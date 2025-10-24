https://crimea.ria.ru/20251024/v-sevastopolskom-kafe-nashli-narusheniya-i-opasnye-produkty--1150411933.html

В севастопольском кафе нашли нарушения и опасные продукты

2025-10-24T16:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Немаркированные продукты сомнительного качества и свежести, отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов – эти и другие нарушения выявили в ходе проверки в одной из лапшичных Севастополя. Об этом сообщили в прокуратуре города.Проверку представители надзорного ведомства провели после интернет-публикации об антисанитарии в этой точке общепита.По информации ведомства, при приготовлении еды в кафе использовались продукты неустановленного качества и свежести, без маркировки. Ветеринарно-сопроводительные документы на продукцию отсутствовали. В отношении индивидуального предпринимателя, организовавшего деятельность кафе, возбуждены дела об административных правонарушениях. Собственник лапшичной оштрафован на 30 тысяч рублей.Ранее стало известно, что конфискованные товары и продукцию без маркировки будут отправлять на гуманитарные цели. Согласно принятому закону, такие товары будут передавать нуждающимся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму уничтожили около 70 кг санкционной продукцииСпасти еду: как в России добиваются "помилования" для изъятых продуктовВ Крыму уничтожили более 20 тонн молочных и мясных продуктов

