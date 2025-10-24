Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе до конца года закончат монтаж кольцевого водовода - власти - РИА Новости Крым, 24.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251024/v-sevastopole-do-kontsa-goda-zakonchat-montazh-koltsevogo-vodovoda---vlasti-1150408469.html
В Севастополе до конца года закончат монтаж кольцевого водовода - власти
В Севастополе до конца года закончат монтаж кольцевого водовода - власти - РИА Новости Крым, 24.10.2025
В Севастополе до конца года закончат монтаж кольцевого водовода - власти
В Севастополе завершены основные работы по открытой прокладке магистрального водовода в Ленинском и Нахимовском районах. Готовность объекта составила почти 78%. РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T14:44
2025-10-24T14:44
водовод
севастополь
новости
новости крыма
новости севастополя
вода
вода крыма
вода в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150406933_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0f0034e0c704d5af4c34e731b681acbd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе завершены основные работы по открытой прокладке магистрального водовода в Ленинском и Нахимовском районах. Готовность объекта составила почти 78%. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.По его информации, старая ветка водопровода не будет демонтирована, а останется в резерве на случай непредвиденных аварийных ситуаций. В местах плотной городской застройки используется метод горизонтально-направленного бурения. Это позволяет сохранить зеленые насаждения и благоустройство, а также избежать аварий и отключений.В работах задействовано более 11 единиц техники. Завершить все работы планируют до конца этого года. Реконструкция проходит в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя" и городской программы "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры".Новый кольцевой водопровод протяженностью около 10 километров проложен по территориям сразу четырех районов города: Гагаринского, Ленинского, Балаклавского и Нахимовского. Трасса проходит вдоль улиц Генерала Мельника, Второй Обороны, шоссе Генерала Моргунова, проспекта Генерала Острякова и улицы Хрусталева, завершаясь на в районе пересечения с улицей Хрусталева.Ранее сообщалось, что реконструкция стратегически важного для Севастополя водовода от села Штурмовое до автомобильной развязки Ялтинское кольцо выполнена на 65%, работы планируется завершить в декабре этого года.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150406933_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b697554df89b399d1c3d13b1d7c33ddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Севастополе до конца года закончат монтаж кольцевого водовода - власти

Монтаж кольцевого магистрального водовода в Севастополе выполнен почти на 80% – губернатор

14:44 24.10.2025
 
© Правительство СевастополяРаботы по открытой прокладке магистрального водовода в Ленинском и Нахимовском районах
Работы по открытой прокладке магистрального водовода в Ленинском и Нахимовском районах
© Правительство Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе завершены основные работы по открытой прокладке магистрального водовода в Ленинском и Нахимовском районах. Готовность объекта составила почти 78%. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.

"Новый магистральный водовод обеспечит бесперебойное и надежное водоснабжение для тысяч севастопольцев", – отметил Развожаев.

По его информации, старая ветка водопровода не будет демонтирована, а останется в резерве на случай непредвиденных аварийных ситуаций. В местах плотной городской застройки используется метод горизонтально-направленного бурения. Это позволяет сохранить зеленые насаждения и благоустройство, а также избежать аварий и отключений.
"Подключение новой ветки к действующей системе пройдет без отключения потребителей – вода будет подаваться по старой трассе до полного завершения всех работ", – уточнил губернатор Севастополя.
В работах задействовано более 11 единиц техники. Завершить все работы планируют до конца этого года. Реконструкция проходит в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя" и городской программы "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры".
Новый кольцевой водопровод протяженностью около 10 километров проложен по территориям сразу четырех районов города: Гагаринского, Ленинского, Балаклавского и Нахимовского. Трасса проходит вдоль улиц Генерала Мельника, Второй Обороны, шоссе Генерала Моргунова, проспекта Генерала Острякова и улицы Хрусталева, завершаясь на в районе пересечения с улицей Хрусталева.
Ранее сообщалось, что реконструкция стратегически важного для Севастополя водовода от села Штурмовое до автомобильной развязки Ялтинское кольцо выполнена на 65%, работы планируется завершить в декабре этого года.
