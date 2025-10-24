Рейтинг@Mail.ru
Потепление закончилось: погода в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 24.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251024/poteplenie-zakonchilos-pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-1150411641.html
Потепление закончилось: погода в Крыму на выходные
Потепление закончилось: погода в Крыму на выходные - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Потепление закончилось: погода в Крыму на выходные
Похолодание придет в Крым в выходные дни после значительного теплого всплеска в конце текущей недели. Температура практически вернется в рамки положенной в это... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T19:15
2025-10-24T17:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Похолодание придет в Крым в выходные дни после значительного теплого всплеска в конце текущей недели. Температура практически вернется в рамки положенной в это время года климатической нормы. Об в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковет.Днем из-за облаков выглянет солнце, а осадки примут локальный характер. Но температура понизится. Ночью +14, днем в субботу всего лишь +14…+17, уточнил Тишковец.По данным метеоролога, в воскресенье сохранится "легкая неустойчивость погоды".Тишковец разъяснил, что сейчас мы находимся в переломном моменте климатических сезонов. Если на большей части русской равнины уже подходит глубокая осень и все готовятся уже к предзимью, то юг страны в смысле погоды находится всегда в более выгодном положении, и здесь все наступает гораздо позже. Но в любом случае это - все равно осень.
Потепление закончилось: погода в Крыму на выходные

19:15 24.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Похолодание придет в Крым в выходные дни после значительного теплого всплеска в конце текущей недели. Температура практически вернется в рамки положенной в это время года климатической нормы. Об в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"В субботу начнет появляться холодная фронтальная система. Ветры постепенно развернутся с южных на юго-западные, западные румбы. Небо, особенно в ночные часы, затянут густые облака кучево-дождевых форм и прошумят скоротечные ливневые дожди. В основном в сумерках и в утренние часы", - сказал он.
Днем из-за облаков выглянет солнце, а осадки примут локальный характер. Но температура понизится. Ночью +14, днем в субботу всего лишь +14…+17, уточнил Тишковец.
По данным метеоролога, в воскресенье сохранится "легкая неустойчивость погоды".
"Дожей станет гораздо меньше. В ночные часы они вообще прекратятся – переменная облачность без осадков. Похолодание усилится до +6…+9 под утро... а днем, преимущественно во второй половине, в небе опять соберутся кучевые облака, локально пройдет небольшой дождь. По температуре все те же +14…+17 градусов, ветер юго-западный, по силе 4-9 м/с", - рассказал специалист.
Тишковец разъяснил, что сейчас мы находимся в переломном моменте климатических сезонов. Если на большей части русской равнины уже подходит глубокая осень и все готовятся уже к предзимью, то юг страны в смысле погоды находится всегда в более выгодном положении, и здесь все наступает гораздо позже. Но в любом случае это - все равно осень.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
