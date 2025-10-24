https://crimea.ria.ru/20251024/tela-dvukh-muzhchin-naydeny-v-sgorevshem-avtomobile-v-moskve-1150395731.html
Тела двух мужчин найдены в сгоревшем автомобиле в Москве
Тела двух мужчин найдены в сгоревшем автомобиле на юго-западе Москвы. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 24.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Тела двух мужчин найдены в сгоревшем автомобиле на юго-западе Москвы. Об этом сообщает прокуратура города.Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом по данному факту.
"Ночью на парковке во дворе жилого дома на ул. Теплый Стан произошло возгорание 4-х транспортных средств. После ликвидации пожара в одном из сгоревших автомобилей обнаружены тела двух человек", - говорится в сообщении.
Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.
Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом по данному факту.