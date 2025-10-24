https://crimea.ria.ru/20251024/novye-ataki---v-belgorodskoy-oblasti-ranen-mirnyy-zhitel-i-razrusheny-doma-1150400682.html

Новые атаки - в Белгородской области ранен мирный житель и разрушены дома

Новые атаки - в Белгородской области ранен мирный житель и разрушены дома - РИА Новости Крым, 24.10.2025

Новые атаки - в Белгородской области ранен мирный житель и разрушены дома

2025-10-24

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Еще один мирный житель Белгородской области ранен при атаках ВСУ на регион. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По его словам, пострадавший – житель села Графовка Шебекинского округа, он госпитализирован с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, живота и ног.Также в селе повреждено административное здание одного из предприятий. В поселках Октябрьском Белогорского района, а также в Борисовке, Малиново и Волчьей Александровке Волоконовского района повреждены гражданские автомобили, коммерческий объект, разрушены жилые дома.Более 20 мирных жителей Белгородской области, в том числе трое детей, ранены при атаках ВСУ на регион накануне, сообщал ранее в пятницу губернатор Гладков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Белгород и пригород – ранены 12 мирных жителейГлава Мокрой Орловки Белгородской области ранен после атаки дрона ВСУБелгородская область частично обесточена из-за удара беспилотника

