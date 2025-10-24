https://crimea.ria.ru/20251024/ubil-soseda-za-gromkuyu-muzyku--v-sevastopole-budut-sudit-retsidivista-1150400030.html
Убил соседа за громкую музыку – в Севастополе будут судить рецидивиста
Убил соседа за громкую музыку – в Севастополе будут судить рецидивиста - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Убил соседа за громкую музыку – в Севастополе будут судить рецидивиста
Житель Севастополя пойдет под суд за убийство соседа по "рабочему дому" из-за громкой музыки, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
2025-10-24T11:21
2025-10-24T11:21
2025-10-24T11:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Житель Севастополя пойдет под суд за убийство соседа по "рабочему дому" из-за громкой музыки, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.ЧП произошло в ночь на 7 августа на территории садового товарищества "Стрелец". Фигурант поссорился с 39-летним соседом и нанес ему многочисленные удары ножом. От полученных травм потерпевший скончался. Подозреваемого задержали на месте преступления и заключили под стражу. Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, злоумышленник – 56-летний уроженец Кемеровской области, ранее судимый за аналогичное преступление. Материалы дела переданы в суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя ответит за жестокое убийство соседкиВ Крыму мужчина зарезал односельчанина и сбежалВ Севастополе москвичка напала с ножом на своего сожителя
Убил соседа за громкую музыку – в Севастополе будут судить рецидивиста
Следком: житель Севастополя пойдет под суд за убийство соседа из-за громкой музыки