Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и регионами России - РИА Новости Крым, 24.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251024/shest-bespilotnikov-vsu-sbity-nad-azovskim-morem-i-regionami-rossii-1150409685.html
Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и регионами России
Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и регионами России - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и регионами России
Средства ПВО с 10.00 мск до 15.00 мск сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T15:29
2025-10-24T15:33
азовское море
министерство обороны рф
пво
безопасность республики крым и севастополя
новости
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Средства ПВО с 10.00 мск до 15.00 мск сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны России.Как сообщалось, рано утром в пятницу беспилотник влетел в жилой дом в подмосковном Красногорске, пять человек получили ранения.В течение ночи над регионами России уничтожены 111 вражеских дронов. Еще 25 сбили в период с 7 до 8 утра.
азовское море
крым
азовское море, министерство обороны рф, пво, безопасность республики крым и севастополя, новости, крым, новости крыма
Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и регионами России

Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и регионами России - Минобороны

15:29 24.10.2025 (обновлено: 15:33 24.10.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Средства ПВО с 10.00 мск до 15.00 мск сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны России.
"Двадцать четвертого октября с 10.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА - над территориями Белгородской, Московской областей и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении министерства.
Как сообщалось, рано утром в пятницу беспилотник влетел в жилой дом в подмосковном Красногорске, пять человек получили ранения.
В течение ночи над регионами России уничтожены 111 вражеских дронов. Еще 25 сбили в период с 7 до 8 утра.
ПВО
Азовское мореМинистерство обороны РФПВОБезопасность Республики Крым и СевастополяНовостиКрымНовости Крыма
 
