На пороге шторма: погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 23.10.2025
На пороге шторма: погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму в первой половине дня осадков не ожидается, а ближе к вечеру погоду будет определять зона холодного атмосферного фронта атлантического циклона РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-24T00:01
2025-10-23T23:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму в первой половине дня осадков не ожидается, а ближе к вечеру погоду будет определять зона холодного атмосферного фронта атлантического циклона – прольются дожди и опустятся туманы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью южный 6-11 м/с, днем юго-западный, с переходом на северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +19...21.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков, вечером дождь. Ветер юго-восточный 10-15 м/с, вечером 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +19...21.
00:01 24.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму в первой половине дня осадков не ожидается, а ближе к вечеру погоду будет определять зона холодного атмосферного фронта атлантического циклона – прольются дожди и опустятся туманы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Вечером 24 октября, ночью и утром 25 октября повсеместно ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные с грозами; усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 10-15 м/с, местами до 20-25 м/с. Температура воздуха в пятницу ночью +7…12, днем +18…23, в горах +11…16", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью южный 6-11 м/с, днем юго-западный, с переходом на северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +19...21.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков, вечером дождь. Ветер юго-восточный 10-15 м/с, вечером 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +19...21.
