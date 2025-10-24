Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе появится новая платная парковка - РИА Новости Крым, 24.10.2025
В Севастополе появится новая платная парковка
В Севастополе появится новая платная парковка - РИА Новости Крым, 24.10.2025
В Севастополе появится новая платная парковка
Новую круглосуточную парковку на более чем 30 мест создадут в Балаклавском районе Севастополя, сообщил в своем ТГ-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 24.10.2025
парковки
севастополь
новости крыма
крым
новости севастополя
транспорт
дороги
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Новую круглосуточную парковку на более чем 30 мест создадут в Балаклавском районе Севастополя, сообщил в своем ТГ-канале губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, в центре города по адресу Гоголя, 2 парковочная зона пополнится дополнительными местами — стоимость составит 35 рублей в час с 08:00 до 20:00.Также сохраняются альтернативные бесплатные варианты — за Матросским клубом и на перехватывающей парковке на улице Строительная в Балаклаве.Ранее сообщалось, что севастопольцам запретят парковаться в центре города.
севастополь
крым
Новости
парковки, севастополь, новости крыма, крым, новости севастополя, транспорт, дороги
В Севастополе появится новая платная парковка

Сеть платных парковок в Севастополе расширится - власти

17:56 24.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Новую круглосуточную парковку на более чем 30 мест создадут в Балаклавском районе Севастополя, сообщил в своем ТГ-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Новая круглосуточная парковка на 32 места появится на улице Сапунгорская, 32А, с тарифом 50 рублей в час, но с бесплатными 45 минутами для посетителей АЗС", – рассказал глава региона.
Кроме того, в центре города по адресу Гоголя, 2 парковочная зона пополнится дополнительными местами — стоимость составит 35 рублей в час с 08:00 до 20:00.
Также сохраняются альтернативные бесплатные варианты — за Матросским клубом и на перехватывающей парковке на улице Строительная в Балаклаве.
Ранее сообщалось, что севастопольцам запретят парковаться в центре города.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Парковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летом
Где на дорогах Крыма появятся новые камеры фиксации нарушений
Крым может стать примером развития автомобильного туризма для всей России
 
ПарковкиСевастопольНовости КрымаКрымНовости СевастополяТранспортДороги
 
