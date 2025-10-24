Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе валовый региональный продукт по итогам года вырастет на 5% - РИА Новости Крым, 24.10.2025
В Севастополе валовый региональный продукт по итогам года вырастет на 5%
В Севастополе валовый региональный продукт по итогам года вырастет на 5% - РИА Новости Крым, 24.10.2025
В Севастополе валовый региональный продукт по итогам года вырастет на 5%
Валовый региональный продукт (ВРП) в Севастополе по итогам 2025 года составит 342 миллиарда рублей, что на 5,3% больше, чем в предыдущем году. Такой прогноз... РИА Новости Крым, 24.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Валовый региональный продукт (ВРП) в Севастополе по итогам 2025 года составит 342 миллиарда рублей, что на 5,3% больше, чем в предыдущем году. Такой прогноз озвучил и.о. директора департамента экономического развития Денис Профатилов на заседании правительства региона.Как уточнил, Профатилов, рост ВРП обеспечивается за счет увеличения объемов промышленности обрабатывающих производств, электроэнергетики, торговли и инвестиций.По словам и.о. главы профильного департамента, в период 2026-2028 годов объем ВРП прогнозируется на уровне от 382,5 до 486,3 млрд рублей. При этом индекс физического объема составит от 105,7 до 107% к предыдущему году. Объем промышленного производства в 2025 году составит 65,4 млрд рублей, а к 2028 году вырастет до 86,2 млрд рублей.Как отметил Профатилов, в ближайшие три года в экономику Севастополя планируется привлечь не менее 308 млрд рублей инвестиций из всех источников финансирования. Рост обеспечивается как за счет государственных программ, так и за счет активности частных инвесторов.Среднемесячная номинальная заработная плата в Севастополе в текущем году прогнозируется на уровне 64,8 тыс. рублей. В следующем году ожидается ее рост на 5,4%, в 2027 году – на 7%, в 2028-м – на 9,5-10%. Таким образом, к концу прогнозного периода среднемесячная зарплата составит около 80,7 тыс. рублей.
севастополь, новости севастополя, экономика, экономика крыма, правительство россии, михаил развожаев, крым, новости крыма
В Севастополе валовый региональный продукт по итогам года вырастет на 5%

Валовый региональный продукт в Севастополе по итогам года вырастет на 5,3% - власти

17:14 24.10.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь. Балаклава
Севастополь. Балаклава
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Валовый региональный продукт (ВРП) в Севастополе по итогам 2025 года составит 342 миллиарда рублей, что на 5,3% больше, чем в предыдущем году. Такой прогноз озвучил и.о. директора департамента экономического развития Денис Профатилов на заседании правительства региона.
"Ожидается, что экономика Севастополя сохранит положительную динамику развития. Валовой региональный продукт в 2025 году оценивается в объеме 342,1 млрд рублей, с ростом на 5,3% выше уровня предыдущего года", - сказал он.
Как уточнил, Профатилов, рост ВРП обеспечивается за счет увеличения объемов промышленности обрабатывающих производств, электроэнергетики, торговли и инвестиций.
По словам и.о. главы профильного департамента, в период 2026-2028 годов объем ВРП прогнозируется на уровне от 382,5 до 486,3 млрд рублей. При этом индекс физического объема составит от 105,7 до 107% к предыдущему году. Объем промышленного производства в 2025 году составит 65,4 млрд рублей, а к 2028 году вырастет до 86,2 млрд рублей.
Как отметил Профатилов, в ближайшие три года в экономику Севастополя планируется привлечь не менее 308 млрд рублей инвестиций из всех источников финансирования. Рост обеспечивается как за счет государственных программ, так и за счет активности частных инвесторов.
Среднемесячная номинальная заработная плата в Севастополе в текущем году прогнозируется на уровне 64,8 тыс. рублей. В следующем году ожидается ее рост на 5,4%, в 2027 году – на 7%, в 2028-м – на 9,5-10%. Таким образом, к концу прогнозного периода среднемесячная зарплата составит около 80,7 тыс. рублей.
СевастопольНовости СевастополяЭкономикаЭкономика КрымаПравительство РоссииМихаил РазвожаевКрымНовости Крыма
 
