https://crimea.ria.ru/20251024/poteplenie-zakonchilos-pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-1150411641.html
Потепление закончилось: погода в Крыму на выходные
Потепление закончилось: погода в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Потепление закончилось: погода в Крыму на выходные
Похолодание придет в Крым в выходные дни после значительного теплого всплеска в конце текущей недели. Температура практически вернется в рамки положенной в это... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T19:15
2025-10-24T19:15
2025-10-24T17:24
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
крымская погода
погода в крыму
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150077462_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4a58ea17fcb325409434ae92d85729f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Похолодание придет в Крым в выходные дни после значительного теплого всплеска в конце текущей недели. Температура практически вернется в рамки положенной в это время года климатической нормы. Об в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Днем из-за облаков выглянет солнце, а осадки примут локальный характер. Но температура понизится. Ночью +14, днем в субботу всего лишь +14…+17, уточнил Тишковец.По данным метеоролога, в воскресенье сохранится "легкая неустойчивость погоды".Тишковец разъяснил, что сейчас мы находимся в переломном моменте климатических сезонов. Если на большей части русской равнины уже подходит глубокая осень и все готовятся уже к предзимью, то юг страны в смысле погоды находится всегда в более выгодном положении, и здесь все наступает гораздо позже. Но в любом случае это - все равно осень.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150077462_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_fa4d7eaee851be1c9aa2dc850346ae02.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, центр погоды "фобос", крымская погода, погода в крыму, новости крыма, крым
Потепление закончилось: погода в Крыму на выходные
В выходные в Крыму снова похолодает
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым.
Похолодание придет в Крым в выходные дни после значительного теплого всплеска в конце текущей недели. Температура практически вернется в рамки положенной в это время года климатической нормы. Об в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"В субботу начнет появляться холодная фронтальная система. Ветры постепенно развернутся с южных на юго-западные, западные румбы. Небо, особенно в ночные часы, затянут густые облака кучево-дождевых форм и прошумят скоротечные ливневые дожди. В основном в сумерках и в утренние часы", - сказал он.
Днем из-за облаков выглянет солнце, а осадки примут локальный характер. Но температура понизится. Ночью +14, днем в субботу всего лишь +14…+17, уточнил Тишковец.
По данным метеоролога, в воскресенье сохранится "легкая неустойчивость погоды".
"Дожей станет гораздо меньше. В ночные часы они вообще прекратятся – переменная облачность без осадков. Похолодание усилится до +6…+9 под утро... а днем, преимущественно во второй половине, в небе опять соберутся кучевые облака, локально пройдет небольшой дождь. По температуре все те же +14…+17 градусов, ветер юго-западный, по силе 4-9 м/с", - рассказал специалист.
Тишковец разъяснил, что сейчас мы находимся в переломном моменте климатических сезонов. Если на большей части русской равнины уже подходит глубокая осень и все готовятся уже к предзимью, то юг страны в смысле погоды находится всегда в более выгодном положении, и здесь все наступает гораздо позже. Но в любом случае это - все равно осень.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube