов – эти и другие нарушения выявили в ходе проверки в одной из лапшичных Севастополя. Об этом сообщили в прокуратуре города.
Проверку представители надзорного ведомства провели после интернет-публикации об антисанитарии в этой точке общепита.
"Установлено, что при организации питания в кафе допускались нарушения условий хранения продукции животного происхождения, а также санитарно-эпидемиологических правил", – сказано в сообщении.
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя Кафе в Севастополе работало с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил
 Кафе в Севастополе работало с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
Кафе в Севастополе работало с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил
По информации ведомства, при приготовлении еды в кафе использовались продукты неустановленного качества и свежести, без маркировки. Ветеринарно-сопроводительные документы на продукцию отсутствовали.
"Допущенные нарушения могли привести к негативным последствиям для здоровья потребителей", - отметили в прокуратуре.
В отношении индивидуального предпринимателя, организовавшего деятельность кафе, возбуждены дела об административных правонарушениях. Собственник лапшичной оштрафован на 30 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что конфискованные товары и продукцию без маркировки будут отправлять на гуманитарные цели. Согласно принятому закону, такие товары будут передавать нуждающимся.
КрымСевастопольНовости КрымаНовости СевастополяПрокуратура города СевастополяОбщепит
 
