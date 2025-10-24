Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал причины переноса встречи президентов РФ и США - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251024/peskov-nazval-prichiny-perenosa-vstrechi-prezidentov-rf-i-ssha-1150405579.html
Песков назвал причины переноса встречи президентов РФ и США
Песков назвал причины переноса встречи президентов РФ и США - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Песков назвал причины переноса встречи президентов РФ и США
Президент России Владимир Путин, как и его американский коллега Дональд Трамп, не хочет проводить саммит только ради встречи. Для результативности нужна... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T13:41
2025-10-24T13:41
дмитрий песков
новости
владимир путин (политик)
дональд трамп
переговоры путина и трампа
политика
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/11/1123252346_0:5:3191:1800_1920x0_80_0_0_5d72b9d77fc3ecdecb68fb6a6c724b4c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, как и его американский коллега Дональд Трамп, не хочет проводить саммит только ради встречи. Для результативности нужна подготовка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На вопрос об отмене саммита между Россией и США в Будапеште, представитель Кремля ответил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей. Он напомнил, что сроков никто не называл.Накануне президент России Владимир Путин предположил, что его американский коллега Дональд Трамп не отменил двустороннюю встречу в Будапеште.Кроме того, пресс-секретарь президента прокомментировал и заявления Дональда Трампа о влиянии санкций на Россию. Песков отметил, что будет видно, что случится через шесть месяцев."Мы действительно посмотрим. Мы, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев. Мы видим то, что есть сейчас. Мы видим то, что было год назад, два года назад, и, даст Бог, увидим, что будет и через шесть месяцев, и через год", –заявил Дмитрий Песков.Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл".Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся ее на экономическом самочувствии, заверил Путин.Кроме того, 23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Ограничения вводятся в отношении 21 физического лица и 42 юридических лиц. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, рестрикции, помимо всего прочего, направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октябряФедеральный бюджет 2026: как экономика России перемолола 30 000 санкцийК чему приведут санкции против российского СПГ - мнение
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/11/1123252346_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_bf8671f16b6929f5bf04cd105297b5dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, новости, владимир путин (политик), дональд трамп, переговоры путина и трампа, политика, россия, сша
Песков назвал причины переноса встречи президентов РФ и США

Песков: президенты РФ и США не будут собираться только ради встречи – нужна подготовка

13:41 24.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, как и его американский коллега Дональд Трамп, не хочет проводить саммит только ради встречи. Для результативности нужна подготовка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ни Трамп, ни Путин, они об этом говорили, не хотят терять время зря. И они не хотят собираться только ради самой встречи. Для того, чтобы их встреча стала результативной, нужно, чтобы на уровне, как определили главы государств, министра иностранных дел России и госсекретаря США, была проделана работа", – сказал Песков, его цитирует РИА Новости.

На вопрос об отмене саммита между Россией и США в Будапеште, представитель Кремля ответил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей. Он напомнил, что сроков никто не называл.
"Во-первых, точных сроков проведения саммита никто не называл. И о них никто не договаривался. Это первое. В этом плане было очень сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей", – сообщил Песков.
Накануне президент России Владимир Путин предположил, что его американский коллега Дональд Трамп не отменил двустороннюю встречу в Будапеште.
Кроме того, пресс-секретарь президента прокомментировал и заявления Дональда Трампа о влиянии санкций на Россию. Песков отметил, что будет видно, что случится через шесть месяцев.
"Мы действительно посмотрим. Мы, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев. Мы видим то, что есть сейчас. Мы видим то, что было год назад, два года назад, и, даст Бог, увидим, что будет и через шесть месяцев, и через год", –заявил Дмитрий Песков.
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл".
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся ее на экономическом самочувствии, заверил Путин.
Кроме того, 23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Ограничения вводятся в отношении 21 физического лица и 42 юридических лиц. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, рестрикции, помимо всего прочего, направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября
Федеральный бюджет 2026: как экономика России перемолола 30 000 санкций
К чему приведут санкции против российского СПГ - мнение
 
Дмитрий ПесковНовостиВладимир Путин (политик)Дональд ТрампПереговоры Путина и ТрампаПолитикаРоссияСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и регионами России
15:23Крымский мост сейчас - обстановка на 15.00
15:13Житель Судака задержан за призывы к экстремизму
15:03В Керчи директор стройфирмы 9 месяцев не платил сотрудникам зарплату
14:55Дождь с сильным ветром накроют Севастополь
14:44В Севастополе до конца года закончат монтаж кольцевого водовода - власти
14:36Глава МЧС Куренков прибыл в Анапу для координации работ по сбору мазута
14:29В Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 году
14:22Путин собрал Совбез по мерам борьбы с терроризмом
14:07Морской пассажирский транспорт с Севастополе возобновил работу
13:56Новости СВО: Киев за неделю потерял 11 тысяч боевиков
13:44Рейд в Севастополе закрыт
13:41Песков назвал причины переноса встречи президентов РФ и США
13:32ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5% годовых
13:15Путин переговорил с Алиевым по телефону
12:53Санкции ЕС не скажутся на турпотоке в Россию
12:43Российская гимнастка Ангелина Мельникова взяла третье "золото" на ЧМ
12:28Ответ за терроризм: армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики Украины
12:25Освобождена Бологовка в Харьковской области
11:58В Анапе ликвидируют новые выбросы мазута
Лента новостейМолния