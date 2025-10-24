Рейтинг@Mail.ru
Над Россией за час сбили еще 25 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 24.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251024/nad-rossiey-za-chas-sbili-esche-25-ukrainskikh-bpla-1150397069.html
Над Россией за час сбили еще 25 украинских БПЛА
Над Россией за час сбили еще 25 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Над Россией за час сбили еще 25 украинских БПЛА
Еще 25 беспилотников ВСУ сбили утром в пятницу над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 24.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb84a11a192704eec84d3ba873194287.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Еще 25 беспилотников ВСУ сбили утром в пятницу над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что 11 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, шесть – над территорией Тульской области, четыре – над Калужской областью, три дрона сбили на территории Тверской области и один – над территорией Новгородской области.В течение ночи над регионами России сбиты 111 украинских БПЛА, семь из них – над Крымом, один – над акваторией Азовского моря, сообщали ранее в пятницу в Минобороны.
атаки всу, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), россия, пво
Над Россией за час сбили еще 25 украинских БПЛА

Над регионами России за час сбили еще 25 украинских беспилотников

09:00 24.10.2025 (обновлено: 09:05 24.10.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Еще 25 беспилотников ВСУ сбили утром в пятницу над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 11 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, шесть – над территорией Тульской области, четыре – над Калужской областью, три дрона сбили на территории Тверской области и один – над территорией Новгородской области.
В течение ночи над регионами России сбиты 111 украинских БПЛА, семь из них – над Крымом, один – над акваторией Азовского моря, сообщали ранее в пятницу в Минобороны.
Читайте также на РИА Новости Крым:
После атаки БПЛА на Ростовскую область без света остались жилые дома
Дрон влетел в многоэтажку в Подмосковье - пять человек ранены
Массированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 139 вражеских БПЛА
 
