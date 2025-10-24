https://crimea.ria.ru/20251024/v-krymu-iz-za-avarii-obestocheny-dva-sela-1150410748.html
В Крыму из-за аварии обесточены два села
Аварийное отключение электроэнергии произошло в двух селах Красногвардейского района полуострова. Об этом сообщают пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 24.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Аварийное отключение электроэнергии произошло в двух селах Красногвардейского района полуострова. Об этом сообщают пресс-служба "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа, уточнили на предприятии.Накануне сразу семь населенных пунктов Ленинского района Крыма были обесточеныиз-за аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцевВ Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Крыму возможны перебои в электроснабжении после атаки БПЛА
