Целевой набор и цифровой контроль: новое в концепции о мигрантах в России

Целевой набор и цифровой контроль: новое в концепции о мигрантах в России

25 октября вступает в силу обновленная Концепция государственной миграционной политики на 2026-2030 годы, утвержденная указом президента Российской Федерации

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. 25 октября вступает в силу обновленная Концепция государственной миграционной политики на 2026-2030 годы, утвержденная указом президента Российской Федерации. Какие новшества внесены в данный документ, в эфире радио Спутник в Крыму рассказала начальник отдела по вопросам трудовой миграции управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым Ксения Темрякович."В целом концепция подписана в развитие предыдущей концепции, утвержденной также президентом с 2019 по 2025 год. Она определяет стратегические ориентиры и задачи Российской Федерации в сфере миграции на ближайшие 5 лет. Главная цель миграционной политики, которая лейтмотивом идет годами и десятилетиями в России, – это обеспечение баланса между потребностями экономики в трудовых ресурсах, защите национальной безопасности и социальной стабильностью", - сказала она.По словам специалиста, данная концепция углубляет механизмы борьбы с незаконной миграцией. "…Уже в прошлом году, когда был введен режим высылки, полицию наделили новыми полномочиями в части, касающейся контролирования места пребывания иностранных граждан. Наложили на нас полномочия по соблюдению их своевременной депортации с территории РФ. Этот режим будет углубляться и усиливаться", - подчеркнула Ксения Темрякович."Концепция направлена на изменение подхода к ввозу иностранных граждан в Российскую Федерацию. Если ранее иностранный гражданин, въезжая сюда в поисках работы, обращался к работодателю и тот заключал с ним трудовые отношения, то новая концепция в корне меняет подход к этому. Мы говорим о целевом наборе. То есть работодатель будет обращаться, я так полагаю в МВД, с конкретным перечнем лиц, которых он хочет сюда ввезти. Возможно так мы будем проводить наши довъездные мероприятия. То есть будем стремиться к целевому ввозу иностранцев", - рассказала она.По ее словам, дальнейшее внедрение современных цифровых технологий облегчит контроль за потоками мигрантов в стране. "В наших силах удаленно контролировать миграционную обстановку. Наши информационные ресурсы позволяют нам "в два клика мышки" проанализировать, где и какое нарушение было выявлено", - подчеркнула Темрякович.По данным МВД, в настоящее время на территории Республики Крым осуществляют трудовую деятельность порядка 9 тысяч иностранных граждан. Из них около 7 тысяч - это иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по патентам. Преимущественно - граждане Республики Узбекистан, на втором месте – граждане Республики Таджикистан, третье место – Азербайджан, Молдова, Грузия. В меньшей мере - граждане государств-членов ЕАЭС - Казахстан, Армения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также:Путин утвердил Концепцию миграционной политики в РоссииИз России выдворили 35 тысяч мигрантов за нарушения законовПутин высказался о трудовых мигрантах в России

