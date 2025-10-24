Рейтинг@Mail.ru
В Крыму из-за аварии обесточены два села - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251024/v-krymu-iz-za-avarii-obestocheny-dva-sela-1150410748.html
В Крыму из-за аварии обесточены два села
В Крыму из-за аварии обесточены два села - РИА Новости Крым, 24.10.2025
В Крыму из-за аварии обесточены два села
Аварийное отключение электроэнергии произошло в двух селах Красногвардейского района полуострова. Об этом сообщают пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T16:05
2025-10-24T16:01
красногвардейский район
крым
новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
гуп рк "крымэнерго"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150360193_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_94a41afd1aed5bbb905b950ee3a2212b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Аварийное отключение электроэнергии произошло в двух селах Красногвардейского района полуострова. Об этом сообщают пресс-служба "Крымэнерго".Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа, уточнили на предприятии.Накануне сразу семь населенных пунктов Ленинского района Крыма были обесточеныиз-за аварии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцевВ Крыму до конца года нарастят энергетические мощностиВ Крыму возможны перебои в электроснабжении после атаки БПЛА
красногвардейский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/16/1150360193_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_c4f1aeac28a45f225ac4ef61867e9597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красногвардейский район, крым, новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, гуп рк "крымэнерго"
В Крыму из-за аварии обесточены два села

Два села обесточены в Красногвардейском районе Крыма из-за аварии на сетях

16:05 24.10.2025
 
© РИА Новости КрымЭлектроэнергия
Электроэнергия - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Аварийное отключение электроэнергии произошло в двух селах Красногвардейского района полуострова. Об этом сообщают пресс-служба "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в Красногвардейском районе. Населенные пункты частично: Александровка, Тимашовка", - говорится в сообщении.
Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа, уточнили на предприятии.
Накануне сразу семь населенных пунктов Ленинского района Крыма были обесточеныиз-за аварии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев
В Крыму до конца года нарастят энергетические мощности
В Крыму возможны перебои в электроснабжении после атаки БПЛА
 
Красногвардейский районКрымНовости КрымаОтключение электроэнергии в КрымуОтключение электроэнергииГУП РК "Крымэнерго"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:25США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
18:15В Севастополе назвали дату окончания пожароопасного сезона-2025
18:10В РФ назвали последствия борьбы Европы с обходом антироссийских санкций
17:56В Севастополе появится новая платная парковка
17:39В Севастополе одобрили проект бюджета на 2026 год с дефицитом в 4 млрд
17:22В Крыму снимают лимиты на продажу бензина
17:14В Севастополе валовый региональный продукт по итогам года вырастет на 5%
17:06Крымские поисковики будут помогать коллегам из других регионов России
16:39В севастопольском кафе нашли нарушения и опасные продукты
16:18Крымский мост: очереди выросли с обеих сторон
16:05В Крыму из-за аварии обесточены два села
16:03ВТБ: "Накопительный сезон" продолжается, несмотря на снижение ставки ЦБ
15:56Экономика РФ в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегрева
15:29Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и регионами России
15:23Крымский мост сейчас - обстановка на 15.00
15:13Житель Судака задержан за призывы к экстремизму
15:03В Керчи директор стройфирмы 9 месяцев не платил сотрудникам зарплату
14:55Дождь с сильным ветром накроют Севастополь
14:44В Севастополе до конца года закончат монтаж кольцевого водовода - власти
14:36Глава МЧС Куренков прибыл в Анапу для координации работ по сбору мазута
Лента новостейМолния