Убил соседа за громкую музыку – в Севастополе будут судить рецидивиста - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Убил соседа за громкую музыку – в Севастополе будут судить рецидивиста
Убил соседа за громкую музыку – в Севастополе будут судить рецидивиста - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Убил соседа за громкую музыку – в Севастополе будут судить рецидивиста
Житель Севастополя пойдет под суд за убийство соседа по "рабочему дому" из-за громкой музыки, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 24.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Житель Севастополя пойдет под суд за убийство соседа по "рабочему дому" из-за громкой музыки, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.ЧП произошло в ночь на 7 августа на территории садового товарищества "Стрелец". Фигурант поссорился с 39-летним соседом и нанес ему многочисленные удары ножом. От полученных травм потерпевший скончался. Подозреваемого задержали на месте преступления и заключили под стражу. Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, злоумышленник – 56-летний уроженец Кемеровской области, ранее судимый за аналогичное преступление. Материалы дела переданы в суд.
крым, новости крыма, происшествия, следком крыма и севастополя, прокуратура города севастополя, убийство
Убил соседа за громкую музыку – в Севастополе будут судить рецидивиста

Следком: житель Севастополя пойдет под суд за убийство соседа из-за громкой музыки

11:21 24.10.2025
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяЖитель Севастополя обвиняется в убийстве своего знакомого
Житель Севастополя обвиняется в убийстве своего знакомого
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Житель Севастополя пойдет под суд за убийство соседа по "рабочему дому" из-за громкой музыки, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.
ЧП произошло в ночь на 7 августа на территории садового товарищества "Стрелец". Фигурант поссорился с 39-летним соседом и нанес ему многочисленные удары ножом. От полученных травм потерпевший скончался. Подозреваемого задержали на месте преступления и заключили под стражу.
"Расследование уголовного дела завершено, собрана достаточная доказательственная база", - проинформировали в пятницу в СК.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, злоумышленник – 56-летний уроженец Кемеровской области, ранее судимый за аналогичное преступление.
"Причиной конфликта стало нарушение потерпевшим правил общежития. Он слушал громкую музыку, не реагировал на замечания окружающих, чем вызвал недовольство обвиняемого", –проинформировали в надзорном ведомстве.
Материалы дела переданы в суд.
