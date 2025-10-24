https://crimea.ria.ru/20251024/putin-sobral-sovbez-po-meram-borby-s-terrorizmom-1150407301.html

Путин собрал Совбез по мерам борьбы с терроризмом

Путин собрал Совбез по мерам борьбы с терроризмом - РИА Новости Крым, 24.10.2025

Путин собрал Совбез по мерам борьбы с терроризмом

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 24.10.2025

2025-10-24T14:22

2025-10-24T14:22

2025-10-24T14:22

россия

владимир путин (политик)

новости

совет безопасности россии

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149768419_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c63863c92536b250045b2ff6bda8176e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Президент обсудил с членами Совета безопасности вопросы усиления мер и совершенствование механизмов борьбы с терроризмом. С докладом по теме выступил директор ФСБ Александр Бортников.В совещании приняли участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие члены СБ.Ранее, темойсовещания с членами Совбеза стал вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент собрал СовбезНа Украине уничтожен поезд для переброски подразделений ВСУПутин собрал совещание с командующими группировок войск и членами Совбеза

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), новости, совет безопасности россии , терроризм