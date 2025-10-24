https://crimea.ria.ru/20251024/narod-rossii-gorditsya-vami--putin-pozdravil-spetsnaz-vs-rf-s-yubileem-1150397821.html

"Народ России гордится вами" – Путин поздравил спецназ ВС РФ с юбилеем

"Народ России гордится вами" – Путин поздравил спецназ ВС РФ с юбилеем - РИА Новости Крым, 24.10.2025

"Народ России гордится вами" – Путин поздравил спецназ ВС РФ с юбилеем

Защита крымчан и севастопольцев, нейтрализация международных террористов и участие в других "горячих точках" – яркие страницы героической биографии бойцов... РИА Новости Крым, 24.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Защита крымчан и севастопольцев, нейтрализация международных террористов и участие в других "горячих точках" – яркие страницы героической биографии бойцов российского спецназа. Такими словами президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих по случаю 75-летия образования подразделений специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации.Глава государства подчеркнул, что и сегодня в ходе специальной военной операции бойцы спецназа сражаются на самых опасных участках, отстаивают исторические земли России – Донбасс и Новороссию.Военнослужащие спецназначения активно применяют богатый боевой опыт и выверенную тактику, современное вооружение и технику и всегда действуют высокопрофессионально, мужественно и решительно, добавил российский лидер."Народ России гордится вами, вашими подвигами. Уверен, что вы и впредь будете достойно решать все поставленные задачи, надежно стоять на страже безопасности нашей страны и граждан", – подытожил президент Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Неразрывны с Крымом": на полуострове поздравили офицеров и моряков ВМФСражаются дерзко и героически: Путин о морских офицерах и матросах на СВОВ Крыму поблагодарили Путина за исполнение мечты

