На Краснодарский край обрушатся шторм и смерчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В ближайшие два дня в Краснодарском крае будет идти сильный дождь с порывами ветра до 23 м/с. Возможно образование смерчей. Об этом сообщили в краевом главке МЧС.Спасатели предупредили, что в реках Кубани возможен значительный подъем воды. А на участке от Анапы до Магри существует опасность формирования смерчей над морем.Как сообщалось, 24 октября, а также ночью и утром 25 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, грозы. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Как коммунальщики Севастополя готовятся к холодамКогда в Крыму пойдет снегСильный дождь и ветер идут на Севастополь
