https://crimea.ria.ru/20251024/poteplenie-zakonchilos-pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-1150411641.html

Потепление закончилось: погода в Крыму на выходные

Потепление закончилось: погода в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 24.10.2025

Потепление закончилось: погода в Крыму на выходные

Похолодание придет в Крым в выходные дни после значительного теплого всплеска в конце текущей недели. Температура практически вернется в рамки положенной в это... РИА Новости Крым, 24.10.2025

2025-10-24T19:15

2025-10-24T19:15

2025-10-24T17:24

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

крымская погода

погода в крыму

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150077462_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4a58ea17fcb325409434ae92d85729f9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Похолодание придет в Крым в выходные дни после значительного теплого всплеска в конце текущей недели. Температура практически вернется в рамки положенной в это время года климатической нормы. Об в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Днем из-за облаков выглянет солнце, а осадки примут локальный характер. Но температура понизится. Ночью +14, днем в субботу всего лишь +14…+17, уточнил Тишковец.По данным метеоролога, в воскресенье сохранится "легкая неустойчивость погоды".Тишковец разъяснил, что сейчас мы находимся в переломном моменте климатических сезонов. Если на большей части русской равнины уже подходит глубокая осень и все готовятся уже к предзимью, то юг страны в смысле погоды находится всегда в более выгодном положении, и здесь все наступает гораздо позже. Но в любом случае это - все равно осень.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, центр погоды "фобос", крымская погода, погода в крыму, новости крыма, крым