В Керчи на день без газа останутся жители трех районов
В Керчи на день без газа останутся жители трех районов - РИА Новости Крым, 24.10.2025
В Керчи на день без газа останутся жители трех районов
2025-10-24T08:57
В Керчи на день отключат подачу газа на трех улицах из-за ремонтных работ на линии. Под ограничение попадут больше 270 квартир.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В Керчи на день отключат подачу газа на трех улицах из-за ремонтных работ на линии. Под ограничение попадут больше 270 квартир. Об этом сообщили в городской администрации."30 октября с 9:00 в связи технологическим присоединением (врезка с отключением) по улице Рыбакова, 2 – Марта, 21, улице Первых Космонавтов будет прекращена подача газа", – сказано в сообщении."Убедительная просьба всем абонентам перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение газоснабжения будет производиться 30 октября при наличии абонентов", – добавили в сообщении.Во всех 25 муниципалитетах Крыма завершается подготовка сетей газораспределения к зиме. Как сообщали ранее в компании "Крымгазсети", специалисты предприятия проверили состояние газоводов и отремонтировали 170 километров сетей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во сколько обошлась Крыму подготовка к отопительному сезонуКак часто в Крыму надо делать техобслуживание газового оборудованияУкраине грозит дефицит газа уже в декабре
В Керчи отключат подачу газа на трех улицах