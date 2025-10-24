https://crimea.ria.ru/20251024/rossiyskie-voyska-osvobodili-dronovku-v-dnr-1150399405.html

Российские войска освободили Дроновку в ДНР

2025-10-24T11:02

2025-10-24T11:02

2025-10-24T11:09

новости сво

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

армия и флот

андрей белоусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Дроновку в ДНР. Об этом министру обороны Андрею Белоусову доложил командующий "Южной" группировкой генерал-полковник Александр Санчик, проинформировали в Минобороны РФ.Министр обороны в ходе инспекции "Южной" группировки войск проверил работу передового пункта управления одного из соединений, где заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника. Белоусов поздравил и поблагодарил военнослужащих за мужество.Ранее сообщалось, что российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области.

донецкая народная республика (днр)

2025

