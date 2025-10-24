https://crimea.ria.ru/20251024/nad-rossiey-za-chas-sbili-esche-25-ukrainskikh-bpla-1150397069.html
Над Россией за час сбили еще 25 украинских БПЛА
Еще 25 беспилотников ВСУ сбили утром в пятницу над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Еще 25 беспилотников ВСУ сбили утром в пятницу над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что 11 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, шесть – над территорией Тульской области, четыре – над Калужской областью, три дрона сбили на территории Тверской области и один – над территорией Новгородской области.В течение ночи над регионами России сбиты 111 украинских БПЛА, семь из них – над Крымом, один – над акваторией Азовского моря, сообщали ранее в пятницу в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После атаки БПЛА на Ростовскую область без света остались жилые домаДрон влетел в многоэтажку в Подмосковье - пять человек раненыМассированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 139 вражеских БПЛА
09:00 24.10.2025 (обновлено: 09:05 24.10.2025)