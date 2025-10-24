Рейтинг@Mail.ru
Новые атаки - в Белгородской области ранен мирный житель и разрушены дома - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Новые атаки - в Белгородской области ранен мирный житель и разрушены дома
Новые атаки - в Белгородской области ранен мирный житель и разрушены дома - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Новые атаки - в Белгородской области ранен мирный житель и разрушены дома
Еще один мирный житель Белгородской области ранен при атаках ВСУ на регион. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 24.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Еще один мирный житель Белгородской области ранен при атаках ВСУ на регион. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По его словам, пострадавший – житель села Графовка Шебекинского округа, он госпитализирован с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, живота и ног.Также в селе повреждено административное здание одного из предприятий. В поселках Октябрьском Белогорского района, а также в Борисовке, Малиново и Волчьей Александровке Волоконовского района повреждены гражданские автомобили, коммерческий объект, разрушены жилые дома.Более 20 мирных жителей Белгородской области, в том числе трое детей, ранены при атаках ВСУ на регион накануне, сообщал ранее в пятницу губернатор Гладков.
белгородская область
белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, атаки всу, новости сво
Новые атаки - в Белгородской области ранен мирный житель и разрушены дома

Житель села в Белгородской области ранен при новых ударах ВСУ – Гладков

11:44 24.10.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаЧастный дом поврежден в результате обстрелов ВСУ Белгородской области
Частный дом поврежден в результате обстрелов ВСУ Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Еще один мирный житель Белгородской области ранен при атаках ВСУ на регион. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Три муниципалитета нашей области подверглись ударам со стороны ВСУ. Ранен один мирный житель", – проинформировал Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, пострадавший – житель села Графовка Шебекинского округа, он госпитализирован с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, живота и ног.
Также в селе повреждено административное здание одного из предприятий. В поселках Октябрьском Белогорского района, а также в Борисовке, Малиново и Волчьей Александровке Волоконовского района повреждены гражданские автомобили, коммерческий объект, разрушены жилые дома.
Более 20 мирных жителей Белгородской области, в том числе трое детей, ранены при атаках ВСУ на регион накануне, сообщал ранее в пятницу губернатор Гладков.
Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковАтаки ВСУНовости СВО
 
