Рейтинг@Mail.ru
На Краснодарский край обрушатся шторм и смерчи - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251024/na-krasnodarskiy-kray-obrushatsya-shtorm-i-smerchi-1150399452.html
На Краснодарский край обрушатся шторм и смерчи
На Краснодарский край обрушатся шторм и смерчи - РИА Новости Крым, 24.10.2025
На Краснодарский край обрушатся шторм и смерчи
В ближайшие два дня в Краснодарском крае будет идти сильный дождь с порывами ветра до 23 м/с. Возможно образование смерчей. Об этом сообщили в краевом главке... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T18:32
2025-10-24T18:32
краснодарский край
новости
штормовое предупреждение
погода
мчс краснодарского края
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111516/59/1115165984_0:209:960:749_1920x0_80_0_0_0cc7966ac283e4136bd38b3fd9539569.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В ближайшие два дня в Краснодарском крае будет идти сильный дождь с порывами ветра до 23 м/с. Возможно образование смерчей. Об этом сообщили в краевом главке МЧС.Спасатели предупредили, что в реках Кубани возможен значительный подъем воды. А на участке от Анапы до Магри существует опасность формирования смерчей над морем.Как сообщалось, 24 октября, а также ночью и утром 25 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, грозы. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Как коммунальщики Севастополя готовятся к холодамКогда в Крыму пойдет снегСильный дождь и ветер идут на Севастополь
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111516/59/1115165984_0:119:960:839_1920x0_80_0_0_a9737edec545e3d86ff0cf0f9a8fc6ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, новости, штормовое предупреждение, погода, мчс краснодарского края
На Краснодарский край обрушатся шторм и смерчи

На Кубани 25 и 26 октября ожидаются ливни и грозы - МЧС

18:32 24.10.2025
 
© Фото: Instagram Андрея ШелякинаСмерч над морем в Феодосии. 6 сентября 2018
Смерч над морем в Феодосии. 6 сентября 2018
© Фото: Instagram Андрея Шелякина
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. В ближайшие два дня в Краснодарском крае будет идти сильный дождь с порывами ветра до 23 м/с. Возможно образование смерчей. Об этом сообщили в краевом главке МЧС.
"25 октября, а также ночью, утром, днем и вечером 26 октября местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-23 м/с", – отметили в ведомстве.
Спасатели предупредили, что в реках Кубани возможен значительный подъем воды. А на участке от Анапы до Магри существует опасность формирования смерчей над морем.
Как сообщалось, 24 октября, а также ночью и утром 25 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные, грозы. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как коммунальщики Севастополя готовятся к холодам
Когда в Крыму пойдет снег
Сильный дождь и ветер идут на Севастополь
 
Краснодарский крайНовостиШтормовое предупреждениеПогодаМЧС Краснодарского края
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45Новые санкции США могут дать толчок развитию экономики России – мнение
20:33Целевой набор и цифровой контроль: новое в концепции о мигрантах в России
20:02Фальков и Развожаев обсудили перспективы для вузов РФ в Севастополе
19:42На побережье Анапы возвели 15 км защитного вала от мазута
19:37С верой в сердце и ладанкой в кармане – как советские солдаты шли в бой
19:25Санкции и переговоры по Украине: Дмитриев назвал цели своей поездки в США
19:15Потепление закончилось: погода в Крыму на выходные
18:40Жительницу Херсонской области осудили на 12 лет за госизмену
18:36Фальков в Крыму открыл дискуссию о новой модели высшего образования в РФ
18:32На Краснодарский край обрушатся шторм и смерчи
18:25США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
18:15В Севастополе назвали дату окончания пожароопасного сезона-2025
18:10В РФ назвали последствия борьбы Европы с обходом антироссийских санкций
17:56В Севастополе появится новая платная парковка
17:39В Севастополе одобрили проект бюджета на 2026 год с дефицитом в 4 млрд
17:22В Крыму снимают лимиты на продажу бензина
17:14В Севастополе валовый региональный продукт по итогам года вырастет на 5%
17:06Крымские поисковики будут помогать коллегам из других регионов России
16:39В севастопольском кафе нашли нарушения и опасные продукты
16:18Крымский мост: очереди выросли с обеих сторон
Лента новостейМолния