Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе назвали дату окончания пожароопасного сезона-2025 - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251024/v-sevastopole-nazvali-datu-okonchaniya-pozharoopasnogo-sezona-2025-1150415211.html
В Севастополе назвали дату окончания пожароопасного сезона-2025
В Севастополе назвали дату окончания пожароопасного сезона-2025 - РИА Новости Крым, 24.10.2025
В Севастополе назвали дату окончания пожароопасного сезона-2025
Пожароопасный сезон 2025 года на территории Севастополя официально завершится 3 ноября. Соответствующее решение принято на заседании правительства региона в... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T18:15
2025-10-24T18:15
севастополь
новости севастополя
пожароопасный сезон в крыму
пожар
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1a/1148254787_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1791000f20e0cc62eca67fdf2c63c4ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Пожароопасный сезон 2025 года на территории Севастополя официально завершится 3 ноября. Соответствующее решение принято на заседании правительства региона в пятницу.Решение обусловлено устойчивым снижением среднесуточной температуры воздуха, установлением дождливой осенней погоды и отсутствием угрозы возникновения лесных и ландшафтных пожаров, пояснили в пресс-службе правительства.Официальное завершение пожароопасного сезона позволит городским властям подвести итоги работы по предупреждению и ликвидации лесных пожаров в 2025 году. Анализ собранной информации, включая количество возгораний, оперативность реагирования и эффективность профилактических мер, станет основой для разработки более совершенной стратегии охраны лесов от пожаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1a/1148254787_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1e27173b496fdf0f198863b73326c385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, пожароопасный сезон в крыму, пожар, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма
В Севастополе назвали дату окончания пожароопасного сезона-2025

Пожароопасный сезон-2025 в Севастополе закончится 3 ноября – власти

18:15 24.10.2025
 
© РИА Новости КрымПожароопасный период
Пожароопасный период - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Пожароопасный сезон 2025 года на территории Севастополя официально завершится 3 ноября. Соответствующее решение принято на заседании правительства региона в пятницу.
Решение обусловлено устойчивым снижением среднесуточной температуры воздуха, установлением дождливой осенней погоды и отсутствием угрозы возникновения лесных и ландшафтных пожаров, пояснили в пресс-службе правительства.
Официальное завершение пожароопасного сезона позволит городским властям подвести итоги работы по предупреждению и ликвидации лесных пожаров в 2025 году. Анализ собранной информации, включая количество возгораний, оперативность реагирования и эффективность профилактических мер, станет основой для разработки более совершенной стратегии охраны лесов от пожаров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяПожароопасный сезон в КрымуПожарБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:25США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
18:15В Севастополе назвали дату окончания пожароопасного сезона-2025
18:10В РФ назвали последствия борьбы Европы с обходом антироссийских санкций
17:56В Севастополе появится новая платная парковка
17:39В Севастополе одобрили проект бюджета на 2026 год с дефицитом в 4 млрд
17:22В Крыму снимают лимиты на продажу бензина
17:14В Севастополе валовый региональный продукт по итогам года вырастет на 5%
17:06Крымские поисковики будут помогать коллегам из других регионов России
16:39В севастопольском кафе нашли нарушения и опасные продукты
16:18Крымский мост: очереди выросли с обеих сторон
16:05В Крыму из-за аварии обесточены два села
16:03ВТБ: "Накопительный сезон" продолжается, несмотря на снижение ставки ЦБ
15:56Экономика РФ в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегрева
15:29Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и регионами России
15:23Крымский мост сейчас - обстановка на 15.00
15:13Житель Судака задержан за призывы к экстремизму
15:03В Керчи директор стройфирмы 9 месяцев не платил сотрудникам зарплату
14:55Дождь с сильным ветром накроют Севастополь
14:44В Севастополе до конца года закончат монтаж кольцевого водовода - власти
14:36Глава МЧС Куренков прибыл в Анапу для координации работ по сбору мазута
Лента новостейМолния