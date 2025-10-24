Рейтинг@Mail.ru
Освобождена Бологовка в Харьковской области - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251024/osvobozhdena-bologovka-v-kharkovskoy-oblasti--1150401689.html
Освобождена Бологовка в Харьковской области
Освобождена Бологовка в Харьковской области - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Освобождена Бологовка в Харьковской области
Военные российской группировки войск "Север" освободили населенный пункт Бологовка в Харьковской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T12:25
2025-10-24T12:29
министерство обороны рф
харьковская область
новости сво
армия и флот
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1a/1142136394_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c31643102bf9ea71beb7b49c2c966e7c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Военные российской группировки войск "Север" освободили населенный пункт Бологовка в Харьковской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.Ранее сообщалось, что армия России освободила Дроновку в ДНР. Накануне российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1a/1142136394_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_498fc1d0dcb56b7affd4cfa419d3f262.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, харьковская область, новости сво, армия и флот, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости
Освобождена Бологовка в Харьковской области

Российские военные освободили Бологовку в Харьковской области

12:25 24.10.2025 (обновлено: 12:29 24.10.2025)
 
© РИА Новости . Мария Марикян / Перейти в фотобанк"Стальная бригада" - спецназ Росгвардии в Харьковской области
Стальная бригада - спецназ Росгвардии в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости . Мария Марикян
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Военные российской группировки войск "Север" освободили населенный пункт Бологовка в Харьковской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"На харьковском направлении в результате активных действий освобожден населенный пункт Бологовка Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Ранее сообщалось, что армия России освободила Дроновку в ДНР. Накануне российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФХарьковская областьНовости СВОАрмия и флотПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:28Ответ за терроризм: армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики Украины
12:25Освобождена Бологовка в Харьковской области
11:58В Анапе ликвидируют новые выбросы мазута
11:44Новые атаки - в Белгородской области ранен мирный житель и разрушены дома
11:28Число пропавших без вести после взрыва в Копейске увеличилось
11:21Убил соседа за громкую музыку – в Севастополе будут судить рецидивиста
11:13В Польше военный беспилотник потерял связь и рухнул
11:02Российские войска освободили Дроновку в ДНР
10:54Премьер Бельгии сделал предупреждение Европе о российских активах
10:21Часть пенсионеров досрочно получит пенсии за ноябрь
10:06Крымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев
09:53Часть Крыма в пятницу осталась без воды из-за ремонтов
09:42"Народ России гордится вами" – Путин поздравил спецназ ВС РФ с юбилеем
09:35Движение в центре Симферополя ограничат из-за чистки Салгира
09:25Беспилотники сбиты на подлете к Москве
09:17Вывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в России
09:00Над Россией за час сбили еще 25 украинских БПЛА
08:57В Керчи на день без газа останутся жители трех районов
08:41Массированная атака на Белгородскую область – ранены взрослые и дети
08:26На Украине гаснет свет и задерживаются поезда
Лента новостейМолния