Освобождена Бологовка в Харьковской области
Освобождена Бологовка в Харьковской области - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Освобождена Бологовка в Харьковской области
Военные российской группировки войск "Север" освободили населенный пункт Бологовка в Харьковской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
2025-10-24T12:25
2025-10-24T12:25
2025-10-24T12:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Военные российской группировки войск "Север" освободили населенный пункт Бологовка в Харьковской области, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.Ранее сообщалось, что армия России освободила Дроновку в ДНР. Накануне российские войска освободили Ивановку в Днепропетровской области и Павловку в Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Освобождена Бологовка в Харьковской области
Российские военные освободили Бологовку в Харьковской области
12:25 24.10.2025