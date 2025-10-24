Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили Дроновку в ДНР - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251024/rossiyskie-voyska-osvobodili-dronovku-v-dnr-1150399405.html
Российские войска освободили Дроновку в ДНР
Российские войска освободили Дроновку в ДНР - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Российские войска освободили Дроновку в ДНР
Российские войска освободили Дроновку в ДНР. Об этом министру обороны Андрею Белоусову доложил командующий "Южной" группировкой генерал-полковник Александр... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T11:02
2025-10-24T11:09
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
армия и флот
андрей белоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148371410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eea9568db7b2777321f12b15eb9f0894.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Дроновку в ДНР. Об этом министру обороны Андрею Белоусову доложил командующий "Южной" группировкой генерал-полковник Александр Санчик, проинформировали в Минобороны РФ.Министр обороны в ходе инспекции "Южной" группировки войск проверил работу передового пункта управления одного из соединений, где заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника. Белоусов поздравил и поблагодарил военнослужащих за мужество.Ранее сообщалось, что российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148371410_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ecfc2256abf82064525a8bec6703da7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, армия и флот, андрей белоусов
Российские войска освободили Дроновку в ДНР

Российские военные освободили Дроновку в Донбассе

11:02 24.10.2025 (обновлено: 11:09 24.10.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении в ДНР
ТОС-2 Тосочка группировки войск Центр на Красноармейском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Дроновку в ДНР. Об этом министру обороны Андрею Белоусову доложил командующий "Южной" группировкой генерал-полковник Александр Санчик, проинформировали в Минобороны РФ.
Министр обороны в ходе инспекции "Южной" группировки войск проверил работу передового пункта управления одного из соединений, где заслушал доклады офицеров штаба о текущей обстановке в зоне ответственности и характере действий противника.
"Командующий группировкой генерал-полковник Александр Санчик доложил главе российского ведомства, что в результате решительных и профессиональных действий военнослужащих соединения за сутки освобожден населенный пункт Дроновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Белоусов поздравил и поблагодарил военнослужащих за мужество.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииАрмия и флотАндрей Белоусов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:28Ответ за терроризм: армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики Украины
12:25Освобождена Бологовка в Харьковской области
11:58В Анапе ликвидируют новые выбросы мазута
11:44Новые атаки - в Белгородской области ранен мирный житель и разрушены дома
11:28Число пропавших без вести после взрыва в Копейске увеличилось
11:21Убил соседа за громкую музыку – в Севастополе будут судить рецидивиста
11:13В Польше военный беспилотник потерял связь и рухнул
11:02Российские войска освободили Дроновку в ДНР
10:54Премьер Бельгии сделал предупреждение Европе о российских активах
10:21Часть пенсионеров досрочно получит пенсии за ноябрь
10:06Крымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев
09:53Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов
09:42"Народ России гордится вами" – Путин поздравил спецназ ВС РФ с юбилеем
09:35Движение в центре Симферополя ограничат из-за чистки Салгира
09:25Беспилотники сбиты на подлете к Москве
09:17Вывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в России
09:00Над Россией за час сбили еще 25 украинских БПЛА
08:57В Керчи на день без газа останутся жители трех районов
08:41Массированная атака на Белгородскую область – ранены взрослые и дети
08:26На Украине гаснет свет и задерживаются поезда
Лента новостейМолния