Рейтинг@Mail.ru
В Керчи на день без газа останутся жители трех районов - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251024/v-kerchi-na-den-bez-gaza-ostanutsya-zhiteli-trekh-rayonov-1150370492.html
В Керчи на день без газа останутся жители трех районов
В Керчи на день без газа останутся жители трех районов - РИА Новости Крым, 24.10.2025
В Керчи на день без газа останутся жители трех районов
В Керчи на день отключат подачу газа на трех улицах из-за ремонтных работ на линии. Под ограничение попадут больше 270 квартир. Об этом сообщили в городской... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T08:57
2025-10-24T08:57
газ
отключение газа в крыму
керчь
жкх крыма и севастополя
крымгазсети
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111804/51/1118045108_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_9173cc3a3121ca32732831635ed73134.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Керчи на день отключат подачу газа на трех улицах из-за ремонтных работ на линии. Под ограничение попадут больше 270 квартир. Об этом сообщили в городской администрации."30 октября с 9:00 в связи технологическим присоединением (врезка с отключением) по улице Рыбакова, 2 – Марта, 21, улице Первых Космонавтов будет прекращена подача газа", – сказано в сообщении."Убедительная просьба всем абонентам перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение газоснабжения будет производиться 30 октября при наличии абонентов", – добавили в сообщении.Во всех 25 муниципалитетах Крыма завершается подготовка сетей газораспределения к зиме. Как сообщали ранее в компании "Крымгазсети", специалисты предприятия проверили состояние газоводов и отремонтировали 170 километров сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезонуКак часто в Крыму надо делать техобслуживание газового оборудованияУкраине грозит дефицит газа уже в декабре
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111804/51/1118045108_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_73de2c5f62ab163dcf41936fc3e362fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
газ, отключение газа в крыму, керчь, жкх крыма и севастополя, крымгазсети, крым
В Керчи на день без газа останутся жители трех районов

В Керчи отключат подачу газа на трех улицах

08:57 24.10.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме города Симферополь
Женщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме города Симферополь - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Керчи на день отключат подачу газа на трех улицах из-за ремонтных работ на линии. Под ограничение попадут больше 270 квартир. Об этом сообщили в городской администрации.
"30 октября с 9:00 в связи технологическим присоединением (врезка с отключением) по улице Рыбакова, 2 – Марта, 21, улице Первых Космонавтов будет прекращена подача газа", – сказано в сообщении.
По информации администрации города, газа не будет у абонентов улиц Дмитрия Донского, Первых Космонавтов, Орджоникидзе. Всего 278 квартир. Подробный перечень опубликован в Telegram-канале администрации.
"Убедительная просьба всем абонентам перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение газоснабжения будет производиться 30 октября при наличии абонентов", – добавили в сообщении.
Во всех 25 муниципалитетах Крыма завершается подготовка сетей газораспределения к зиме. Как сообщали ранее в компании "Крымгазсети", специалисты предприятия проверили состояние газоводов и отремонтировали 170 километров сетей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Во сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезону
Как часто в Крыму надо делать техобслуживание газового оборудования
Украине грозит дефицит газа уже в декабре
 
ГазОтключение газа в КрымуКерчьЖКХ Крыма и СевастополяКрымгазсетиКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Над Россией за час сбили еще 25 украинских БПЛА
08:57В Керчи на день без газа останутся жители трех районов
08:41Массированная атака на Белгородскую область – ранены взрослые и дети
08:26На Украине гаснет свет и задерживаются поезда
08:18Где в Крыму есть бензин
08:08Федеральный бюджет 2026: как экономика России перемолола 30 000 санкций
07:51Тела двух мужчин найдены в сгоревшем автомобиле в Москве
07:44Британия призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобоя
07:28ВСУ запустили 111 дронов по Крыму и другим регионам России
07:06Крымский мост сейчас - обстановка утром в пятницу
06:47После атаки БПЛА на Ростовскую область без света остались жилые дома
06:33Дрон влетел в многоэтажку в Подмосковье - пять человек ранены
06:20Аэропорты Краснодара и Геленджика закрыты в целях безопасности
06:01Крымский митрополит Тихон отмечает юбилей архиерейской хиротонии
00:01На пороге шторма: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 24 октября
23:57ЕС не поддержал предложение по использованию активов РФ на нужды Киева
23:43Последствия антироссийских санкций станут понятны через полгода – Трамп
22:57Усиление атак на Крым и ответ РФ на удары Tomahawk – главное за день
22:37Народная рыба: когда в Крыму подешевеет хамса
Лента новостейМолния