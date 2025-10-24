https://crimea.ria.ru/20251024/ssha-otkazalis-podderzhat-antirossiyskoe-zayavlenie-ukrainy-v-oon-1150415508.html
США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН - РИА Новости Крым, 24.10.2025
США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
США отказались поддержать зачитанное в ООН заявление Украины с обвинениями России в нарушении Устава Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T18:25
2025-10-24T18:25
2025-10-24T18:25
оон
украина
россия
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143417130_0:46:800:496_1920x0_80_0_0_c9624d6e50719787559544d026ffd7d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. США отказались поддержать зачитанное в ООН заявление Украины с обвинениями России в нарушении Устава Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает РИА Новости.Заявление огласили перед заседанием. В нем содержится обвинение в адрес РФ в "ведении ничем не спровоцированной войны против Украины". Также там указывается, что проведение российской стороной заседания Совбеза о будущем ООН названо "оскорблением Устава" организации.К документу присоединились более 40 стран, включая государства Евросоюза, Великобританию, Канаду, Австралию, Японию и других.Американская делегация не вошла в список государств, поддержавших заявление.Россия в числе первопричин начала спецоперации указывала угрозы национальной безопасности, возникшие в результате расширения НАТО и попыток втягивания в этот военный блок Украины. Помимо этого, Москва неоднократно выступала за соблюдение прав русскоязычного населения республики наравне с остальными гражданами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США публично исключили вступление Украины в НАТО ЕС и Украина готовят план остановки конфликта по линии боевых действий Лавров назвал последствия остановки войск на текущих рубежах в зоне СВО
украина
россия
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143417130_35:0:746:533_1920x0_80_0_0_d9c2c5d9050832751e870cc24135a9f7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, украина, россия, сша, политика
США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
США отказались поддержать зачитанное в ООН антироссийское заявление Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. США отказались поддержать зачитанное в ООН заявление Украины с обвинениями России в нарушении Устава Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает РИА Новости.
Заявление огласили перед заседанием. В нем содержится обвинение в адрес РФ в "ведении ничем не спровоцированной войны против Украины". Также там указывается, что проведение российской стороной заседания Совбеза о будущем ООН названо "оскорблением Устава" организации.
К документу присоединились более 40 стран, включая государства Евросоюза, Великобританию, Канаду, Австралию, Японию и других.
Американская делегация не вошла в список государств, поддержавших заявление.
Россия в числе первопричин начала спецоперации указывала угрозы национальной безопасности, возникшие в результате расширения НАТО и попыток втягивания в этот военный блок Украины. Помимо этого, Москва неоднократно выступала за соблюдение прав русскоязычного населения республики наравне с остальными гражданами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: