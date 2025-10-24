https://crimea.ria.ru/20251024/na-poroge-shtorma-pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1150393081.html

На пороге шторма: погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму в первой половине дня осадков не ожидается, а ближе к вечеру погоду будет определять зона холодного атмосферного фронта атлантического циклона

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму в первой половине дня осадков не ожидается, а ближе к вечеру погоду будет определять зона холодного атмосферного фронта атлантического циклона – прольются дожди и опустятся туманы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер ночью южный 6-11 м/с, днем юго-западный, с переходом на северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +19...21.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков, вечером дождь. Ветер юго-восточный 10-15 м/с, вечером 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +19...21. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

