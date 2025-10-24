Рейтинг@Mail.ru
"Народ России гордится вами" – Путин поздравил спецназ ВС РФ с юбилеем
"Народ России гордится вами" – Путин поздравил спецназ ВС РФ с юбилеем
"Народ России гордится вами" – Путин поздравил спецназ ВС РФ с юбилеем - РИА Новости Крым, 24.10.2025
"Народ России гордится вами" – Путин поздравил спецназ ВС РФ с юбилеем
Защита крымчан и севастопольцев, нейтрализация международных террористов и участие в других "горячих точках" – яркие страницы героической биографии бойцов... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T09:42
2025-10-24T09:42
вооруженные силы россии
владимир путин (политик)
армия и флот
спецназ
праздники и памятные даты
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Защита крымчан и севастопольцев, нейтрализация международных террористов и участие в других "горячих точках" – яркие страницы героической биографии бойцов российского спецназа. Такими словами президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих по случаю 75-летия образования подразделений специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации.Глава государства подчеркнул, что и сегодня в ходе специальной военной операции бойцы спецназа сражаются на самых опасных участках, отстаивают исторические земли России – Донбасс и Новороссию.Военнослужащие спецназначения активно применяют богатый боевой опыт и выверенную тактику, современное вооружение и технику и всегда действуют высокопрофессионально, мужественно и решительно, добавил российский лидер."Народ России гордится вами, вашими подвигами. Уверен, что вы и впредь будете достойно решать все поставленные задачи, надежно стоять на страже безопасности нашей страны и граждан", – подытожил президент Путин.
вооруженные силы россии, владимир путин (политик), армия и флот, спецназ, праздники и памятные даты, новости
"Народ России гордится вами" – Путин поздравил спецназ ВС РФ с юбилеем

Спецназ ВС РФ в 2014 году встал на защиту крымчан и севастопольцев – Путин

09:42 24.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Защита крымчан и севастопольцев, нейтрализация международных террористов и участие в других "горячих точках" – яркие страницы героической биографии бойцов российского спецназа. Такими словами президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих по случаю 75-летия образования подразделений специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации.
"Вы с честью продолжили и приумножили ратные традиции своих легендарных предшественников. В вашей героической биографии – защита крымчан и севастопольцев, которые в 2014 году сделали свой твердый выбор вновь быть вместе с Россией, доблестное выполнение сложнейших заданий в Афганистане и других "горячих точках", нейтрализация международных террористов", – сказано в тексте поздравления.
Глава государства подчеркнул, что и сегодня в ходе специальной военной операции бойцы спецназа сражаются на самых опасных участках, отстаивают исторические земли России – Донбасс и Новороссию.
Военнослужащие спецназначения активно применяют богатый боевой опыт и выверенную тактику, современное вооружение и технику и всегда действуют высокопрофессионально, мужественно и решительно, добавил российский лидер.
"Народ России гордится вами, вашими подвигами. Уверен, что вы и впредь будете достойно решать все поставленные задачи, надежно стоять на страже безопасности нашей страны и граждан", – подытожил президент Путин.
