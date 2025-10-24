https://crimea.ria.ru/20251024/putin-peregovoril-v-alievym-po-telefonu-1150404725.html

Путин переговорил с Алиевым по телефону

Путин переговорил с Алиевым по телефону - РИА Новости Крым, 24.10.2025

Путин переговорил с Алиевым по телефону

Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, в ходе беседы обсудили отношения между странами РИА Новости Крым, 24.10.2025

2025-10-24T13:15

2025-10-24T13:15

2025-10-24T14:26

владимир путин (политик)

ильхам алиев

россия

азербайджан

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0b/1123810594_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d18beb170c34f41cca3b9f1db4e6ee2e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, в ходе беседы обсудили отношения между странами и международную повестку. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, лидеры двух стран обсудили некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации.Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.Ранее, на пресс-конференции по итогам визита в Душанбе, Владимир Путин отметил, что ситуацию между Россией и Азербайджаном нельзя называть кризисом межгосударственных отношений, скорее это был кризис эмоций. Он напомнил в этой связи произошедшую трагедию с самолетом AZAL. Путин также выразил надежду, что Москва и Баку "эту страницу перевернули", пойдут дальше и будут развивать контакты и реализовывать те планы, которые есть у обеих стран в логистике, промышленной кооперации и гуманитарной сфере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

азербайджан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), ильхам алиев, россия, азербайджан, политика, новости