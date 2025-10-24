https://crimea.ria.ru/20251024/udar-vsu-po-podmoskovyu-i-otmena-limita-na-benzin-v-krymu--glavnoe-1150416346.html

Удар ВСУ по Подмосковью и отмена лимита на бензин в Крыму – главное

Удар ВСУ по Подмосковью и отмена лимита на бензин в Крыму – главное - РИА Новости Крым, 24.10.2025

Удар ВСУ по Подмосковью и отмена лимита на бензин в Крыму – главное

24.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин собрал Совбез по мерам борьбы с терроризмом. ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5% годовых. Дрон влетел в многоэтажку в Подмосковье – пять человек ранены. Британия призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобойного оружия. Армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики Украины. В Крыму снимают лимиты на продажу бензина. В Севастополе одобрили проект бюджета на 2026 год. О главных событиях и заявлениях пятницы – в подборке РИА Новости КрымСовбез по мерам борьбы с терроризмомПрезидент России Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Президент обсудил с членами Совета безопасности вопросы усиления мер и совершенствование механизмов борьбы с терроризмом.С докладом по теме выступил директор ФСБ Александр Бортников. В совещании приняли участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие члены СБ.ЦБ снизил ключевую ставкуБанк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых. Это уже четвертое снижение с июня текущего года.Атака ВСУ на ПодмосковьеПять человек, в том числе ребенок, пострадали при атаке дрона по жилому дому в подмосковном Красногорске. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев."В Красногорске в результате атаки БПЛА получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. Пострадали пять человек, в том числе ребенок", - написал от в Тelegram-канале.Британия призовет дать Киеву "дальнобой"Премьер-министр Британии Кир Стармер призовет лидеров стран так называемой "коалиции желающих" к поставкам Украине дальнобойного оружия и к изъятию замороженных российских активов для передачи их Киеву.Армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики УкраиныВ ответ на террористические атаки ВСУ Вооруженные силы Российской Федерации за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам энергетики и ВПК Украины.В Крыму снимают лимиты на продажу бензинаВ Крыму с 26 октября бензин можно будет купить без лимитов и ограничений на 270 автозаправочных станциях, сообщил глава республики Сергей Аксенов.В Севастополе одобрили проект бюджета на 2026 годПравительство Севастополя на заседании в пятницу одобрило проект закона о региональном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.Как сообщила и.о. директора департамента финансов Надежда Иткина, общий объем доходов бюджета на 2026 год запланирован в размере 77,5 млрд рублей, расходы составят 81,4 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

