https://crimea.ria.ru/20251024/v-sevastopole-poyavitsya-novaya-platnaya-parkovka-1150413041.html

В Севастополе появится новая платная парковка

В Севастополе появится новая платная парковка - РИА Новости Крым, 24.10.2025

В Севастополе появится новая платная парковка

Новую круглосуточную парковку на более чем 30 мест создадут в Балаклавском районе Севастополя, сообщил в своем ТГ-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.10.2025

2025-10-24T17:56

2025-10-24T17:56

2025-10-24T17:38

парковки

севастополь

новости крыма

крым

новости севастополя

транспорт

дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/15/1130852582_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_7fd15a54be945d432a239bff6d898fcf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Новую круглосуточную парковку на более чем 30 мест создадут в Балаклавском районе Севастополя, сообщил в своем ТГ-канале губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, в центре города по адресу Гоголя, 2 парковочная зона пополнится дополнительными местами — стоимость составит 35 рублей в час с 08:00 до 20:00.Также сохраняются альтернативные бесплатные варианты — за Матросским клубом и на перехватывающей парковке на улице Строительная в Балаклаве.Ранее сообщалось, что севастопольцам запретят парковаться в центре города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летомГде на дорогах Крыма появятся новые камеры фиксации нарушенийКрым может стать примером развития автомобильного туризма для всей России

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парковки, севастополь, новости крыма, крым, новости севастополя, транспорт, дороги