Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и регионами России

Средства ПВО с 10.00 мск до 15.00 мск сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Средства ПВО с 10.00 мск до 15.00 мск сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны России.Как сообщалось, рано утром в пятницу беспилотник влетел в жилой дом в подмосковном Красногорске, пять человек получили ранения.В течение ночи над регионами России уничтожены 111 вражеских дронов. Еще 25 сбили в период с 7 до 8 утра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

