США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН

2025-10-24T18:25

2025-10-24T18:25

2025-10-24T18:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. США отказались поддержать зачитанное в ООН заявление Украины с обвинениями России в нарушении Устава Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает РИА Новости.Заявление огласили перед заседанием. В нем содержится обвинение в адрес РФ в "ведении ничем не спровоцированной войны против Украины". Также там указывается, что проведение российской стороной заседания Совбеза о будущем ООН названо "оскорблением Устава" организации.К документу присоединились более 40 стран, включая государства Евросоюза, Великобританию, Канаду, Австралию, Японию и других.Американская делегация не вошла в список государств, поддержавших заявление.Россия в числе первопричин начала спецоперации указывала угрозы национальной безопасности, возникшие в результате расширения НАТО и попыток втягивания в этот военный блок Украины. Помимо этого, Москва неоднократно выступала за соблюдение прав русскоязычного населения республики наравне с остальными гражданами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США публично исключили вступление Украины в НАТО ЕС и Украина готовят план остановки конфликта по линии боевых действий Лавров назвал последствия остановки войск на текущих рубежах в зоне СВО

