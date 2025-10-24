https://crimea.ria.ru/20251024/putin-peregovoril-v-alievym-po-telefonu-1150404725.html
Путин переговорил с Алиевым по телефону
Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, в ходе беседы обсудили отношения между странами РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T13:15
2025-10-24T13:15
2025-10-24T14:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, в ходе беседы обсудили отношения между странами и международную повестку. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, лидеры двух стран обсудили некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации.Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.Ранее, на пресс-конференции по итогам визита в Душанбе, Владимир Путин отметил, что ситуацию между Россией и Азербайджаном нельзя называть кризисом межгосударственных отношений, скорее это был кризис эмоций. Он напомнил в этой связи произошедшую трагедию с самолетом AZAL. Путин также выразил надежду, что Москва и Баку "эту страницу перевернули", пойдут дальше и будут развивать контакты и реализовывать те планы, которые есть у обеих стран в логистике, промышленной кооперации и гуманитарной сфере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
