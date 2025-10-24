https://crimea.ria.ru/20251024/peskov-nazval-prichiny-perenosa-vstrechi-prezidentov-rf-i-ssha-1150405579.html

Песков назвал причины переноса встречи президентов РФ и США

Песков назвал причины переноса встречи президентов РФ и США - РИА Новости Крым, 24.10.2025

Песков назвал причины переноса встречи президентов РФ и США

Президент России Владимир Путин, как и его американский коллега Дональд Трамп, не хочет проводить саммит только ради встречи. Для результативности нужна... РИА Новости Крым, 24.10.2025

2025-10-24T13:41

2025-10-24T13:41

2025-10-24T13:41

дмитрий песков

новости

владимир путин (политик)

дональд трамп

переговоры путина и трампа

политика

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/11/1123252346_0:5:3191:1800_1920x0_80_0_0_5d72b9d77fc3ecdecb68fb6a6c724b4c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, как и его американский коллега Дональд Трамп, не хочет проводить саммит только ради встречи. Для результативности нужна подготовка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.На вопрос об отмене саммита между Россией и США в Будапеште, представитель Кремля ответил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей. Он напомнил, что сроков никто не называл.Накануне президент России Владимир Путин предположил, что его американский коллега Дональд Трамп не отменил двустороннюю встречу в Будапеште.Кроме того, пресс-секретарь президента прокомментировал и заявления Дональда Трампа о влиянии санкций на Россию. Песков отметил, что будет видно, что случится через шесть месяцев."Мы действительно посмотрим. Мы, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев. Мы видим то, что есть сейчас. Мы видим то, что было год назад, два года назад, и, даст Бог, увидим, что будет и через шесть месяцев, и через год", –заявил Дмитрий Песков.Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл".Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, объявляя о новом пакете санкций для Москвы, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом новые ограничительные меры в отношении России существенно не скажутся ее на экономическом самочувствии, заверил Путин.Кроме того, 23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Ограничения вводятся в отношении 21 физического лица и 42 юридических лиц. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, рестрикции, помимо всего прочего, направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октябряФедеральный бюджет 2026: как экономика России перемолола 30 000 санкцийК чему приведут санкции против российского СПГ - мнение

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, новости, владимир путин (политик), дональд трамп, переговоры путина и трампа, политика, россия, сша