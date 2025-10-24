https://crimea.ria.ru/20251024/v-sevastopole-poyavitsya-novaya-platnaya-parkovka-1150413041.html
В Севастополе появится новая платная парковка
Новую круглосуточную парковку на более чем 30 мест создадут в Балаклавском районе Севастополя, сообщил в своем ТГ-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Новую круглосуточную парковку на более чем 30 мест создадут в Балаклавском районе Севастополя, сообщил в своем ТГ-канале губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, в центре города по адресу Гоголя, 2 парковочная зона пополнится дополнительными местами — стоимость составит 35 рублей в час с 08:00 до 20:00.Также сохраняются альтернативные бесплатные варианты — за Матросским клубом и на перехватывающей парковке на улице Строительная в Балаклаве.Ранее сообщалось, что севастопольцам запретят парковаться в центре города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летомГде на дорогах Крыма появятся новые камеры фиксации нарушенийКрым может стать примером развития автомобильного туризма для всей России
