Путин собрал Совбез по мерам борьбы с терроризмом - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Путин собрал Совбез по мерам борьбы с терроризмом
Путин собрал Совбез по мерам борьбы с терроризмом - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Путин собрал Совбез по мерам борьбы с терроризмом
Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T14:22
2025-10-24T14:22
россия
владимир путин (политик)
новости
совет безопасности россии
терроризм
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Президент обсудил с членами Совета безопасности вопросы усиления мер и совершенствование механизмов борьбы с терроризмом. С докладом по теме выступил директор ФСБ Александр Бортников.В совещании приняли участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие члены СБ.Ранее, темойсовещания с членами Совбеза стал вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне.
россия
россия, владимир путин (политик), новости, совет безопасности россии , терроризм
Путин собрал Совбез по мерам борьбы с терроризмом

Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по мерам борьбы с терроризмом

14:22 24.10.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Президент обсудил с членами Совета безопасности вопросы усиления мер и совершенствование механизмов борьбы с терроризмом. С докладом по теме выступил директор ФСБ Александр Бортников.
В совещании приняли участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие члены СБ.
Ранее, темойсовещания с членами Совбеза стал вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне.
РоссияВладимир Путин (политик)НовостиСовет безопасности РоссииТерроризм
 
Лента новостейМолния