Песков назвал причины переноса встречи президентов РФ и США

Песков: президенты РФ и США не будут собираться только ради встречи – нужна подготовка
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, как и его американский коллега Дональд Трамп, не хочет проводить саммит только ради встречи. Для результативности нужна подготовка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ни Трамп, ни Путин, они об этом говорили, не хотят терять время зря. И они не хотят собираться только ради самой встречи. Для того, чтобы их встреча стала результативной, нужно, чтобы на уровне, как определили главы государств, министра иностранных дел России и госсекретаря США, была проделана работа", – сказал Песков, его цитирует РИА Новости.
На вопрос об отмене саммита между Россией и США в Будапеште, представитель Кремля ответил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей. Он напомнил, что сроков никто не называл.
"Во-первых, точных сроков проведения саммита никто не называл. И о них никто не договаривался. Это первое. В этом плане было очень сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей", – сообщил Песков.
Накануне президент России Владимир Путин предположил, что его американский коллега Дональд Трамп не отменил двустороннюю встречу в Будапеште.
Кроме того, пресс-секретарь президента прокомментировал и заявления Дональда Трампа о влиянии санкций на Россию. Песков отметил, что будет видно, что случится через шесть месяцев.
"Мы действительно посмотрим. Мы, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев. Мы видим то, что есть сейчас. Мы видим то, что было год назад, два года назад, и, даст Бог, увидим, что будет и через шесть месяцев, и через год", –заявил Дмитрий Песков.
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл".
Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся ее на экономическом самочувствии, заверил Путин.
Кроме того, 23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Ограничения вводятся в отношении 21 физического лица и 42 юридических лиц. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, рестрикции, помимо всего прочего, направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае.