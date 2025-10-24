Рейтинг@Mail.ru
Путин переговорил с Алиевым по телефону - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Путин переговорил с Алиевым по телефону
Путин переговорил с Алиевым по телефону - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Путин переговорил с Алиевым по телефону
Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, в ходе беседы обсудили отношения между странами РИА Новости Крым, 24.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, в ходе беседы обсудили отношения между странами и международную повестку. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, лидеры двух стран обсудили некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации.Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.Ранее, на пресс-конференции по итогам визита в Душанбе, Владимир Путин отметил, что ситуацию между Россией и Азербайджаном нельзя называть кризисом межгосударственных отношений, скорее это был кризис эмоций. Он напомнил в этой связи произошедшую трагедию с самолетом AZAL. Путин также выразил надежду, что Москва и Баку "эту страницу перевернули", пойдут дальше и будут развивать контакты и реализовывать те планы, которые есть у обеих стран в логистике, промышленной кооперации и гуманитарной сфере.
владимир путин (политик), ильхам алиев, россия, азербайджан, политика, новости
Путин переговорил с Алиевым по телефону

Путин провел телефонный разговор с Алиевым

13:15 24.10.2025 (обновлено: 14:26 24.10.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, в ходе беседы обсудили отношения между странами и международную повестку. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В продолжение беседы 9 октября на саммите СНГ в Душанбе обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в энергетике и транспортно-логисти­ческой сфере", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры двух стран обсудили некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации.
Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.
Ранее, на пресс-конференции по итогам визита в Душанбе, Владимир Путин отметил, что ситуацию между Россией и Азербайджаном нельзя называть кризисом межгосударственных отношений, скорее это был кризис эмоций. Он напомнил в этой связи произошедшую трагедию с самолетом AZAL. Путин также выразил надежду, что Москва и Баку "эту страницу перевернули", пойдут дальше и будут развивать контакты и реализовывать те планы, которые есть у обеих стран в логистике, промышленной кооперации и гуманитарной сфере.
Владимир Путин (политик)Ильхам АлиевРоссияАзербайджанПолитикаНовости
 
