https://crimea.ria.ru/20251024/v-sevastopole-valovyy-regionalnyy-produkt-po-itogam-goda-vyrastet-na-5-1150412889.html

В Севастополе валовый региональный продукт по итогам года вырастет на 5%

В Севастополе валовый региональный продукт по итогам года вырастет на 5% - РИА Новости Крым, 24.10.2025

В Севастополе валовый региональный продукт по итогам года вырастет на 5%

Валовый региональный продукт (ВРП) в Севастополе по итогам 2025 года составит 342 миллиарда рублей, что на 5,3% больше, чем в предыдущем году. Такой прогноз... РИА Новости Крым, 24.10.2025

2025-10-24T17:14

2025-10-24T17:14

2025-10-24T17:14

севастополь

новости севастополя

экономика

экономика крыма

правительство россии

михаил развожаев

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147199046_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_7b96ba4af3324ac3659effc3b836b3b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Валовый региональный продукт (ВРП) в Севастополе по итогам 2025 года составит 342 миллиарда рублей, что на 5,3% больше, чем в предыдущем году. Такой прогноз озвучил и.о. директора департамента экономического развития Денис Профатилов на заседании правительства региона.Как уточнил, Профатилов, рост ВРП обеспечивается за счет увеличения объемов промышленности обрабатывающих производств, электроэнергетики, торговли и инвестиций.По словам и.о. главы профильного департамента, в период 2026-2028 годов объем ВРП прогнозируется на уровне от 382,5 до 486,3 млрд рублей. При этом индекс физического объема составит от 105,7 до 107% к предыдущему году. Объем промышленного производства в 2025 году составит 65,4 млрд рублей, а к 2028 году вырастет до 86,2 млрд рублей.Как отметил Профатилов, в ближайшие три года в экономику Севастополя планируется привлечь не менее 308 млрд рублей инвестиций из всех источников финансирования. Рост обеспечивается как за счет государственных программ, так и за счет активности частных инвесторов.Среднемесячная номинальная заработная плата в Севастополе в текущем году прогнозируется на уровне 64,8 тыс. рублей. В следующем году ожидается ее рост на 5,4%, в 2027 году – на 7%, в 2028-м – на 9,5-10%. Таким образом, к концу прогнозного периода среднемесячная зарплата составит около 80,7 тыс. рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, экономика, экономика крыма, правительство россии, михаил развожаев, крым, новости крыма