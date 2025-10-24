Рейтинг@Mail.ru
В Крыму снимают лимиты на продажу бензина - РИА Новости Крым, 24.10.2025
В Крыму снимают лимиты на продажу бензина
В Крыму снимают лимиты на продажу бензина - РИА Новости Крым, 24.10.2025
В Крыму снимают лимиты на продажу бензина
В Крыму с 26 октября бензин можно будет купить без лимитов и ограничений на 270 автозаправочных станциях, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T17:22
2025-10-24T17:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с 26 октября бензин можно будет купить без лимитов и ограничений на 270 автозаправочных станциях, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале правительства региона и на сайте минтопэнерго Крыма.Глава республики подчеркнул, что все мероприятия по урегулированию ситуации с наличием бензина на АЗС региона согласованы с федеральными властями. Актуальные данные о наличии топлива на АЗС Республики Крым размещены на портале Минтопэнерго Крыма.В понедельник в Крыму увеличили суточный лимит отпуска топлива – теперь он составляет 30 литров на машину. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.
В Крыму снимают лимиты на продажу бензина

В Крыму бензин с 26 октября будет продаваться на 270 АЗС без лимитов – Аксенов

17:22 24.10.2025 (обновлено: 17:51 24.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с 26 октября бензин можно будет купить без лимитов и ограничений на 270 автозаправочных станциях, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С 9:00 26 октября на территории Республики Крым будут работать 270 автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже без ограничений и лимитов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Актуальные адреса АЗС будут опубликованы на портале правительства региона и на сайте минтопэнерго Крыма.
Глава республики подчеркнул, что все мероприятия по урегулированию ситуации с наличием бензина на АЗС региона согласованы с федеральными властями. Актуальные данные о наличии топлива на АЗС Республики Крым размещены на портале Минтопэнерго Крыма.
В понедельник в Крыму увеличили суточный лимит отпуска топлива – теперь он составляет 30 литров на машину. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о начале проверок автозаправочных станций Крыма по факту цен на бензин.
