https://crimea.ria.ru/20251024/narod-rossii-gorditsya-vami--putin-pozdravil-spetsnaz-vs-rf-s-yubileem-1150397821.html
"Народ России гордится вами" – Путин поздравил спецназ ВС РФ с юбилеем
"Народ России гордится вами" – Путин поздравил спецназ ВС РФ с юбилеем - РИА Новости Крым, 24.10.2025
"Народ России гордится вами" – Путин поздравил спецназ ВС РФ с юбилеем
Защита крымчан и севастопольцев, нейтрализация международных террористов и участие в других "горячих точках" – яркие страницы героической биографии бойцов... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T09:42
2025-10-24T09:42
2025-10-24T09:42
вооруженные силы россии
владимир путин (политик)
армия и флот
спецназ
праздники и памятные даты
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111750/55/1117505565_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_b95e66d4b95883aa1d0481f1a0148db4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Защита крымчан и севастопольцев, нейтрализация международных террористов и участие в других "горячих точках" – яркие страницы героической биографии бойцов российского спецназа. Такими словами президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих по случаю 75-летия образования подразделений специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации.Глава государства подчеркнул, что и сегодня в ходе специальной военной операции бойцы спецназа сражаются на самых опасных участках, отстаивают исторические земли России – Донбасс и Новороссию.Военнослужащие спецназначения активно применяют богатый боевой опыт и выверенную тактику, современное вооружение и технику и всегда действуют высокопрофессионально, мужественно и решительно, добавил российский лидер."Народ России гордится вами, вашими подвигами. Уверен, что вы и впредь будете достойно решать все поставленные задачи, надежно стоять на страже безопасности нашей страны и граждан", – подытожил президент Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Неразрывны с Крымом": на полуострове поздравили офицеров и моряков ВМФСражаются дерзко и героически: Путин о морских офицерах и матросах на СВОВ Крыму поблагодарили Путина за исполнение мечты
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111750/55/1117505565_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_f11ccf9845105986ef551a9e3f4cb957.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы россии, владимир путин (политик), армия и флот, спецназ, праздники и памятные даты, новости
"Народ России гордится вами" – Путин поздравил спецназ ВС РФ с юбилеем
Спецназ ВС РФ в 2014 году встал на защиту крымчан и севастопольцев – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Защита крымчан и севастопольцев, нейтрализация международных террористов и участие в других "горячих точках" – яркие страницы героической биографии бойцов российского спецназа. Такими словами президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих по случаю 75-летия образования подразделений специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации.
"Вы с честью продолжили и приумножили ратные традиции своих легендарных предшественников. В вашей героической биографии – защита крымчан и севастопольцев, которые в 2014 году сделали свой твердый выбор вновь быть вместе с Россией, доблестное выполнение сложнейших заданий в Афганистане и других "горячих точках", нейтрализация международных террористов", – сказано в тексте поздравления.
Глава государства подчеркнул, что и сегодня в ходе специальной военной операции бойцы спецназа сражаются на самых опасных участках, отстаивают исторические земли России – Донбасс и Новороссию.
Военнослужащие спецназначения активно применяют богатый боевой опыт и выверенную тактику, современное вооружение и технику и всегда действуют высокопрофессионально, мужественно и решительно, добавил российский лидер.
"Народ России гордится вами, вашими подвигами. Уверен, что вы и впредь будете достойно решать все поставленные задачи, надежно стоять на страже безопасности нашей страны и граждан", – подытожил президент Путин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: