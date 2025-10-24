https://crimea.ria.ru/20251024/v-sevastopole-nazvali-datu-okonchaniya-pozharoopasnogo-sezona-2025-1150415211.html
В Севастополе назвали дату окончания пожароопасного сезона-2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым.
Пожароопасный сезон-2025 в Севастополе закончится 3 ноября – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Пожароопасный сезон 2025 года на территории Севастополя официально завершится 3 ноября. Соответствующее решение принято на заседании правительства региона в пятницу.
Решение обусловлено устойчивым снижением среднесуточной температуры воздуха, установлением дождливой осенней погоды и отсутствием угрозы возникновения лесных и ландшафтных пожаров, пояснили в пресс-службе правительства.
Официальное завершение пожароопасного сезона позволит городским властям подвести итоги работы по предупреждению и ликвидации лесных пожаров в 2025 году. Анализ собранной информации, включая количество возгораний, оперативность реагирования и эффективность профилактических мер, станет основой для разработки более совершенной стратегии охраны лесов от пожаров.
