https://crimea.ria.ru/20251024/v-sevastopole-do-kontsa-goda-zakonchat-montazh-koltsevogo-vodovoda---vlasti-1150408469.html

В Севастополе до конца года закончат монтаж кольцевого водовода - власти

В Севастополе до конца года закончат монтаж кольцевого водовода - власти - РИА Новости Крым, 24.10.2025

В Севастополе до конца года закончат монтаж кольцевого водовода - власти

В Севастополе завершены основные работы по открытой прокладке магистрального водовода в Ленинском и Нахимовском районах. Готовность объекта составила почти 78%. РИА Новости Крым, 24.10.2025

2025-10-24T14:44

2025-10-24T14:44

2025-10-24T14:44

водовод

севастополь

новости

новости крыма

новости севастополя

вода

вода крыма

вода в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/18/1150406933_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0f0034e0c704d5af4c34e731b681acbd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе завершены основные работы по открытой прокладке магистрального водовода в Ленинском и Нахимовском районах. Готовность объекта составила почти 78%. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем ТГ-канале.По его информации, старая ветка водопровода не будет демонтирована, а останется в резерве на случай непредвиденных аварийных ситуаций. В местах плотной городской застройки используется метод горизонтально-направленного бурения. Это позволяет сохранить зеленые насаждения и благоустройство, а также избежать аварий и отключений.В работах задействовано более 11 единиц техники. Завершить все работы планируют до конца этого года. Реконструкция проходит в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя" и городской программы "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры".Новый кольцевой водопровод протяженностью около 10 километров проложен по территориям сразу четырех районов города: Гагаринского, Ленинского, Балаклавского и Нахимовского. Трасса проходит вдоль улиц Генерала Мельника, Второй Обороны, шоссе Генерала Моргунова, проспекта Генерала Острякова и улицы Хрусталева, завершаясь на в районе пересечения с улицей Хрусталева.Ранее сообщалось, что реконструкция стратегически важного для Севастополя водовода от села Штурмовое до автомобильной развязки Ялтинское кольцо выполнена на 65%, работы планируется завершить в декабре этого года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе готовят теплосети и котельные к отопительному сезону Севастополь получит 450 миллионов на модернизацию теплосетей и водоводаВ Крыму износ сетей теплоснабжения составляет 70 процентов

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

водовод, севастополь, новости, новости крыма, новости севастополя, вода, вода крыма, вода в крыму